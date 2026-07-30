/ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: 3 மாத அரிசி ஒன்றாய் கிடைக்கும்.. மாநில அரசு முக்கிய முடிவு

Ration Card News: தமிழகம் உட்பட அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் ரேஷன் அட்டை என்பது ஒரு முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இதன் மூலம் குறைந்த விலையில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் கிடைப்பதுடன் அரசாங்க நலத்திட்டங்களும் எந்த வித பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் வந்தடைகின்றன.
தெலங்கானாவில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீடு ஒரே நேரத்தில் வழங்கப்படவுள்ளது. 'எல் நினோ' (El Niño) தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட மழைப்பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீட்டை ஒரே நேரத்தில் விநியோகிக்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் முடிவு செய்துள்ளன.
ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் எண்ணிக்கை இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, இம்மாத இறுதிக்குள் முழு இருப்புப் பொருட்களையும் விநியோகிக்குமாறு விற்பனையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹைதராபாத் மாவட்டம், ரங்கா ரெட்டி மற்றும் மேட்சல் மண்டலங்கள் உள்ளிட்ட 'கிரேட்டர் ஹைதராபாத்' (Greater Hyderabad) பகுதியில் உள்ள ரேஷன் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை முறையே 8,42,348, 6,72,909 மற்றும் 6,53,801 ஆகும்.
மூன்று மாதங்களுக்கான அரிசி ஒதுக்கீட்டை மொத்தமாகப் பெறும்போது, அவற்றைச் சேமித்து வைக்கப் போதுமான இடவசதி இல்லை என்று சில விற்பனையாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
கிரேட்டர் ஹைதராபாத் பகுதி முழுவதும் உள்ள பல ரேஷன் கடைகள் சிறிய இடங்களிலேயே செயல்படுவதால் இந்தப் பிரச்சனை எழுகிறது. கடந்த கோடைக்காலத்தில், மூன்று மாதங்களுக்கான அரிசியை ஒரே தொகுப்பாக வழங்கியது, சேமிப்பு மற்றும் பயனாளிகளுக்கு விநியோகிப்பதில் விற்பனையாளர்களுக்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்தியது.
தற்போது மீண்டும் மூன்று மாதங்களுக்கான இருப்பு ஒரே நேரத்தில் வருவதால், அதிக எண்ணிக்கையிலான ரேஷன் அட்டைகளைக் கையாளும் விற்பனையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். புதிதாக வரும் பொருட்களைச் சேமிக்க இடத்தைத் தேடி அவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
சிலர் தங்கள் சொந்த வீடுகளிலேயே இருப்புப் பொருட்களை வைக்க ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகின்றனர். அரிசியை ஒரே நேரத்தில் வழங்காமல், பத்து நாட்கள் காலஅளவில் கட்டம் கட்டமாக வழங்குமாறு அவர்கள் அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கிரேட்டர் ஹைதராபாத் பிராந்தியத்தின் மூன்று மாவட்டங்களிலும் ரேஷன் 'இ-கேஒய்சி' (e-KYC - Electronic Know Your Customer) செயல்முறை மிகவும் மந்தமான வேகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இச்செயல்முறை தொடங்கி இரண்டு மாதங்கள் ஆகியும், இதனை நிறைவு செய்வதில் சில தரப்பினரிடையே அலட்சியம் காணப்படுகிறது.
ரேஷன் அட்டைகளுக்கான e-KYC செயல்முறையின் காலக்கெடு நெருங்கி வருவதால், இன்னும் இந்த செயல்முறையை செய்து முடிக்காத ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பதற்றத்தில் உள்ளனர்.
இதற்கிடையில், பின்வரும் அளவுகளில் e-KYC பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
|நகரம்
|e-KYC பணிகள் நிறைவு
|ஹைதராபாத்
|80 சதவீதம்
|ரங்கா ரெட்டி
|76 சதவீதம்
|மேட்சல்
|78 சதவீதம்
ரேஷன் அட்டை e-KYC: ஜூலை 31 கடைசி நாள்
மூன்று மாத ரேஷன் பொருட்கள் ஒன்றாக கிடைக்கும் என்ற செய்தி ஒரு புறம் மகிழ்ச்சி அளித்தாலும், e-KYC தொடர்பான நடைமுறை சிக்கல்கள் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு தொடரும் தலைவலியாக உருவெடுத்து வருகிறது.