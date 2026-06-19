/2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கம்: உங்க கார்டின் நிலை என்ன? அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

Ration Card: இந்தியா முழுவதும், சுமார் 2.2 கோடிக்கும் அதிகமான ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத் துறை அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார். தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு புதிதாக வழங்கப்படவுள்ள புதிய கார்டுகள் பற்றியும் அவர் கூறியுள்ளார். உங்கள் ரேஷன் கார்டு நீக்கப்படாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பொது விநியோகத் திட்டத்திலிருந்து (Public Distribution System - PDS) தகுதியற்ற 2.21 கோடிக்கும் அதிகமான ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதைத் தொடர்ந்து மாநில அரசுகள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு மேலும் சுமார் 3 கோடி ரேஷன் அட்டைகளை வழங்கலாம் என்றும் மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத் துறை அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி வியாழக்கிழமை தெரிவித்தார்.
நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில் ஸ்மார்ட் கிடங்கு அமைப்பை (smart warehousing system) தொடங்கி வைத்துப் பேசிய அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி, இந்த ரேஷன் அட்டை நீக்க நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மாநில அரசுகளால் அவற்றின் சொந்த சரிபார்ப்பு அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டவை என்றும், இதில் மத்திய அரசு நேரடியாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.
மத்திய உணவு அமைச்சகம் முன்னதாக 8.51 கோடி தகுதியற்றிருக்கக்கூடிய பயனாளிகளை (இறந்தவர்கள், வருமான வரி செலுத்துவோர் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன உரிமையாளர்கள் உட்பட) அடையாளம் கண்டு, தேவையான நடவடிக்கைக்காக அந்தப் பட்டியலை மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்திருந்தது. இவற்றில் 2.21 கோடி வழக்குகள் மீது மாநிலங்கள் இதுவரை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி குறிப்பிட்டார்.
"8.51 கோடியில், மாநிலங்கள் 2.21 கோடி ரேஷன் அட்டைகளை நீக்கியுள்ளன. நாங்கள் அவற்றை நீக்கவில்லை," என்று கூறிய அவர், தகுதியான பயனாளிகளைச் சேர்ப்பதற்கான நெகிழ்வுத்தன்மை மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். "பல்வேறு மாநில அரசுகளால் தகுதியுள்ள மக்களுக்கு மேலும் சுமார் 3 கோடி ரேஷன் அட்டைகளை வழங்க முடியும்," என்று இந்நிகழ்ச்சியின் இடையே செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறினார்.
நாடு முழுவதும் இந்த நடவடிக்கை ஒரே சீராக நடைபெறவில்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், சில மாநிலங்கள் இந்தச் சரிபார்ப்புப் பணியை முடித்துவிட்ட நிலையில், மற்ற மாநிலங்கள் இன்னும் தகுதியற்ற பதிவுகளை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன என்று கூறினார். தற்போது மொத்த ரேஷன் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை 79 கோடியாக உள்ளது. செலவைக் குறைப்பதை விட, தேவைப்படுபவர்களுக்கு உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே அரசின் முன்னுரிமை என்று அமைச்சர் வலியுறுத்தினார்.
போன்றவை ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கப்பட முக்கிய காரணிகளாகும். மற்ற மாநிலங்களை போல, தமிழகத்திலும் தகுதியற்றவர்களின் ரேஷன் அட்டைகளை நீக்குவதற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன.
பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் யோஜனா (PMGKY) திட்டத்தின் கீழ் இலவச உணவு தானிய விநியோகத்திற்கான இலக்கு 80 கோடி பயனாளிகள் என்ற அளவிலேயே தொடர்கிறது. இந்த வெளிப்படையான நடவடிக்கை சாத்தியமானதற்கு பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) டிஜிட்டல் மயமாக்கலே காரணம் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். இதன் விளைவாக, PMGKY திட்டத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப்படும் உணவு தானியங்களில் 98.5 சதவீதம் இப்போது ஆதார் எண்கள் மற்றும் மின்னணு விற்பனை முனைய (ePoS) இயந்திரங்கள் மூலம் சரிபார்க்கப்படுகின்றன என்று அவர் கூறினார்.
முழுமையான டிஜிட்டல் உணவு விநியோக முறையை உருவாக்கும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, பொது விநியோகத் திட்ட (PDS) கட்டமைப்பில் 'ஸ்மார்ட்' கிடங்குகள் மற்றும் நவீன சேமிப்பு நிலையங்கள் உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். மேலும், கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு, பிரதம மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKY) உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களின் காரணமாக சுமார் 25 கோடி மக்கள் பல பரிமாண வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக ஜோஷி குறிப்பிட்டார். இந்தக் கூற்றை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சர்வதேச நாணய நிதியம் (IMF) மற்றும் நிதி ஆயோக் (NITI Aayog) போன்ற அமைப்புகளின் மதிப்பீடுகளையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
நடப்பு நிதியாண்டில் உணவு மானியச் செலவு அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற கவலைகள் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே அந்தச் செலவை அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார்.