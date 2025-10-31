English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • +2 முடித்தால் போதும்.. ரயில்வேயில் சூப்பரான வேலை.. மாத சம்பளம் இவ்வளா?

+2 முடித்தால் போதும்.. ரயில்வேயில் சூப்பரான வேலை.. மாத சம்பளம் இவ்வளா?

Railway Jobs: இந்திய ரயில்வேயில் 3,058 காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணியிடங்களுக்கான கல்வித்தகுதி, சம்பளம் போன்ற விவரங்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 31, 2025, 12:37 PM IST
  • 12ஆம் வகுப்பு முடித்தால் ரயில்வேயில் வேலை
  • மொத்தம் 3,050 காலிப் பணியிடங்கள்
  • நவம்பர் 27ஆம் தேதி விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 : வைல்ட் கார்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் ஸ்டார் தம்பதி! வரலாற்றில் முதல் முறையாம்..
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9 : வைல்ட் கார்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் ஸ்டார் தம்பதி! வரலாற்றில் முதல் முறையாம்..
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்
camera icon11
Mars Transit
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்
மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!
camera icon7
icc womens world cup
மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!
அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon8
Venus Transit
அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி
+2 முடித்தால் போதும்.. ரயில்வேயில் சூப்பரான வேலை.. மாத சம்பளம் இவ்வளா?

Railway NTPC Recruitment 2025: இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அரசு நிறுவனமாக ரயில்வே இருந்து வருகிறது. மத்திய ரயில்வே அமைச்சக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ரயில்வே உள்ளது. ரயில்வே பணிகளுக்காக ஆண்டுதோறும்  லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் காத்திருக்கின்றனர். ரயில்வேயில் வேலை செய்வது என்பது, இளைஞர்களின் லட்சியமாக உள்ளது. ரயில்வே துறையில் உள்ள பணியிடங்களை ஆர்ஆர்பி எனும் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ரயில்வே துறையில் உள்ள  என்டிபிசி பணியிடங்களை நிரப்பப்படுவதாக ஆர்ஆர்பி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பணி குறித்த விவரங்கள்

ரயில்வேயில்  கமர்ஷியல் டிக்கெட் கிளார்க் பணிக்கு 2,424 பணியிடங்களும், கணக்கு எழுத்தர் மற்றும் தட்டச்சர் பணிக்கு 394 பணியிடங்களும்,  ஜூனியர் கிளார்க் மற்றும் தட்டச்சர் பணிக்கு 163 இடங்களும், ரயில் கிளார்க் பணிக்கு 77  இடங்களும் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட நான்கு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள்  குறைந்தபட்ச 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.  கணக்கு எழுத்தர், ஜூனியர் எழுத்தர் மற்றும் ரயில் எழுத்தர் போன்ற பதவிகளுக்கு, தட்டச்சுத் திறன் கட்டாயமாகும்.

ஆங்கிலத்தில் நிமிடத்திற்கு 30 வார்த்தைகள் அல்லது இந்தியில் நிமிடத்திற்கு 25 வார்த்தைகளும் அடிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேற்கண்ட பணிகளுக்கு  விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு மூன்று சுற்றுகளில் தேர்வுகள் நடைபெறும்.  முதலாவதாக  90 நிமிடங்களுக்கு ஆன்லைன் தேர்வு நடைபெறும்.  அதில் 100 objective type வினாக்கள் கேட்கப்படும். 40  மதிப்பெண்களுக்கு General Awarness கேள்விகள்,  கணக்கு பாடத்தில் இருந்து 30 கேள்விகளும்,  General intelligence  and Reasoning-ல் இருந்து 30 கேள்விகள் கேட்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு  தவறான பதில்களுக்கும் நெகட்டிவ் மதிப்பெண்களும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சம்பளம் எவ்வளவு?

மேற்கண்ட நான்கு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு அதிகபட்சம் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.  அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும்,  பொது பிரிவில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும்,  ஓபிசி, எஸ்டி, எஸ்சி பிரிவில் உள்ள மாற்றுதத்திறனாளிகளும் 13  ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது.

கமர்ஷியல் டிக்கெட் கிளார்க் பணிக்கு  மாத சம்பளமாக ரூ.21,700 முதல் ரூ.69,100 வரை வழங்கப்படுகிறது. கணக்கு எழுத்தர் மற்றும் தட்டச்சர், ஜூனியர் கிளார்க் மற்றும் தட்டச்சர் பணி, ரயில் கிளார்க் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ, 19,900 முதல் ரூ.63,200 வரை வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஆர்ஆர்பி இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதிய பிறகு ரூ.400 திருப்பி செலுத்தப்படும். மேலும், எஸ்டி, எஸ்சி பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.250 செலுத்த வேண்டும். இவர்களுக்கு தேர்வு முடிந்த பிறகு, முழு கட்டணமும் திருப்பி தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு நவம்பர் 27ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

மேலும் படிக்க: மும்பையில் அதிர்ச்சி: 17 குழந்தைகள் மாயம்.. கடத்தல்காரர் வெளியிட்ட வீடியோ!

மேலும் படிக்க:  மந்திரம் செய்ய மறுத்த மனைவி..கொதிக்கும் குழம்பை முகத்தில் ஊற்றிய கணவன்!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
jobsRailway jobsCentral Government JobsGovernment JobsRRB Rcruitment

Trending News