English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பாரத மாதாவை விற்றுவிட்டீர்களே... மத்திய அரசை சாடிய ராகுல் காந்தி - முழு விவரம் இதோ

பாரத மாதாவை விற்றுவிட்டீர்களே... மத்திய அரசை சாடிய ராகுல் காந்தி - முழு விவரம் இதோ

Rahul Gandhi: அமெரிக்க உடனான ஒப்பந்தம் மூலம் பாரத மாதாவையே விற்றுவிட்டதாக ராகுல் காந்தி, மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 11, 2026, 06:23 PM IST
  • இந்தியாவையே விற்றது உங்களுக்கு வெட்கமாகவே இல்லையா? - ராகுல் காந்தி
  • இந்தியா மீதான வரி தற்போது சுமார் 6 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது - ராகுல் காந்தி
  • 146 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயரும் - ராகுல் காந்தி

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
வானிலை அப்டேட் : ஈரோடு, திருப்பூர், நாமக்கலில் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..
camera icon7
Weather update
வானிலை அப்டேட் : ஈரோடு, திருப்பூர், நாமக்கலில் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
camera icon7
Tamil Nadu weather
வானிலை அப்டேட்: நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யுமா? முக்கிய அலர்ட்
பாரத மாதாவை விற்றுவிட்டீர்களே... மத்திய அரசை சாடிய ராகுல் காந்தி - முழு விவரம் இதோ

Rahul Gandhi, India - US Trade Deal: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், பிப். 1ல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் குறித்து, மக்களவையில் இன்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான வணிகம் மற்றும் வரி ஒப்பந்தத்தை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Rahul Gandhi: கடுமையாக சாடிய ராகுல் காந்தி

நாட்டின் மதிப்புமிக்க விவசாயம் மற்றும் பால் பொருள்களின் சந்தையை அமெரிக்காவுக்கு திறந்துவிட ஒப்பந்தம் போட்டதன் மூலம் பாரத மாதாவையே விற்றுவிட்டதாக ராகுல் காந்தி, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளார். கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளதற்கு மத்திய அரசு வெட்கப்பட வேண்டும் என்றும் விமர்சித்துள்ளார். இதில் சிறு மற்றும் குறு நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் விவசாயம் தொடர்புடைய தொழிலை சார்ந்தவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் ராகுல் காந்தி கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் "நீங்கள் இந்தியாவை விற்றுவிட்டீர்கள், இந்தியாவையே விற்றது உங்களுக்கு வெட்கமாகவே இல்லையா? இந்திய வரலாற்றில் முதல்முறையாக நமது விவசாயிகள் ஒரு புயல் போன்ற இன்னலை எதிர்கொள்கிறார்கள். நமது ஏழை விவசாயிகளை நசுக்க நீங்கள் கதவை (சந்தையை) திறந்துவிட்டீர்கள். எந்தப் பிரதமரும் இதைச் செய்ததில்லை" என்றார். மேலும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்த லாஜிக்கும் இல்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளார். இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஐந்தில் பங்கை விவசாயம் கொண்டுள்ளது. நாட்டின் விவசாயம் துறையின் மதிப்பு தற்போது ல்லியன் அமெரிக்கா டாலர் - 650 பில்லியன் அமெரிக்கா டாலர் வரை உள்ளதாகவும், இது 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் இது 1.4 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயரும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Rahul Gandhi: 6 மடங்கு அதிகரிப்பு 

மேலும், "ஆரம்பத்தில், 3 சதவீதம்தான் வணிகத்திற்கான சராசரியாக இருந்தது. இப்போது அது 18 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது, சுமார் 6 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அமெரிக்க இறக்குமதி 46 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரில் இருந்து 146 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயரும்... இது அபத்தமான ஒன்று" என விமர்சித்தார். தற்போதைய ஒப்பந்தம் மூலம், அவர்கள் நம்மைச் சார்ந்தில்லை. அவர்களை சார்ந்து நாம் இருக்கிறோம் என ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடினார். 

500 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள அமெரிக்க எரிசக்தி மற்றும் தொழில்நுட்ப பொருட்களை இந்தியா வாங்கும் என ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி ராகுல் காந்தி இந்த விமர்சனத்தை முன்வைத்தார். மேலும் நாம் முட்டாள்கள் போல் நிற்கிறோம் என்று சாடிய ராகுல் காந்தி நமது வரி 18 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் அவர்களுக்கான வரி 16 சதவீதத்தில் இருந்து பூஜ்ஜியமாக குறைந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.

Rahul Gandhi: புதிய ஒப்பந்தம்

2025ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு, அமெரிக்க வரிகள் சராசரியாக மூன்று சதவீதத்தில் இருந்தது. ஆனால், தற்போதைய இந்தியா - அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் காரணமாக, அது 18 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதுவே ராகுல் காந்தியின் விமர்சனத்திற்கான சாராம்சமாக இருந்தது. இந்தியா - அமெரிக்கா ஒப்பந்த விவரங்கள் வெளிவந்ததை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி இந்த விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் அனைத்துவிதமான தொழில்துறை பொருள்கள் மற்றும் உலரவைக்கப்பட்ட தானியங்கள், சிவப்பு சோளம், மரக் கொட்டைகள், பதப்படுத்தப்பட மற்றும் புதிய பழங்கள, சில பருப்பு வகைகள், சோயாபீன் எண்ணெய், ஒயின் மற்றும் கூடுதல் பொருள்கள் உட்பட பல்வேறு வகையான அமெரிக்க உணவு மற்றும் விவசாயப் பொருள்கள் மீதான வரியை இந்தியா நீக்கம் அல்லது குறைக்கும்" என ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் புதிய வெர்ஷனில் 'சில பருப்பு வகைகள்' என்பது நீக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | இந்தியா-அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தம் 2026: ட்ரம்ப்-மோடி பேச்சுவார்த்தையின் முக்கிய அம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | குறைந்தது வரி - குட் நியூஸ் சொன்ன டிரம்ப்! பிரதமரின் எக்ஸ் தள பதிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Rahul GandhiIndian US DealParliamentLok SabhaIndia News

Trending News