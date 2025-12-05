திருமண வயது இல்லாவிட்டாலும்... லிவ்-இன் உறவில் இருக்கலாம் - நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Rajasthan High Court: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் கோட்டா நகரில் உள்ள 18 வயதான பெண்ணும், 19 வயதும் ஆணும் ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். திருமண வயதை அடையாத இருவரும் சமர்பித்த மனுவில்தான், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அனூப் தந்த் இந்த தனித்துவமான தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளார்.
இளம் ஜோடிகள் இருவரின் சம்மத்துடன் லிவ்-இன் உறவுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள். இந்த இளம் ஜோடி கடந்த அக்டோபர் 27ஆம் தேதி லிவ்-இன் ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டு, லிவ்-இன் உறவுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள். ஆனால், இது அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தெரிந்திருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் அந்த ஜோடியை கடுமையாக எதிர்த்துள்ளது.
குடும்பத்தினர் அவர்களை அடித்து மிரட்டியிருக்கிறார்கள். மேலும், தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி உள்ளூர் காவல் நிலையத்தையும் அந்த ஜோடி நாடி இருக்கிறது. ஆனால், காவல்துறை தரப்பில் உரிய பதிலும் கிடைக்கவில்லை, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பும் கிடைக்கவில்லை. எனவே, அந்த இளம் ஜோடிகள் துணிந்து தங்களுக்கு நிதி கிடைக்க உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறார்கள்.
இந்தியாவைப் பொருத்தவரை ஆண், பெண்ணுக்கு சட்ட ரீதியான திருமண வயது உள்ளது. பெண்களின் சட்ட ரீதியான திருமண வயது 18, ஆண்களின் சட்ட ரீதியான திருமண வயது 21 ஆகும். ஆனால், சட்டத்தை பொருத்தவரை 18 வயதை அடைந்தவர்கள் அனைவருமே வயது வந்தவர்கள் (Adult) ஆவர். அவர்கள் தங்களின் முடிவை சுயமாக தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். இதைச் சுட்டிக்காட்டியே வயது வந்தவர்கள் திருமண வயதை அடையாவிட்டாலும் லிவ்-இன் உறவில் வாழலாம் என ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 21-இன் கீழ், லிவ்-இன் உறவில் இருப்பவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் என நீதிமன்றம் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது. வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான உரிமை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை உறுதி செய்யும் பிரிவாகும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ