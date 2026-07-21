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காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்த ராகுல்... ஏன் மௌனம்? - பிரதமர் மோடிக்கு நறுக் கேள்வி

Rahul Gandhi : டெல்லியில் நேற்றைய போராட்டத்தில் போலீசாரின் தாக்குதலில் காயமடைந்த இளைஞர்களை மருத்துவமனைக்குச் சென்று, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:59 PM IST
காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்த ராகுல்... ஏன் மௌனம்? - பிரதமர் மோடிக்கு நறுக் கேள்வி
Image Credit: Rahul Gandhi | Image Source: X/@RahulGandhi - Screen GrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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