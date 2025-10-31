+2 முடித்தால் போதும்.. ரயில்வேயில் சூப்பரான வேலை.. மாத சம்பளம் இவ்வளா?

Railway NTPC Recruitment 2025: இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அரசு நிறுவனமாக ரயில்வே இருந்து வருகிறது. மத்திய ரயில்வே அமைச்சக்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ரயில்வே உள்ளது. ரயில்வே பணிகளுக்காக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் காத்திருக்கின்றனர். ரயில்வேயில் வேலை செய்வது என்பது, இளைஞர்களின் லட்சியமாக உள்ளது. ரயில்வே துறையில் உள்ள பணியிடங்களை ஆர்ஆர்பி எனும் ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது ரயில்வே துறையில் உள்ள என்டிபிசி பணியிடங்களை நிரப்பப்படுவதாக ஆர்ஆர்பி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பணி குறித்த விவரங்கள்
ரயில்வேயில் கமர்ஷியல் டிக்கெட் கிளார்க் பணிக்கு 2,424 பணியிடங்களும், கணக்கு எழுத்தர் மற்றும் தட்டச்சர் பணிக்கு 394 பணியிடங்களும், ஜூனியர் கிளார்க் மற்றும் தட்டச்சர் பணிக்கு 163 இடங்களும், ரயில் கிளார்க் பணிக்கு 77 இடங்களும் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட நான்கு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் குறைந்தபட்ச 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கணக்கு எழுத்தர், ஜூனியர் எழுத்தர் மற்றும் ரயில் எழுத்தர் போன்ற பதவிகளுக்கு, தட்டச்சுத் திறன் கட்டாயமாகும்.
ஆங்கிலத்தில் நிமிடத்திற்கு 30 வார்த்தைகள் அல்லது இந்தியில் நிமிடத்திற்கு 25 வார்த்தைகளும் அடிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு மூன்று சுற்றுகளில் தேர்வுகள் நடைபெறும். முதலாவதாக 90 நிமிடங்களுக்கு ஆன்லைன் தேர்வு நடைபெறும். அதில் 100 objective type வினாக்கள் கேட்கப்படும். 40 மதிப்பெண்களுக்கு General Awarness கேள்விகள், கணக்கு பாடத்தில் இருந்து 30 கேள்விகளும், General intelligence and Reasoning-ல் இருந்து 30 கேள்விகள் கேட்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தவறான பதில்களுக்கும் நெகட்டிவ் மதிப்பெண்களும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம் எவ்வளவு?
மேற்கண்ட நான்கு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு அதிகபட்சம் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், பொது பிரிவில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும், ஓபிசி, எஸ்டி, எஸ்சி பிரிவில் உள்ள மாற்றுதத்திறனாளிகளும் 13 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது.
கமர்ஷியல் டிக்கெட் கிளார்க் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.21,700 முதல் ரூ.69,100 வரை வழங்கப்படுகிறது. கணக்கு எழுத்தர் மற்றும் தட்டச்சர், ஜூனியர் கிளார்க் மற்றும் தட்டச்சர் பணி, ரயில் கிளார்க் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ, 19,900 முதல் ரூ.63,200 வரை வழங்கப்படும் என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் ஆர்ஆர்பி இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதிய பிறகு ரூ.400 திருப்பி செலுத்தப்படும். மேலும், எஸ்டி, எஸ்சி பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.250 செலுத்த வேண்டும். இவர்களுக்கு தேர்வு முடிந்த பிறகு, முழு கட்டணமும் திருப்பி தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு நவம்பர் 27ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
