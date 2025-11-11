English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.100க்கு பருப்பு, சர்க்கரை, உப்பு! முதல்வர் அறிவிப்பால் மக்கள் மகிழ்ச்சி!

ரூ.100க்கு பருப்பு, சர்க்கரை, உப்பு! முதல்வர் அறிவிப்பால் மக்கள் மகிழ்ச்சி!

சர்க்கரை மற்றும் உப்பை விநியோகம் செய்யும் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களுக்கு, ஒரு கிலோவுக்கு 2 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 11, 2025, 03:49 PM IST
ரூ.100க்கு பருப்பு, சர்க்கரை, உப்பு! முதல்வர் அறிவிப்பால் மக்கள் மகிழ்ச்சி!

அசாம் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், பா.ஜ.க. தலைமையிலான அரசு, தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் ஒரு புதிய மெகா திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 70 லட்சம் ஏழை எளிய குடும்பங்கள், வெறும் 100 ரூபாய்க்கு மசூர் பருப்பு, சர்க்கரை மற்றும் உப்பு ஆகிய அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற முடியும். இது, ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்கவும், மக்களின் நிதிச்சுமையை குறைக்கவும் உதவும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | மகளின் காதலனால் கர்ப்பமான தாய்! அதுவும் 14 வயது சிறுவன்..பெண்ணை கைது செய்த போலீஸ்..

புதிய மானிய திட்டம்

தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும், இந்த மானிய விலை திட்டத்தின் மூலம் பயனடையலாம். இதன்படி, ஒரு கிலோ மசூர் பருப்பு, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு கிலோ உப்பு ஆகியவை சிறப்பு வடிவமைக்கப்பட்ட பாக்கெட்டுகளில் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தின் மூலம், மாநிலத்தின் சுமார் 2.45 கோடி மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா கூறியுள்ளார்.

இரண்டு கட்டங்களாக விலை குறைப்பு

இந்த திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. முதல் கட்டமாக, நடப்பு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில், மசூர் பருப்பு 69 ரூபாய்க்கும், சர்க்கரை 38 ரூபாய்க்கும், உப்பு 10 ரூபாய்க்கும் (மொத்தம் 117 ரூபாய்) வழங்கப்படும். இதை தொடர்ந்து, 2026 ஜனவரி மாதம் முதல், இந்த மூன்று பொருட்களின் மொத்த விலையும் 100 ரூபாயாக குறைக்கப்படும். அப்போது, பருப்பு 60 ரூபாய்க்கும், சர்க்கரை 30 ரூபாய்க்கும், உப்பு 10 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விநியோக முறை

ஒவ்வொரு மாதமும் 1-ம் தேதி முதல் 10-ம் தேதி வரை நடைபெறும் 'அண்ணா சேவா திவாஸ்' நாட்களில், ரேஷன் கடைகளில் இந்த பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பயனாளிகள் தங்களுக்கு தேவையான ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று பொருட்களையும் வாங்கிக்கொள்ளும் வசதி உள்ளது. ஒவ்வொரு பொருளை வாங்கும்போதும், தனித்தனியாக பயோமெட்ரி முறையில் கைரேகை பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் பெருமிதம்

இது குறித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா, "எங்கள் அரசின் வளர்ச்சி பயணத்தில் எந்த ஒரு குடும்பமும் பின்தங்கிவிடக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதே எங்கள் நோக்கம். 'அந்தியோதயா' (கடைக்கோடி மனிதருக்கும் சேவை) என்பதே எங்கள் இலக்கு. இந்த திட்டத்தின் மூலம், ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை நாங்கள் எட்டியுள்ளோம்," என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த திட்டத்தின் கீழ் பருப்பு, சர்க்கரை மற்றும் உப்பை விநியோகம் செய்யும் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்களுக்கு, ஒரு கிலோவுக்கு 2 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். அதேசமயம், பயனாளிகளிடம் இருந்து எந்தக் கூடுதல் கட்டணத்தையும் வசூலிக்கக் கூடாது என்றும் அவர் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க  | டெல்லி குண்டுவெடிப்பு : 8 பேர் பலி, 3 பேர் படுகாயம்! உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு?

