/17 வயது சிறுவனின் மாஸ்டர் பிளான்... நிஜமான கிரைம் திரில்லர் - கொலை பின்னணியில் தாய், மகள்.!

Jaipur Murder Case News: ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஜெய்பூர் அடுத்துள்ள அஜ்மீர் பகுதியைச் சேர்ந்த சர்பஜ் ராம் சிங் என்பவருக்கு திருமணமாகி தனது இரண்டு மனைவிகள், தாய், மருமகள் மற்றும் மகள்களுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்துவந்துள்ளார். அஜ்மீர் பகுதியிலிருந்து சுமார் 60 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள தனது பண்ணை வீட்டில் நிம்மதியாக குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்துள்ளார். ராம் சிங்கின் முதல் மனைவிக்கு 17 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார். தனது தந்தை தாயை நடத்தும் விதத்தை பார்த்த அந்த சிறுவனுக்கு தந்தை மீது வெறுப்பை உண்டாக்கியுள்ளது.
மேலும், குடும்பத்தின் நிதி, வங்கிக் கணக்குகள், நிலப் பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவைகளை ராம் சிங்கின் தாயார் நிர்வகித்து வந்ததாலும், தனது தாய்க்கு எந்த முன்னுரிமையும் மரியாதையும் தருவதில்லை என்று எண்ணியுள்ளான். இதனால் நாளுக்கு நாள் கோபத்தின் உச்சக்கட்டத்திற்கு சென்ற அந்த சிறுவன், தனது தந்தை இரண்டாவது மனைவியை திருமணம் செய்ததில் இருந்து தங்கள் மீதான அன்பும் அரவணைப்பும் குறைந்துவிட்டதாக கருதியுள்ளான். நாளடைவில் சிறுவன் மீதும் சிறுவனின் தாய் மீதும் உச்சக்கட்ட வெறுப்பை காட்டிய தந்தையை சும்மாவே விடக்கூடாது அவரை தீர்த்துக் கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்துள்ளான் அந்த சிறுவன்.
ராம் சிங்கை எப்படி கொலை செய்ய வேண்டும் என்று வெகு நாளாக திட்டம் தீட்டிய சிறுவனுக்கு திடீரென ஒரு யோசனை வந்துள்ளது. செல்போனில் வெப் சீரியஸ், குற்றச் சம்பவங்கள், திரைப்படங்களை பார்த்து கொலை எவ்வாறு தடையமில்லாமல் செய்வது என்பது குறித்து திட்டமிட்டு வந்துள்ளார். சுமார் 5 மாதம் காலம் திட்டம் தீட்டிய இளைஞன் ஒருவழியாக எவ்வாறு தடயம் இன்றி கொலை செய்வது என்பதை ஓரளவு அறிந்துக் கொண்டான். அதனைத் தொடர்ந்து கொலை செய்ய ஒரு நாளை முடிவு செய்து கொலை செய்வதற்கான அனைத்துப் பொருட்களையும் தயார் நிலையில் வைத்துக் கொண்டுள்ளான்.
5 மாதங்களாக வெப் சீரியஸை பார்த்து கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டிய சிறுவனுக்கு கொலை செய்வதற்கு தானாகவே வாய்ப்பு கிடைத்தது. கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு ராம் சிங் மற்றும் அவரது இரண்டாவது மனைவி சுர்ஜித் ஆகிய இருவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து மது அருந்திவிட்டு போதை தலைக்கேறிய நிலையில் உறங்கச் சென்றுள்ளனர். இதனை கவனித்த அந்த சிறுவன் நிலைமையை தனக்குச் சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு தந்தையை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளான். தந்தையை கொலை செய்வதை சுர்ஜித் பார்த்த நிலையில் இவரை விட்டால் இவர் வெளியில் சொல்லி விடுவார் என்றும், இவரால் தான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் என்று நினைத்த அந்த சிறுவன் சுர்ஜித்தையும் கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளார்.
ஆனால் அவரின் அலரல் சத்தம் கேட்டு அறைக்குள் ஓடிவந்த ராம் சிங்கின் தாயார் மற்றும் அவரது மருமகள் சிறுவனின் செயலைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து அவர்களும் கத்திக் கூச்சலிட்டுள்ளனர். அடுத்தடுத்து வந்தவர்களால் எங்கு தனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுவிடும் என்று எண்ணிய அந்த சிறுவன் தனது தாய் மற்றும் சகோதரியின் உதவியுடன் அந்த மூன்று பேரையும் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்துள்ளார். இதில் 4 பேருமே சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.
கொலை செய்த 4 பேரின் உடல்களை எங்கு கொண்டு அப்புறப்படுத்துவது என்று யோசித்த அந்த சிறுவனுக்கு தான் வெப் சீரியஸில் பார்த்த அந்த காட்சி நினைவுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி 4 பேரின் உடல்களையும் காரில் பின்புற இருக்கையில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற அந்த சிறுவன் வீட்டிலிருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவில் சாலை ஓரம் உள்ள இடத்தில் நிறுத்திவிட்டு, பெட்ரோல் ஊற்றி அந்த காரை கொலை செய்த உடல்களுடன் சேர்த்து எரித்துள்ளார்.
காரை எரித்துவிட்டு அங்கிருந்த அந்த சிறுவன் புறப்பட்ட சற்று நேரத்தில், அவ்வழியாக சென்ற சிலர் கார் தீப்பற்றி எரிவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து அருகில் சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது அந்த காரில் பயணித்தவர்கள் எரிந்துக்கொண்டிருந்தருப்பதாக எண்ணிய அவர்கள் உடனடியாக போலீஸாருக்கும், தீயணைப்புத் துறையினருக்கும் இது குறித்து தகவல் அளித்துள்ளனர்.
போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின்படி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து எரிந்துக் கொண்டிருந்த காரை தீயணைப்பு வீரர்களை கொண்டு அணைத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து காரில் எரிந்த நிலையில் இருந்த கருகிய உடல்களைக் கைப்பற்றி பிரேப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். அதில் ஒரு உடலை தூக்கும்பொழுதே வயிற்றில் ஏதோ காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் வழிவதைக் கண்ட போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து காரில் உள்ள ஓட்டுநர் இருக்கையில் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று போலீஸார் சோதனை நடத்தியுள்ளனர். அந்த இருக்கையில் ஓட்டுநர் இன்றி கார் எரிந்துக் கொண்டிருந்ததால் போலீஸாருக்கு மேலும் சந்தேகம் வலுவடைந்துள்ளது. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் ராம் சிங் காதோரம் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என்றும், காதோராம் குத்தினால் உடனடியாக இறந்து விடுவார்கள் என்று தெரிந்தவர் தான் இந்த கொலையை அரங்கேற்றியிருக்கிறார் எனவும் தெரியவந்தது. அங்கிருந்து போலீஸார் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து ஏதோ தனக்கு தெரியாதது போல் யாரோ சொல்லி தனது தந்தை காருடன் எரிந்தது தகவல் கிடந்து அந்த இடத்திற்கு தனது தாயுடன் விரைந்த அந்த சிறுவனிடம் போலீஸார் விசாரணை செய்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று அவர்களிடன் இறந்தவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காட்டும்படி தெரிவித்த போலீஸாருக்கு, சிறுவனின் செயல்பாடுகளில் சற்று மாற்றம் தெரிந்துள்ளது. அவரது தாயார் வருந்தி அழுதுக்கொண்டிருக்க, அந்த சிறுவன் மட்டும் கால் மேல் கால் போட்டபடி டீ குடித்துக் கொண்டிருந்ததும், போலீசாரின் கேள்விக்கு முன்னுக்கு பின் முரணான பதிலும் அவர்களை மேலும் சந்தேகத்திற்குள்ளாக்கியது.
சிறுவனை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்ற போலீஸார் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டதில் தான் தான் தனது தந்தையை கொலை செய்ததாகவும், அவரை காரும் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு நான் பல குற்ற திரைப்படங்களையும், வெப் சீரியஸ்களையும் பார்த்து தான் தெரிந்துக் கொண்டேன் எனவும் தெரிவித்தார்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தியதில், தனது தந்தை தன்னையும் தாயையும் சிறிது காலமாக புறக்கணித்து வந்ததாகவும் இதனால் தனது தாய் மனவேதனை அடைந்ததாகவும், அதனால் தான் தந்தையை கொலை செய்ததாகவும், அந்த கொலையை பார்த்த அந்த மூவரும் கொலை செய்ததை வெளியில் சொல்லிவிடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில் அவர்களையும் சேர்த்து கொடூரமாக கொலை செய்ததாகவும் குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
தனது குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேரை 17 வயது சிறுவன் 5 மாதம் காத்திருந்து கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தையே உலுக்கியுள்ளது.