ஜெர்மனியில் பாஜகவை கிழித்தெடுத்த ராகுல் காந்தி... பேசியது என்ன? எதிர்ப்புகள் என்ன?

Rahul Gandhi Speech In Germany: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 19ஆம் தேதிவரை நடைபெற்றது. கூட்டத்தொடர் நடைபெற்றபோது, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.
இதனை பாஜக கடுமையாக சாடியது. எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்துக்கொண்டு நாடாளுமன்றம் செல்லும்போது, வெளிநாடு செல்வதும்; அங்கு இந்தியாவுக்கு எதிரானவர்களை சந்திப்பதையும் ராகுல் காந்தி வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார் என பாஜக குற்றம்சாட்டி வந்தது.
Rahul Gandhi: ராகுல் காந்தி பேச்சும், பாஜக எதிர்ப்பும்
இந்நிலையில், ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் ராகுல் காந்தி உரையாற்றினார். அங்கு அவர், இந்தியாவின் நிறுவன கட்டமைப்பு முழுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது என்றும் ஆளும் பாஜக அதனை தனக்கு சாதகமான ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துகிறது என்றும் சாடியிருக்கிறார். ராகுல் காந்தியின் இந்த பேச்சு பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா உள்ளிட்ட பலரின் கண்டனங்களை சம்பாதித்துள்ளது. ராகுல் காந்தி ஜெர்மனியில் பேசியது என்ன? பாஜக இதனை எதிர்க்க சொல்லும் காரணங்கள் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.
Rahul Gandhi: புலனாய்வு அமைப்புகள் கைப்பற்றப்பட்டுவிட்டன
"...இந்தியாவின் தேர்தல் இயந்திரத்தில் பிரச்னை இருப்பதாக நாங்கள் நம்புகிறது. இரண்டாவது, இந்தியாவின் நிறுவன அமைப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. எங்களது புலனாய்வு அமைப்புகளான, சிபிஐ-ஐ பாருங்கள், அமலாக்கத்துறையை பாருங்கள், அனைத்தையும் ஆயுதமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள். பாஜககாரர்கள் மீது எத்தனை வழக்குகளை அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ தொடர்ந்திருக்கின்றன. ஒரு வழக்கை கூட உங்களால் சொல்ல முடியாது. அதேநேரத்தில், பாஜகவை எதிர்ப்பவர்கள் மீது எக்கச்சக்கமான வழக்குகளை போடுகிறார்கள்.
#WATCH | Berlin, Germany | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "There is only one way to produce jobs at scale in India, and that is manufacturing. BJP has completely disincentivised it when they concentrate power in the hands of Ambanis and Adanis, who only trade companies rather… pic.twitter.com/6H5nGjidhr
— ANI (@ANI) December 22, 2025
Rahul Gandhi: பாஜகவிடம் இருக்கும் பணம்...
நிறுவன அமைப்புகள் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாமல் இருக்கும் சூழ்நிலை தற்போது இந்தியாவில் நிலவுகிறது. எங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை பொருத்தவரை, நாங்கள்தான் நிறுவன அமைப்புகளை கட்டியெழுப்பினோம். என்றைக்குமே அதை எங்களின் நிறுவனங்களாக பார்த்ததே இல்லை. ஆனால் பாஜக அப்படி பார்ப்பதில்லை. இந்தியாவின் நிறுவன அமைப்புகளை தங்களுக்கு உரியதாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். பாஜக வைத்திருக்கும் பணத்திற்கும், எதிர்க்கட்சிகள் வைத்திருக்கும் பணத்திற்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை மட்டும் பாருங்கள். எதிர்க்கட்சிகளை விட பாஜகவிடம் 30 மடங்கு பணம் அதிகமாக இருக்கும்" என தாக்கினார்.
Rahul Gandhi: இந்தியா கூட்டணி குறித்து விளக்கம்
தேர்தல் அமைப்பு குறித்தும் ராகுல் காந்தி பேசினார். அப்போது, "தேர்தல் அமைப்பில் பிரச்னை இருக்கிறது என நாங்கள் சொல்வது சரியானதாக இருக்காது. ஆனால் அந்த பிரச்னையை நாங்கள் சமாளிப்போம். மேலும் வெற்றி பெறுவதற்கான முறையை உருவாக்குவோம். அதேபோல், எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு முறையையும் உருவாக்குவோம்" என்றார். மேலும் இந்தியா கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ராகுல் காந்தி, "சற்று வித்தியாசமாகப் பாருங்கள். இந்திய கூட்டணியின் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் அடிப்படை சித்தாந்தத்துடன் உடன்படவில்லை. அதுதான் முக்கிய விஷயம். நீங்கள் அவர்களில் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம். அவர்களில் யாரும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் சித்தாந்த நிலைப்பாட்டில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள். எனவே அதில் நாங்கள் மிகவும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். ஆனால் எங்களிடம் வியூக ரீதியிலான போட்டிகள் நடக்கின்றன, மேலும் அவை தொடர்ந்து நடைபெறும்.
ஆனால் அதேநேரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒற்றுமை இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஒற்றுமையாக இருப்போம். அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாடாளுமன்றத்தில் பார்க்கலாம், நாங்கள் மிகவும் ஒற்றுமையாக இருப்போம். நாங்கள் உடன்படாத சட்டங்களின் அடிப்படையில் பாஜகவை எதிர்க்கிறோம். இது வெறும் தேர்தல்களுக்கானது என்றில்லை, அதை விட இப்போது ஒரு ஆழமான போராட்டமாகும். இப்போது நாங்கள் இந்தியாவின் மாற்றுப் பார்வைக்காகப் போராடுகிறோம்" என்றார். ராகுல் காந்தியின் இந்த பேச்சுதான் பாஜகவை கடும் கோபத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.
#WATCH | Berlin, Germany | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "A number of people in India support PM Modi. A lot of do not agree with his ideology and the vision of India that he has. We think the vision will fail and it has tremendous problems. It will create massive tensions in… pic.twitter.com/WXHve6aWS1
— ANI (@ANI) December 22, 2025
Rahul Gandhi: சீனாவை புகழ்ந்து, இந்தியாவை எதிர்ப்பதா?
ஜெர்மனியில் ராகுல் காந்தியன் பேச்சு குறித்து பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெஹ்சாத் பூனவல்லா, "ராகுல் காந்தி மீண்டும் இந்தியாவை அவமதிக்கும் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார். அவர் வெளிநாடு செல்கிறார், இந்தியாவை அவமதிக்கிறார், பொய்களை அடுக்குகிறார். அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அல்ல, பொய் பிரச்சாரத்தின் தலைவர். இந்தியாவில் உற்பத்தி இல்லை, நிறுவனங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன என்று அவர் ஜெர்மனியில் பேசுகிறார். சீனா சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது என்றும் பேசுகிறார். சீனாவைப் புகழ்ந்து பேசுவது, இந்தியாவை அவமதிப்பது, இதுதான் இப்போது ராகுல் காந்தியின் அடையாளமாக உள்ளது" என கடுமையாக சாடினார்.
Rahul Gandhi: ஜே.பி.நட்டா தாக்கு
பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே. பி. நாட்டா ராகுல் காந்தியன் ஜெர்மனி பேச்சு குறித்து, "நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் நடக்கும்போது, ராகுல் காந்தி ஜெர்மனியில் இருக்கிறார். அங்கு அவர் இந்தியாவுக்கு எதிராக பேசுகிறார். எப்போது இதுபோன்று பேசுகிறார்?, பிரதமர் மோடி 29 மடங்குக்கு மேல் மதிக்கப்படும்போது, அவர் (ராகுல்) இந்தியாவைத் திட்டித் தீர்க்கிறார்" என சாடியிருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | VB G RAM G மசோதா என்றால் என்ன? 100 நாள் வேலைக்கும் இதற்கும் வித்தியாசங்கள் என்னென்ன?
மேலும் படிக்க | எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் தாண்டி! VB G RAM G மசோதாலோக் சபாவில் நிறைவேற்றம்...
மேலும் படிக்க | ரூபாய் நோட்டில் காந்தி படத்தை மத்திய அரசு நீக்குமா...? ப. சிதம்பரம் சொன்ன பதில்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ