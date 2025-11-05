ராகுல் காந்தியின் 'வாக்குத் திருட்டு' குற்றச்சாட்டு: தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிலடி

Rahul Gandhi : மக்களை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, டெல்லியில் இன்று நடத்திய பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில், வாக்கு திருட்டு குறித்து ஆதாரங்களுடன் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். குறிப்பாக, 2024 ஹரியானா மாநிலத் தேர்தலில் 25 லட்சம் வாக்குகள் திருடப்பட்டதாக பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டினார். இதற்கு இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI), பாஜக வெற்றி பெற உடந்தையாக செயல்பட்டுள்ளதாகவும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அந்த தேர்தலில் 5.21 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள், 93,174 செல்லாத வாக்காளர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்ததாகவும் தெரிவித்த ராகுல் காந்தி, படிவம் 6 நிரப்பி கொடுத்த வாக்காளர்கள் விவரங்கள் இதில் இடம்பெறவில்லை, அதனை தேர்தல் ஆணையம் கொடுக்கவில்லை என்றும் கூறினார். அதையும் சேர்த்தால் இந்த வாக்கு திருட்டு எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.
தேர்தல் முடிவுகளை ஆளும் கட்சிக்கு சாதகமாக மாற்ற ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் வகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மீது குற்றம்சாட்டினார். ஒரு பிரேசிலிய மாடலின் 'ஸ்டாக் புகைப்படம்' ஹரியானாவில் 10 வெவ்வேறு வாக்குச் சாவடிகளில் 22 முறை, பல பெயர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுவே 25 லட்சம் போலி வாக்குகளுக்கு ஒரு சான்று என்றும் அவர் ஆதாரத்தைக் காட்டினார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிலடி
ராகுல்காந்தியின் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் பதிலளித்துள்ளது. அதில், ராகுல் காந்தியின் இந்த ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும், வாக்களிப்பை மேற்பார்வையிடவும், வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளைக் கண்காணிக்கவும் அரசியல் கட்சிகளால் நியமிக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் பூத்-லெவல் முகவர்கள் (BLA), வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின்போது ஏன் எந்த ஆட்சேபனையும் அல்லது கோரிக்கைகளையும் எழுப்பவில்லை என்று ECI கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
ஹரியானாவில் வாக்காளர் பட்டியல்களுக்கு எதிராக எந்த மேல்முறையீடுகளும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என்றும், 90 சட்டமன்ற இடங்களில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றத்தில் தற்போது 22 தேர்தல் மனுக்கள் மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளதாகவும் ECI தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை போலி வாக்காளர்கள் இருந்திருந்தால், அனைவரும் பாஜகவை ஆதரித்ததாக ராகுல் காந்தி எவ்வாறு கூற முடியும் என்றும், அவர்கள் காங்கிரஸுக்கு வாக்களித்திருக்கலாம் என்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை நடக்கிறது.இந்த சூழலில், வாக்கு திருட்டு குறித்து ராகுல்காந்தி நடத்திய இந்திய பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு இந்திய அளவில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. அதேநேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு வாக்காளர் தீவிர திருத்தம் செய்வதை தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், அதற்கு திமுக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு வங்காளத்திலும் மம்தா பானர்ஜி தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
