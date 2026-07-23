Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /முக்கிய அப்டேட்: காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை ரேஷன் கடைகள் திறந்திருக்கும், மாநில அரசு அதிரடி

முக்கிய அப்டேட்: காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை ரேஷன் கடைகள் திறந்திருக்கும், மாநில அரசு அதிரடி

Ration Card News: ஜூலை 2026-க்கான மலிவு விலை ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகத்தை விரைவுபடுத்தும் வகையில், கர்நாடக உணவுத் துறை நியாயவிலைக் கடைகளின் செயல்பாட்டு நேரத்தை காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை நீட்டித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 23, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:28 AM IST
முக்கிய அப்டேட்: காலை 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை ரேஷன் கடைகள் திறந்திருக்கும், மாநில அரசு அதிரடி

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tamil Breaking News LIVE : நீட் தேர்வு, பிரதமர் மோடி ரியாக்ஷன், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Tamil News Live1 hr ago
2
NICL1 hr ago
3
TN Weather2 hrs ago
4
Rahu Ketu Transit2 hrs ago
5
Unified Pension Scheme2 hrs ago