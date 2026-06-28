/13 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. 30 பேர் 5 நாட்களாக பாலியம் வன்கொடுமை! அதிர்ச்சி

ஒட்டுமொத்த தேசத்தையே உலுக்கும் அளவிற்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறி உள்ளது. அதாவது 13 வயது சிறுமியை 5 நாட்களாக 30க்கும் மேற்பட்டோர் சேர்ந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இந்த கொடூர சம்பவம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஸ்ரீ கங்காநகர் மாவட்டத்தில் 13 வயது சிறுமி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வீட்டில் இருந்து காணாமல் போய் உள்ளார். இந்த சூழலில், ஆட்டோ ஓட்டுநர் அச்சிறுமியை கடத்தி சென்று அங்குள்ள ஒரு ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் விற்பனை செய்துள்ளார். இதையடுத்து கங்காநகர் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு ஹோட்டல்களுக்கு அச்சிறுமியை வலுக்கட்டாயமாக மாற்றப்பட்டு, 5 நாட்கள் தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தி உள்ளனர். இதிலிருந்து எப்படியோ சிறுமி தப்பித்து தனது வீட்டுக்கு சென்று பெற்றோரிடம் கூறி உள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த தாய், தந்தை இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல் துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்த தொடங்கி உள்ளனர். இந்த நிலையில்தான், கொடூர செயலில் பல ஹோட்டல் அதிபர்கள் மற்றும் மேலாளர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பாலியல் வன்கொடுமையால் சிறுமிக்கு கடுமையான வலி ஏற்படும் போதெல்லாம், அந்த வலியை மறக்கடிப்பதற்காக அவரை கட்டாயப்படுட்த்தி மது அருந்த செய்துள்ளதாக சிறுமி தனது வாக்குமூலத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த விவகாரத்தில் ஈடுபட்ட பல ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் மேலாளர்களை போலீசார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். இக்கொடூர சம்பவம் ஸ்ரீ கங்கானகர் மாவட்டம் முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் நடந்த பகுதி ஒரு பிரபலமான சுற்றுலாத் தலம் இல்லை என்றாலும், அங்கு 150-க்கும் மேற்பட்ட சட்டவிரோத ஹோட்டல்கள் இயங்கி வருவது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் குற்றவாளிகள் அனைவருக்கும், கடத்தலுக்குக் காரணமான ஆட்டோ ஓட்டுநர் உட்பட, கடுமையான தண்டனை வழங்க கோரி காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கரன்பூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ ரூபிந்தர் சிங் குன்னர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "இந்தக் கொடூர சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும். இது போலீஸ் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஒட்டுமொத்த தோல்வியை காட்டுகிறது" என்று குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு உடனடியாக நீதி கிடைக்காவிட்டால், மாநிலம் தழுவிய அளவில் மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடிக்கும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய அதிகாரிகளை உடனடியாக பணி இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சியினர் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.