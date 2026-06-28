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13 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. 30 பேர் 5 நாட்களாக பாலியம் வன்கொடுமை! அதிர்ச்சி

Rajasthan 13 Years Old Girl Gang Rape Case: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 13 வயது சிறுமியை 30க்கும் மேற்பட்டோர் 5 நாட்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் இந்தியாவையே உலுகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:14 PM IST
13 வயது சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. 30 பேர் 5 நாட்களாக பாலியம் வன்கொடுமை! அதிர்ச்சி
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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