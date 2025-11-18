கைக்குழந்தையை மிதித்து கொன்ற 4 பெண்கள்! காரணம் கேட்டு ஷாக் ஆன காவல்துறை..

Crime Infant Trample To Death : மூட நம்பிக்கை, ஒரு மனிதனின் மனதிற்குள் நுழைந்து விட்டால் அது அவனை முடமாக்கிவிடும் என்பதை, பிறர் சொல்ல கேட்டிருப்போம். இது உண்மைதான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் சில விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வருகிறது. ராஜஸ்தானில் சமீபத்தில் நடந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான், தற்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
16 நாட்கள் ஆன குழந்தையை கொன்ற பெண்கள்!
ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூரில் நடந்து இருக்கும் இந்த சம்பவம், சடங்கு ரீதியாக நடத்தப்பட்டு கொலையாக (Ritualistic Murder) இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த ஒரு வீடியோவும் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், ஒரு பெண், கைக்குழந்தையை தன் மடியில் கிடத்திக்கொண்டு ஏதோ மந்திரத்தை சொல்வது போல இருக்கிறது.
இவரை சுற்றி அமர்ந்திருக்கும் பெண்கள், ஏதோ தெரியாத மந்திரத்தை சொல்கின்றனர். அவர்கள், ‘பெஹ்ரு’ எனப்படும் அவர்களின் குலதெய்வத்தை எழுப்புவதற்காக இவர்கள் இந்த மந்திரத்தை கூறுவதாக கூறப்படுகிறது.
மிதித்தே கொன்ற பெண்கள்:
உயிரிழந்த குழந்தையின் தந்தை இது குறித்து போலீசாரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். அப்போது, அந்த வீடியோவில் இருக்கும் பெண்கள் அனைவரும் தனது மனைவியின் சகோதரிகள் என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவர்கள் அனைவருக்கும் இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை என்றும், பல ஆண்டுகளாக மாப்பிள்ளை தேடி வரும் அவர்கள், நல்ல வரன் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக பரிகாரம் செய்யும் வகையில் அவர்கள் தன் குழந்தையை கொன்றிருக்கலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
தன் குழந்தையை கொன்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தகுந்த தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்று, அவர் போலீஸாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த வழக்கு விசாரணை தற்போது நடந்து வருகிறது.
மேலும் படிக்க | பழைய பிரிட்ஜூக்கு ரூ.1.67 லட்சம் பெற்றுக் கொடுத்த மத்திய அரசு! இ-ஜாக்ருதி தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ