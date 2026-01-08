English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • டீன்-ஏஜ் காதலியை 65 வயதில் திருமணம் செய்த நபர்! லவ்வுன்னா இப்படி இருக்கணும்..

டீன்-ஏஜ் காதலியை 65 வயதில் திருமணம் செய்த நபர்! லவ்வுன்னா இப்படி இருக்கணும்..

Kerala Rekindle Love Via Short Film : கேரளாவில், ஒரு நபர் தான் டீன் - ஏஜில் காதலித்த ஒருவரை தனது 65வது வயதில் திருமணம் செய்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:21 PM IST
  • குறும்படத்தால் இணைந்த பழைய காதல்..
  • சினிமாவே தோத்துறும்..
  • இதை கேளுங்க..

Trending Photos

சுகர் லெவலை சுலபமாய் குறைக்க உதவும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள்: ட்ரை பண்ணி பாருங்க
camera icon9
Diabetes
சுகர் லெவலை சுலபமாய் குறைக்க உதவும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள்: ட்ரை பண்ணி பாருங்க
69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்
camera icon11
DoPPW
69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: PPO, ஓய்வூதிய விதிகளில் DoPPW அதிரடி மாற்றம்
டாக்சிக் படத்தில் இடம் பெற்ற பிரபல நடிகை! யார் இவர்? முழு விவரம்!
camera icon6
Toxic
டாக்சிக் படத்தில் இடம் பெற்ற பிரபல நடிகை! யார் இவர்? முழு விவரம்!
7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த &#039;மெகா ஹிட்&#039; படம் எது தெரியுமா?
camera icon6
Roja
7 ஹிட் பாடல்கள்... 11 விருதுகள்... 33 ஆண்டுகால சாதனை! அந்த 'மெகா ஹிட்' படம் எது தெரியுமா?
டீன்-ஏஜ் காதலியை 65 வயதில் திருமணம் செய்த நபர்! லவ்வுன்னா இப்படி இருக்கணும்..

Kerala Rekindle Love Via Short Film : கேரளாவின், கொள்ளம் பகுதியில் தனக்கென தனி கணவுகளுடன் வாழ்ந்து வந்தவர் ஜெயபிரகாஷ். இவர், தான் டீன் ஏஜ் வயதில் காதலித்த பெண்ணை  அந்த சமயத்தில் திருமணம் செய்ய முடியாமல் போனது. ஆனால், தற்போது தனது முதுமை வயதில் அதை நடத்தி முடித்திருக்கிறார். அவர், தனது இளம் வயது காதலியை கரம் பிடிக்க யாரெல்லாம் உதவினார்கள் என்பதை கேட்டால் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள். இந்த காதல் கதை குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

டீன்-ஏஜ் காதல்:

கொள்ளம் பகுதியில் உள்ள, முண்டக்கல் எனும் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயபிரகாஷ். இவருக்கு 65 வயது ஆகிறது. இவர் இளம் வயதில் இருந்த போது, ராஷ்மி எனும் பெண் மீது காதல் வயப்பட்டுள்ளார். ஆனால், அந்த காதலை எப்படி சொல்வது என பயந்துள்ளார். இதற்கிடையே ஜெயபிரகாஷிற்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைத்துள்ளது. இதனால் அவர் வெளிநாட்டிற்கு சென்று விட, இங்கு ராஷ்மிக்கு வேறு ஒருவருடன் திருமணம் முடிந்து விட்டது. இதனால் சில நாட்கள் சோகத்தில் இருந்தாலும், ஜெயபிரகாஷும் இன்னொரு பெண்ணை பார்த்து திருமணம் செய்து கொண்டார். 

ஜெயபிரகாஷின் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருந்துள்ளது. இருப்பினும் அவரது மனைவி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்து போயுள்ளார். 

குறும்படம் மூலம் மீண்டும் பூத்த காதல்!

ராஷ்மியின் கணவரும் 10 வருடங்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்திருக்கிறார். இதனால் தனிமையில் வாடிய அவர் கலாச்சாரம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டதோடு குறும்படங்களிலும் துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார். அதே சமயத்தில், ஜெயபிரகாஷின் பிள்ளைகள் தனது தந்தையை இன்னொரு திருமணம் செய்ய சொல்லி தொந்தரவு செய்துள்ளனர். இதனால், அவரும் மறுமணம் செய்துகொள்ளும் முடிவில் இருந்துள்ளார்.

எதேச்சியாக, ஜெயபிரகாஷ் ஒரு குறும்படத்தை பார்த்திருக்கிறார். அதில், ராஷ்மி நடித்திருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியம் கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து அதிலிருந்து ராஷ்மியின் மகளின் போன் நம்பரை எப்படியோ அந்த குறும்பட இயக்குநரிடம் இருந்து வாங்கியிருக்கிறார். 

ராஷ்மியை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஜெயப்பிரகாஷ் தன் காதலை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். பின்னர், இருவருக்குள்ளும் இருந்த அந்த பழைய காதல் மீண்டும் பூக்க ஆரம்பித்துள்ளது. ராஷ்மியை ஜெயப்பிரகாஷ் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார். ராஷ்மி இது குறித்து தனது மகள் மற்றும் மருமகனிடம் கலந்தாலோசனை செய்த பின்பு இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். 

கொச்சியில், சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஜெயப்பிரகாஷ்-ராஷ்மியின் திருமணம் நடந்துள்ளது. இது குறித்து ராஷ்மியின் மகளே தனது சமூக வலைதளபக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், “எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு இப்படியொரு பாக்கியம் கிடைக்கும்?” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த செய்தியை கேட்டவர்கள் இது ஏதோ ஃபீல் குட் படத்தின் கதையை கேட்டது போல இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | மகன் உயிரிழப்பு... சொத்தில் 75% மக்களுக்குதான்... ஸ்டெர்லைட் அனில் அகர்வால் அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ஆதாரங்களை அகற்றிய மம்தா பானர்ஜி... ED-ன் பெரிய குற்றச்சாட்டு - கொல்கத்தாவில் நடப்பது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
LoveKeralaShort FilmOld School Love

Trending News