வாக்கு திருட்டு: ராகுல் காந்தி போட்ட ஹைட்ரஜன் குண்டு என்ன? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு புதிய செக்!

Rahul Gandhi Press Conference On Vote Chori: வாக்குத் திருட்டு விவகாரத்தில் ஹைட்ரஜன் குண்டை வீசப்போவதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியிருந்தார். இதையொட்டி, மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பரபரப்புக்கு மத்தியில் ராகுல் காந்தி இன்று (செப். 18) டெல்லியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகளை தாங்கள் கண்டறிந்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் தனது பேச்சில், "ஜனநாயகத்தை அழிப்பவர்களை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பாதுகாக்கிறார். போலி login-ஐ பயன்படுத்தி சுமார் 6,000 வாக்குகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர்களின் பெயர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதன் மூலம் கட்சியின் வாய்ப்புகளை பலவீனப்படுத்துகின்றனர்" என குற்றஞ்சாட்டினார்.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "FIR is filed on February 23. Karnataka CID writes to ECI requesting all details of these numbers and these transactions almost immediately in March. In August, EC gives a reply, doesn't fulfil any of the demands… pic.twitter.com/nPP5FOmxPo
— ANI (@ANI) September 18, 2025
உதாரணத்திற்கு கர்நாடகாவின் தொகுதியின் போலி விண்ணப்பங்களை மேற்கோள் காட்டி, மென்பொருள் மூலம் வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தேர்தல் ஆணையம் ஜனநாயகத்தை அழிப்பவர்களை காப்பாற்றுகிறது என சீறினார். சுதந்திரமான, நியாயமான தேர்தல்களை உறுதி செய்வதற்கு பதில், தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சார்பாக செயல்படுவதாகவும் நாட்டில் ஜனநாயக செயல்முறைகளின் மேல் உள்ள மதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்களை பாதுகாப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.
#WATCH | Delhi: On being asked if he will approach the Court or any higher agency, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Frankly, what I am doing here is not my work. My work is to participate in the democratic system. My work is not to protect the democratic system.… pic.twitter.com/aTEpraRJry
— ANI (@ANI) September 18, 2025
மேலும், 100 சதவீத உண்மை மற்றும் ஆதாரத்தின் ஆதரவு இல்லாமல் எந்த அறிக்கையையும் வெளியிட மாட்டேன் என பேசிய ராகுல் காந்தி, அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயக மதிப்புகளுக்கான தனது உறுதிப்பாட்டையும் வலியுறுத்தினார், தனது நாட்டை நேசிப்பதாகவும், அதன் ஜனநாயக செயல்முறையைப் பாதுகாப்பதில் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி கூறினார். தான் கூறும் அனைத்தும் உண்மையைச் சரிபார்க்கக்கூடியதாகவும், நிரூபிக்கக்கூடிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இருக்கும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.
