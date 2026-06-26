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RBI அறிவிப்பு: மாதம் ரூ.1,50,000 சம்பளத்தில் வேலை, தேர்வு கிடையாது.... எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

RBI Young Professional Recruitment 2026: பல்வேறு வகை பணிகளை உள்ளடக்கிய பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, பொருந்தக்கூடிய வரிக் கழிவுகளுக்கு உட்பட்டு, மாதம் ரூ. 1,50,000 நிலையான ஊதியம் வழங்கப்படும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:42 PM IST
RBI அறிவிப்பு: மாதம் ரூ.1,50,000 சம்பளத்தில் வேலை, தேர்வு கிடையாது.... எப்படி விண்ணப்பிப்பது?
Image Credit: RBI Young Professional Recruitment 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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