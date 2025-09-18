English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வாக்கு திருட்டு: ராகுல் காந்தி போட்ட ஹைட்ரஜன் குண்டு என்ன? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு புதிய செக்!

Rahul Gandhi: வாக்குத் திருட்டு வாக்குத் திருட்டு விவகாரத்தில் ஹைட்ரஜன் குண்டை வீசப்போவதாக சொன்ன ராகுல் காந்தி, தற்போது செய்தியாளர் சந்திப்பில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை பொதுவெளிக்கு கொண்டுவந்துள்ளார். அவற்றை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
camera icon7
xAI
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
தனி ஒருவன் 2 வருமா, வராதா? இயக்குனர் மோகன் ராஜா கொடுத்த அப்டேட்!
camera icon7
Thani Oruvan2
தனி ஒருவன் 2 வருமா, வராதா? இயக்குனர் மோகன் ராஜா கொடுத்த அப்டேட்!
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
வாக்கு திருட்டு: ராகுல் காந்தி போட்ட ஹைட்ரஜன் குண்டு என்ன? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு புதிய செக்!

Rahul Gandhi Press Conference On Vote Chori: வாக்குத் திருட்டு விவகாரத்தில் ஹைட்ரஜன் குண்டை வீசப்போவதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியிருந்தார். இதையொட்டி, மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பரபரப்புக்கு மத்தியில் ராகுல் காந்தி இன்று (செப். 18) டெல்லியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

அப்போது வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகளை தாங்கள் கண்டறிந்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் தனது பேச்சில், "ஜனநாயகத்தை அழிப்பவர்களை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பாதுகாக்கிறார். போலி login-ஐ பயன்படுத்தி சுமார் 6,000 வாக்குகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர்களின் பெயர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதன் மூலம் கட்சியின் வாய்ப்புகளை பலவீனப்படுத்துகின்றனர்" என குற்றஞ்சாட்டினார்.

உதாரணத்திற்கு கர்நாடகாவின் தொகுதியின் போலி விண்ணப்பங்களை மேற்கோள் காட்டி, மென்பொருள் மூலம் வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தேர்தல் ஆணையம் ஜனநாயகத்தை அழிப்பவர்களை காப்பாற்றுகிறது என சீறினார். சுதந்திரமான, நியாயமான தேர்தல்களை உறுதி செய்வதற்கு பதில், தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சார்பாக செயல்படுவதாகவும் நாட்டில் ஜனநாயக செயல்முறைகளின் மேல் உள்ள மதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில் செயல்படுபவர்களை பாதுகாப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார்.

மேலும், 100 சதவீத உண்மை மற்றும் ஆதாரத்தின் ஆதரவு இல்லாமல் எந்த அறிக்கையையும் வெளியிட மாட்டேன் என பேசிய ராகுல் காந்தி, அரசியலமைப்பு மற்றும் ஜனநாயக மதிப்புகளுக்கான தனது உறுதிப்பாட்டையும் வலியுறுத்தினார், தனது நாட்டை நேசிப்பதாகவும், அதன் ஜனநாயக செயல்முறையைப் பாதுகாப்பதில் அர்ப்பணிப்புடன் இருப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி கூறினார். தான் கூறும் அனைத்தும் உண்மையைச் சரிபார்க்கக்கூடியதாகவும், நிரூபிக்கக்கூடிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இருக்கும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார். 

மேலும் படிக்க | வாக்கு திருட்டு உண்மையா? வாயை திறந்தது தேர்தல் ஆணையம் - விளக்கம் என்ன?

மேலும் படிக்க | போலி வாக்காளர்கள்... தேர்தல் ஆணையம் செய்த மோசடிகள் - ஆதாரத்தை காட்டும் ராகுல் காந்தி!

மேலும் படிக்க | பிரமாணப் பத்திரம்... இல்லாவிட்டால் மன்னிப்பு - ராகுல் காந்திக்கு செக் வைத்த தேர்தல் ஆணையம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Rahul GandhiVote ChoriHydrogen bombElection CommissionEC

Trending News