/முக்கிய அப்டேட்: காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை ரேஷன் கடைகள் திறந்திருக்கும், மாநில அரசு அதிரடி

Ration Card News: தமிழகம் உட்பட அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் ரேஷன் அட்டையும் அதன் மூலம் கிடைக்கும் சலுகைகளும் அத்தியாவசியமான விஷயங்களாக உள்ளன. இதன் மூலம் அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், கோதுமை ஆகியவை மலிவு விலையில் கிடைப்பதோடு, பல அரசாங்க திட்டங்களின் நன்மைகளை பெறவும் இது அவசியமானதாக இருக்கின்றது. தற்போது கர்நாடகாவில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி கிடைத்துள்ளது.
ஜூலை 2026-க்கான மலிவு விலை ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகத்தை விரைவுபடுத்தும் வகையில், கர்நாடக உணவுத் துறை நியாயவிலைக் கடைகளின் செயல்பாட்டு நேரத்தை காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை நீட்டித்துள்ளது.
NFSA மற்றும் 'அன்ன பாக்யா' திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மாத இறுதிக்குள் உணவு தானியங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே இம்முயற்சியின் நோக்கமாகும்.
கர்நாடகா முழுவதும் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய நிவாரணமாக, அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் உணவு தானியங்கள் சரியான நேரத்தில் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, கர்நாடகாவின் உணவு, சிவில் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத் துறை மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளின் (ரேஷன் கடைகள்) செயல்பாட்டு நேரத்தை நீட்டித்துள்ளது.
தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (NFSA) மற்றும் 'அன்ன பாக்யா' திட்டத்தின் கீழ் விநியோக செயல்முறையை விரைவுபடுத்தவும், பயனாளிகள் மாத இறுதிக்குள் தங்களுக்குரிய ரேஷன் பொருட்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான சில வழிகாட்டுதல்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன:
|அம்சம்
|விவரம்
|நெகிழ்வான நேரங்கள்
|வேலைக்குச் செல்பவர்கள் மற்றும் பகல் நேரங்களில் பிஸியாக இருப்பவர்கள், இனி அதிகாலையிலோ அல்லது இரவு நேரத்திலோ தங்கள் ரேஷன் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|ரத்து செய்யப்பட்ட BPL அட்டைகளுக்கு மறுவிண்ணப்பம்
|சமீபத்திய முறைகேடு தடுப்புச் சோதனைகளின் போது தவறுதலாக BPL அட்டைகள் ரத்து செய்யப்பட்ட தகுதியுள்ள நபர்கள், மீண்டும் விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
|நோயுற்ற பயனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை
|நோயுற்ற விண்ணப்பதாரர்களின் BPL அட்டை தொடர்பான நடைமுறைகளை முடித்து, 15 நாட்களுக்குள் தாமதமின்றி அட்டைகளை வழங்க அதிகாரிகளுக்குக் கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
திருத்தப்பட்ட நேரங்களைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுமாறும், எவ்வித முறைகேடுகளுமின்றி விநியோகச் செயல்முறை திறம்பட நடைபெறுவதை உறுதி செய்யுமாறும் நியாயவிலைக் கடை உரிமையாளர்களுக்கு கிடைத்துள்ள ஆணையரின் சுற்றறிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.