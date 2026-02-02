ராகுல் காந்தியிடம் இருந்த புத்தகம்... கடுகடுத்த மத்திய அமைச்சர்கள் - மக்களவையில் நடந்தது என்ன?

Rahul Gandhi Latest News: பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜனவரி 28ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் தொடங்கியது. பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இரு கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது.
Rahul Gandhi: பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்
ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதிவரை முதல் கட்ட தொடரும், மார்ச் 9ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதிவரை இரண்டாம் கட்ட தொடரும் நடைபெற இருக்கின்றன. மொத்தம் 30 அமர்வுகள் இந்த கூட்டத்தொடரில் நடைபெற இருக்கின்றன. பிப்ரவரி 1ஆம் தேதியான நேற்று 2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை, மத்திய நிதியமைச்சர் மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார்.
Rahul Gandhi: ராகுல் காந்தி கையில் இருந்த புத்தகம்
திங்கட்கிழமையான (பிப்ரவரி 2) இன்று நாடாளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் தலைவருமான ராகுல் காந்தி உரையாற்றினார். அப்போது, 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான லடாக் மோதல் குறித்து ஜெனரல் எம்.எம். நரவனே எழுதிய இதுவரை வெளிவராத புத்தகம் குறித்து எழுதப்பட்ட கட்டுரையின் பிரதியை கையில் வைத்துக்கொண்டு ராகுல் காந்தி தனது பேச்சை தொடங்கினார். இது மக்களவையில் பரபரப்பை உண்டாக்கியது.
Rahul Gandhi: குறுக்கிட்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர்கள்
ராகுல் காந்தி அந்த புத்தகத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும் வரிகளை வாசிக்கத் தொடங்கியதும், பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உடனடியாக ஆட்சேபனை தெரிவித்தார். இதுவரை வெளியாகாத புத்தகத்தை அவையில் வாசிப்பது விதிமீறல் என ராகுல் காந்தியின் பேச்சை தடுத்தார்.
ராகுல் காந்தி தனது கையில் பிரபல பத்திரிகையில் வெளியான அந்த கட்டுரையின் பிரிட்அவுட்டை வைத்திருந்தார், தொடர்ந்து அந்த புத்தக்கத்தில் இருப்பது குறித்து பல முறை பேசத் தொடங்கினார். ஆனால் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜூஜூ ஆகியோர் குறுக்கிட்டு தடுத்தனர்.
ராஜ்நாத் சிங் பேசுகையில், "மக்களவை உறுப்பினர் (ராகுல் காந்தி) தான் மேற்கோள் காட்டும் புத்தகத்தை அவையில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், ஏனெனில் அவர் குறிப்பிடும் புத்தகம் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை" என்றார். "புத்தகமே வெளியாகாத போது, அதில் இருக்கும் வரிகளை இவர் எப்படி மேற்கொள்காட்டி பேச முடியும்?" என அவையில் அமித் ஷா பேசினார். தொடர்ந்து, "மக்களவையில் சபாநாயகரின் உத்தரவை ஏற்காத உறுப்பினரை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் நாம் விவாதிக்க வேண்டும்" என ராகுலை கண்டிக்கும் விதமாக பேசினார்.
Rahul Gandhi: ராகுல் பேச்சுக்கு கடும் எதிர்ப்பு
ஆனால் ராகுல் காந்திக்கும் அவையில் ஆதரவு எழுந்தது. இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள சமாஜ்வாதி கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் அகிலேஷ் யாதவ் குறுக்கிட்டு, "சீனா தொடர்பான விஷயம் என்பதால் மிகவும் சென்ஸிடிவானது. மக்களவையில் எதிர்க்கட்சியினர் பேச அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்" என்றார். தொடர்ந்து, சீன டாங்கிகள் என ராகுல் காந்தி அவையில் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க, பாஜக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.
Rahul Gandhi: ராகுல் காந்தி தடாலடி பதில்
"அதில் என்ன இருக்கிறது... அது அவர்களை (பாஜகவினரை) மிகவும் அச்சுறுத்துகிறது? அவர்கள் பயப்படவில்லை என்றால், நான் தொடர்ந்து படிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்" என்றும் ராகுல் காந்தி அவையில் பேசினார். தான் மேற்கோள் காட்டிய கட்டுரையும் புத்தகமும் '100% உறுதிசெய்யப்பட்டவை' என்று வலியுறுத்தினார். ஆரம்பத்தில், இந்த விவகாரம் குறித்து தான் பேச விரும்பவில்லை என்றும் பாஜகவின் தேஜஸ்வி சூர்யா தனது தேசபக்தியையும், காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசபக்தியையும் தொடர்ந்து கேள்விக்குள்ளாக்கியதால் இவ்வாறு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது என்றார்.
Rahul Gandhi: புத்தகம் எதை பற்றியது?
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மே 5ஆம் தேதி, பாங்காங் ஏரி பகுதியில் இந்திய மற்றும் சீன துருப்புகளுக்கு இடையே நடந்த மோதல் வெடித்தது. இது கிழக்கு லடாக் எல்லையில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. முன்னாள் ராணுவத் தளபதியான ஜெனரல் நரவனே, 'Four Stars Of Destiny' என்ற தலைப்பில் புத்தகத்தை எழுதி உள்ளார். அவரது நினைவுக் குறிப்பில் இருந்து இந்தியா - சீனா மோதல் குறித்து எழுதியுள்ளார். இந்த புத்தகம் இதுவரை வெளியாகவில்லை, இருப்பினும் இப்புத்தகம் குறித்து பிரபல பத்திரிகை ஒன்றில் கட்டுரை ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
