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ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: 3 மாத அரிசி ஒன்றாய் கிடைக்கும்.. மாநில அரசு முக்கிய முடிவு

Ration Card News: 'எல் நினோ' (El Niño) தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட மழைப்பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீட்டை ஒரே நேரத்தில் விநியோகிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் முடிவு செய்துள்ளன. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: 3 மாத அரிசி ஒன்றாய் கிடைக்கும்.. மாநில அரசு முக்கிய முடிவு
Image Credit: Ration Card News (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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