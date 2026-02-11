பாரத மாதாவை விற்றுவிட்டீர்களே... மத்திய அரசை சாடிய ராகுல் காந்தி - முழு விவரம் இதோ

Rahul Gandhi, India - US Trade Deal: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், பிப். 1ல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் குறித்து, மக்களவையில் இன்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான வணிகம் மற்றும் வரி ஒப்பந்தத்தை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
நாட்டின் மதிப்புமிக்க விவசாயம் மற்றும் பால் பொருள்களின் சந்தையை அமெரிக்காவுக்கு திறந்துவிட ஒப்பந்தம் போட்டதன் மூலம் பாரத மாதாவையே விற்றுவிட்டதாக ராகுல் காந்தி, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளார். கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளதற்கு மத்திய அரசு வெட்கப்பட வேண்டும் என்றும் விமர்சித்துள்ளார். இதில் சிறு மற்றும் குறு நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் விவசாயம் தொடர்புடைய தொழிலை சார்ந்தவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் ராகுல் காந்தி கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தில் "நீங்கள் இந்தியாவை விற்றுவிட்டீர்கள், இந்தியாவையே விற்றது உங்களுக்கு வெட்கமாகவே இல்லையா? இந்திய வரலாற்றில் முதல்முறையாக நமது விவசாயிகள் ஒரு புயல் போன்ற இன்னலை எதிர்கொள்கிறார்கள். நமது ஏழை விவசாயிகளை நசுக்க நீங்கள் கதவை (சந்தையை) திறந்துவிட்டீர்கள். எந்தப் பிரதமரும் இதைச் செய்ததில்லை" என்றார். மேலும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் எந்த லாஜிக்கும் இல்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளார். இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஐந்தில் பங்கை விவசாயம் கொண்டுள்ளது. நாட்டின் விவசாயம் துறையின் மதிப்பு தற்போது ல்லியன் அமெரிக்கா டாலர் - 650 பில்லியன் அமெரிக்கா டாலர் வரை உள்ளதாகவும், இது 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் இது 1.4 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயரும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், "ஆரம்பத்தில், 3 சதவீதம்தான் வணிகத்திற்கான சராசரியாக இருந்தது. இப்போது அது 18 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது, சுமார் 6 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அமெரிக்க இறக்குமதி 46 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரில் இருந்து 146 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயரும்... இது அபத்தமான ஒன்று" என விமர்சித்தார். தற்போதைய ஒப்பந்தம் மூலம், அவர்கள் நம்மைச் சார்ந்தில்லை. அவர்களை சார்ந்து நாம் இருக்கிறோம் என ராகுல் காந்தி கடுமையாக சாடினார்.
500 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள அமெரிக்க எரிசக்தி மற்றும் தொழில்நுட்ப பொருட்களை இந்தியா வாங்கும் என ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி ராகுல் காந்தி இந்த விமர்சனத்தை முன்வைத்தார். மேலும் நாம் முட்டாள்கள் போல் நிற்கிறோம் என்று சாடிய ராகுல் காந்தி நமது வரி 18 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் அவர்களுக்கான வரி 16 சதவீதத்தில் இருந்து பூஜ்ஜியமாக குறைந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
2025ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு, அமெரிக்க வரிகள் சராசரியாக மூன்று சதவீதத்தில் இருந்தது. ஆனால், தற்போதைய இந்தியா - அமெரிக்கா ஒப்பந்தம் காரணமாக, அது 18 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இதுவே ராகுல் காந்தியின் விமர்சனத்திற்கான சாராம்சமாக இருந்தது. இந்தியா - அமெரிக்கா ஒப்பந்த விவரங்கள் வெளிவந்ததை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி இந்த விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் அனைத்துவிதமான தொழில்துறை பொருள்கள் மற்றும் உலரவைக்கப்பட்ட தானியங்கள், சிவப்பு சோளம், மரக் கொட்டைகள், பதப்படுத்தப்பட மற்றும் புதிய பழங்கள, சில பருப்பு வகைகள், சோயாபீன் எண்ணெய், ஒயின் மற்றும் கூடுதல் பொருள்கள் உட்பட பல்வேறு வகையான அமெரிக்க உணவு மற்றும் விவசாயப் பொருள்கள் மீதான வரியை இந்தியா நீக்கம் அல்லது குறைக்கும்" என ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் புதிய வெர்ஷனில் 'சில பருப்பு வகைகள்' என்பது நீக்கப்பட்டுள்ளது.
