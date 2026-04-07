English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
நகைக்கடன் வாங்குவோருக்கு ஷாக்.. RBI அறிவித்துள்ள புதிய ரூல்ஸ் என்ன தெரியுமா?

நகைக்கடன் வழங்கும் முறையில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சில அதிரடியான புதிய விதிமுறைகளை ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:20 AM IST
இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினரும், சாமானிய மக்களும் தங்களது அவசர பண தேவைகளுக்கு கைகொடுக்கும் முக்கிய ஓன்றாக நினைப்பது தங்க நகைக்கடன்களை தான். கல்வி, மருத்துவம், திருமணம் அல்லது தொழில் தேவை என எதுவாக இருந்தாலும், வீட்டில் இருக்கும் நகைகளை வங்கிகளிலோ அல்லது அடகுக்கடைகளிலோ வைத்து உடனடியாக பணம் பெறுவது நமது மக்களிடையே பல ஆண்டுகளாக தொடரும் ஒரு நடைமுறையாகும். இந்நிலையில், நகைக்கடன் வழங்கும் முறையில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சில அதிரடியான புதிய விதிமுறைகளை ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்படுத்தியுள்ளது. நகைக்கடன் வாங்க திட்டமிட்டுள்ள ஒவ்வொரு வரும் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

கடன் - மதிப்பு விகிதத்தில் அதிரடி கட்டுப்பாடு

புதிய விதிகளின்படி, வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைக்கும் தங்கத்தின் அப்போதைய சந்தை மதிப்பில் அதிகபட்சமாக 75 சதவீதம் மட்டுமே கடனாக பெற முடியும். அதாவது, நீங்கள் அடகு வைக்கும் தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்றால், உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.75,000 மட்டுமே கடனாக வழங்கப்படும். சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை திடீரென வீழ்ச்சியடையும் போது, வங்கிகளுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஏற்படும் நிதி இழப்புகள் மற்றும் இடர்பாடுகளை தவிர்ப்பதற்காகவே இந்த 75 சதவீத உச்சவரம்பு கட்டுப்பாட்டை ரிசர்வ் வங்கி கடுமையாக்கியுள்ளது.

வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்கள்

புதிய கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக, வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களில் அதாவது தனியார் அடகுக்கடைகள் மற்றும் தனியார் நிதி நிறுவனங்களில் நகைக்கடனுக்கான வட்டி விகிதங்கள் கணிசமாக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் ஏதேனும் ஒரு நிறுவனத்தில் அவசரமாக நகையை அடகு வைப்பதற்கு முன்பாக, பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் பிற தனியார் வங்கிகள் வழங்கும் வட்டி விகிதங்களை முழுமையாக ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, குறைந்த வட்டி உள்ள இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது லாபகரமானதாக அமையும். 

கடுமையாக்கப்படும் ஆவண சரிபார்ப்பு

இனி நகைக்கடன் பெறுபவர்கள் தங்களது சரியான அடையாள சான்று ஆவணங்களான ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு ஆகியவற்றை சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளரின் பின்னணி மற்றும் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்து வங்கிகள் இனி கூடுதல் சோதனைகளை மேற்கொள்ளும். இதன் மூலம் திருடப்பட்ட நகைகள் மற்றும் முறைகேடான நகைகள் அடகு வைக்கப்படுவது பெருமளவு தடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தங்கம் மற்றும் வெள்ளிக்கு சீரான மதிப்பீட்டு முறை

பொதுவாக ஒவ்வொரு வங்கியிலும், அடகுக்கடையிலும் தங்கத்தின் தரத்தை மதிப்பிடுவதில் பல முரண்பாடுகள் இருப்பதை வாடிக்கையாளர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள். இதை தவிர்க்கும் வகையில், அடகு வைக்கப்படும் தங்கத்தின் தூய்மை மற்றும் எடையை கணக்கிடுவதில் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான சீரான தரநிலை மதிப்பீட்டு முறை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் அடகு வைக்கும் நகைக்கு சரியான மற்றும் நியாயமான கடன் தொகை கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது. மேலும், இந்த விதிமுறைகள் வெள்ளி நகைகள் மீது பெறப்படும் கடன்களுக்கும் முழுமையாக பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏல விதிமுறைகளில் கெடுபிடி

வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் வாடிக்கையாளர்கள் தாமதம் செய்தால், இனி கூடுதல் வட்டியுடன் சேர்த்து அபராதமும் கடுமையாக வசூலிக்கப்படும். மேலும், வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முழுமையாக கடனை அடைக்க தவறினால், எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றியே அந்த நகைகளை ஏலம் விடுவதற்கு வங்கிகளுக்கு சட்டப்பூர்வமான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதிமுறைகள் அனைத்தும் நகைக்கடன் துறையை முறைப்படுத்துவதற்காகவே ரிசர்வ் வங்கியால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. எனவே, நகைக்கடன் வாங்கும் சாமானிய மக்கள் அவசரத்தில் கடன் ஒப்பந்த பத்திரங்களில் கையெழுத்திடாமல், அதில் உள்ள வட்டி விகிதங்கள், அபராதத் தொகைகள் மற்றும் ஏல விதிமுறைகளை முழுமையாக படித்து பார்த்த பின்னரே கையெழுத்திட வேண்டும். சரியான திட்டமிடலுடன் மாதாந்திர வட்டியை கட்டி, கடனை திருப்பி செலுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே நமது குடும்ப நகைகளை பாதுகாப்பாக மீட்டெடுக்க முடியும் என்பதை வாடிக்கையாளர்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
RBIGold LoanSilverGold rateApirl new rules

Trending News