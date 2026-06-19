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2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கம்: உங்க கார்டின் நிலை என்ன? அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்

Ration Card: ரேஷன் அட்டை நீக்க நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மாநில அரசுகளால் அவற்றின் சொந்த சரிபார்ப்பு அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டவை என்றும், இதில் மத்திய அரசு நேரடியாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:47 PM IST
2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கம்: உங்க கார்டின் நிலை என்ன? அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்
Image Credit: Over 2.2 Crore Ration Cards removed (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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