  • கைக்குழந்தையை மிதித்து கொன்ற 4 பெண்கள்! காரணம் கேட்டு ஷாக் ஆன காவல்துறை..

கைக்குழந்தையை மிதித்து கொன்ற 4 பெண்கள்! காரணம் கேட்டு ஷாக் ஆன காவல்துறை..

Crime Infant Trample To Death : ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூரில், பிறந்து 16 நாட்களே ஆன குழந்தையை நான்கு பெண்கள் சேர்ந்து மிதித்தே கொன்றிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 18, 2025, 07:06 PM IST
  • மிதித்து கொள்ளப்பட்ட 15 நாட்கள் ஆன குழந்தை!
  • சடங்குக்காக கொல்லப்பட்டதா?
  • இதோ முழு விவரம்!

Crime Infant Trample To Death : மூட நம்பிக்கை, ஒரு மனிதனின் மனதிற்குள் நுழைந்து விட்டால் அது அவனை முடமாக்கிவிடும் என்பதை, பிறர் சொல்ல கேட்டிருப்போம். இது உண்மைதான் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் சில விஷயங்கள் நம்மை சுற்றி கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வருகிறது. ராஜஸ்தானில் சமீபத்தில் நடந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான், தற்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

16 நாட்கள் ஆன குழந்தையை கொன்ற பெண்கள்!

ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூரில் நடந்து இருக்கும் இந்த சம்பவம், சடங்கு ரீதியாக நடத்தப்பட்டு கொலையாக (Ritualistic Murder) இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த ஒரு வீடியோவும் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், ஒரு பெண், கைக்குழந்தையை தன் மடியில் கிடத்திக்கொண்டு ஏதோ மந்திரத்தை சொல்வது போல இருக்கிறது.

இவரை சுற்றி அமர்ந்திருக்கும் பெண்கள், ஏதோ தெரியாத மந்திரத்தை சொல்கின்றனர். அவர்கள், ‘பெஹ்ரு’ எனப்படும் அவர்களின் குலதெய்வத்தை எழுப்புவதற்காக இவர்கள் இந்த மந்திரத்தை கூறுவதாக கூறப்படுகிறது.

மிதித்தே கொன்ற பெண்கள்:

உயிரிழந்த குழந்தையின் தந்தை இது குறித்து போலீசாரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். அப்போது, அந்த வீடியோவில் இருக்கும் பெண்கள் அனைவரும் தனது மனைவியின் சகோதரிகள் என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவர்கள் அனைவருக்கும் இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை என்றும், பல ஆண்டுகளாக மாப்பிள்ளை தேடி வரும் அவர்கள், நல்ல வரன் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக பரிகாரம் செய்யும் வகையில் அவர்கள் தன் குழந்தையை கொன்றிருக்கலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார். 

தன் குழந்தையை கொன்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தகுந்த தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்று, அவர் போலீஸாரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த வழக்கு விசாரணை தற்போது நடந்து வருகிறது.

மேலும் படிக்க | பழைய பிரிட்ஜூக்கு ரூ.1.67 லட்சம் பெற்றுக் கொடுத்த மத்திய அரசு! இ-ஜாக்ருதி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு! மாதம் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

