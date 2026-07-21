/காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்த ராகுல்... ஏன் மௌனம்? - பிரதமர் மோடிக்கு நறுக் கேள்வி

Rahul Gandhi Met CJP Injured Protestors : டெல்லியில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சரை பதவி விலகக் கோரி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்ட இளைஞர் இயக்கம் போராட்டத்தை தொடங்கியது.
தொடர்ந்து அந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் இருந்து நாடாளுமன்றம் நோக்கி, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டக்காரர்கள் நேற்று (ஜூலை 20) பேரணி மேற்கொண்டனர். இப்பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
இருப்பினும் பேரணிக்கு போலீசார் அனுமதி தரவில்லை. அனுமதியின்றி பேரணியில் ஈடுபட்டதாலும், தடுப்புகளை மீறிச் செல்ல முயன்றதாலும் போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் தடியடி தாக்குதலை நடத்தினர். கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் போராட்டக்காரர்களை கலைக்கவும் முயற்சித்தனர்.
போலீசாரின் இந்த தடியடி தாக்குதலுக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து பலத்த கண்டனங்கள் கிளம்பியுள்ளன. பிரபலங்கள், அறிவுஜீவிகள் ஆகியோர் அமைதியாக போராடிய இளைஞர்களுக்கு எதிராக தடியடி தாக்குதல் நடத்திய ஜனநாயக விரோதமானது என கடுமையாக சாடி வருகின்றனர்.
டெல்லி RML மருத்துவமனையில் காயமடைந்த போராட்டக்காரர்கள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியும், காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தியும் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்களை சந்தித்து, அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்து, ஆறுதல் கூறினர். மேலும், மத்திய அரசுக்கு கடுமையான கண்டனங்களையும் முன்வைத்தனர்.
देश का छात्र कह रहा है - “हमारा कोई भविष्य नहीं।”— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
और इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं - “हमारी कुर्सी नहीं जाएगी।”
जिस देश में छात्र भविष्य खो दे और मंत्री कुर्सी न खोए - वहां न्याय है ही नहीं। pic.twitter.com/vauIGwPdOS
நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே பேசிய ராகுல் காந்தி, "பிரதமர் அமைதியாக இருப்பது ஏன்? போலீசாரால் தாக்கப்பட்ட மாணவர்களிடம் இதுவரை பிரதமர் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. அவர் குரல் கொடுக்க வேண்டும். (மாணவர்கள் மீதான காவல்துறையின் நடவடிக்கை என்ற) இந்த அபதத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்" என அவர் பேசியிருந்தார்.
முன்னதாக ராகுல் காந்தி, எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களுடன் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை சந்தித்தார். இதுகுறித்து அவரது X பக்கத்தில், "இன்று எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன், மக்களவை சபாநாயகரைச் சந்தித்தேன்.
எங்கள் கோரிக்கை எளிமையானது. நேற்று மாணவர்கள் மீது கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட கொடூரம் குறித்தும், தேர்வு நெருக்கடிக்கு அரசு முற்றிலும் பொறுப்பேற்காமல் இருப்பது குறித்தும் நாடாளுமன்றம் விரிவாக விவாதிக்க வேண்டும். தங்கள் எதிர்காலம் குறித்த நியாயமான கேள்விகளைக் கேட்டதற்காக மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டனர்.
இந்திய இளைஞர்களின் எதிர்காலம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தால் விவாதிக்க முடியாவிட்டால், அது எதற்கு இருக்கிறது? இதை மூடிமறைக்க எதிர்க்கட்சி அனுமதிக்காது. மாணவர்களின் குரல் வீதிகளிலும், நாடாளுமன்றத்திலும் கேட்கப்படுவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்" என பதிவிட்டிருந்தார்.
மக்களவை 2வது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டது. டெல்லியில் மாணவர்கள் மீது நேற்று நடந்த தடியடி குறித்து விவாதிக்க எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால், நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் இன்று முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. நாளை காலை 11 மணிக்கு இரு அவைகளும் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.