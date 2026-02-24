Ration Shop: இனி ATM மூலம் ரேஷன் பொருட்கள்? வருகிறது புதிய நடைமுறை!

ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு உணவு பொருட்களை வழங்குவதில் நாளுக்கு நாள் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்தியா முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த ரேஷன் பொருட்களை நம்பி தான் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமாக இந்தியா முழுவதும் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் தானிய ஏடிஎம் திட்டத்தை விரிவுபடுத்த உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டம் இந்தியா முழுவதும் ஏழை எளிய மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். பல்வேறு கிராம மக்கள் ரேஷன் மூலம் கிடைக்கும் பொருட்களை வைத்து தான் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இருப்பினும் ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை விநியோகிப்பதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாக நீண்ட நாட்களாக குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து வருகிறது. மேலும் ரேஷன் கடைகளில் நீண்ட நேரம் வரிசையில் நின்று வாங்குவதிலும் சிரமங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனை சரி செய்யும் விதமாக தான் இந்த தானிய ஏடிஎம் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க - காதலியை கொலை செய்து உடலுறவு... ஆவியுடன் பேசவும் சைக்கோ காதலன் 'பூஜை' - வினோத சம்பவம்
தானிய ஏடிஎம் என்றால் என்ன?
வங்கிகளின் ஏடிஎம் மூலம் நாம் எப்படி பணத்தை எடுக்கிறோமோ, அதே போல தானிய ஏடிஎம் மூலம் ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இந்த இயந்திரங்களில் ரேஷன் அட்டையை பயன்படுத்தி அல்லது ஆதார் எண்ணை பயன்படுத்தி தங்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி, அரசு நிர்ணயித்துள்ள அளவுகளில் தேவையான தானியங்கள், அரிசி போன்றவற்றை துல்லியமான எடையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த தானிய ஏடிஎம் திட்டத்தின் மூலம் 24 மணி நேரமும் மக்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் ரேஷன் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதனால் வேலைக்கு செல்வோர் அல்லது கூலி தொழிலாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். ரேஷன் கடைகளில் நடைபெறும் எடை மோசடி போன்று இந்த இயந்திரங்களில் நடக்காது. துல்லியமான எடையில் தேவையான பொருட்கள் கிடைக்கும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பயோமெட்ரிக் முறை பயன்படுத்தப்படுவதால் தகுதியான பயனாளிகள் மட்டுமே பொருள்களை பெற முடியும். போலி ரேஷன் கார்டுகள் இதன் மூலம் தடுக்கப்படும். அதிகபட்சம் இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் பயனாளிகள் இந்த இயந்திரத்தின் மூலம் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
இந்தியா முழுவதும் விரிவாக்கம்!
இந்த தானிய ஏடிஎம் திட்டம் தற்போது ஒடிசா, ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா போன்ற ஒரு சில மாநிலங்களில் மட்டுமே செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அங்கு நல்ல வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து இந்தியா முழுவதும் இந்த திட்டத்தை மத்திய அரசு விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது. இது தொடர்பாக சமீபத்தில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, "ரேசன் விநியோகத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் இந்த தானிய ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் விரைவில் இந்தியா முழுவதும் அனைத்து நியாய விலை கடைகளிலும் நிறுவப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டம் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது, இந்தியாவின் பொது விநியோக முறை உலகிலேயே மிக சிறந்த மற்றும் வெளிப்படையான தொழில்நுட்பத் திட்டமாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - மனைவியை ரூ.1000க்கு விற்ற கணவன்... வெறிச்செயலில் ஈடுபட்ட 2 நண்பர்கள் - ஷாக் சம்பவம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ