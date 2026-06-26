/RBI அறிவிப்பு: மாதம் ரூ.1,50,000 சம்பளத்தில் வேலை, தேர்வு கிடையாது.... எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

RBI Young Professional Recruitment 2026: மும்பையில் உள்ள தனது தலைமை அலுவலகத்தின் பல்வேறு துறைகளில் 12 'இளம் தொழில்முறை நிபுணர்' (Young Professional - YP) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பணிகளுக்கான விண்ணப்ப முறை, கல்வித் தகுதி, விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் முதலான முக்கிய விவரங்கள இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய வங்கியான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடுகள் குறித்த நேரடி அனுபவத்தை இளம் நிபுணர்களுக்கு வழங்குவதும், அதே வேளையில் குறுகிய மற்றும் நடுத்தர காலக் கொள்கை சார்ந்த பணிகளில் அவர்கள் பங்களிக்க வாய்ப்பளிப்பதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
பல்வேறு வகை பணிகளை உள்ளடக்கிய பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. அவை பின்வருமாறு:
ஒவ்வொரு பணிக்கும் குறிப்பிட்ட கல்வி மற்றும் அனுபவத் தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றன.
ரிசர்வ் வங்கி மூலம் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள இப்பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு பின் வரும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டியது அவசியம்:
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, பொருந்தக்கூடிய வரிக் கழிவுகளுக்கு உட்பட்டு, மாதம் ரூ. 1,50,000 நிலையான ஊதியம் வழங்கப்படும்.
இப்பணி ஆரம்பத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அளிக்கப்படும்.
விண்ணப்பதாரரின் செயல்பாடு மற்றும் நிறுவனத்தின் தேவைகளின் அடிப்படையில், பரஸ்பர உடன்படிக்கையுடன் மொத்தம் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை இது நீட்டிக்கப்படலாம்.
முக்கிய குறிப்பு: இப்பணிகள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அமைந்தவை. ரிசர்வ் வங்கியில் நிரந்தரப் பணிக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
விண்ணப்பதாரர்கள் 2 கட்ட தேர்வுகளின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்
தேர்ந்தெடுக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
இதற்கான முழு செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
முதலில் அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்யவும்.
தேவையான ஆவணங்களை PDF வடிவில் தயார் செய்யவும்:
விண்ணப்பம் மற்றும் துணை ஆவணங்களை yphrmdco@rbi.org.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும்.
மின்னஞ்சல் தலைப்பில் (Subject line): "YP Application – Post Code – Name of the Candidate" என்று குறிப்பிடவும்.
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் தனித்தனி மின்னஞ்சல்கள் மூலம் தனித்தனி விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
RBI அறிவிப்பின்படி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் விண்ணப்பதாரர்கள் ஆகஸ்ட் மற்றும் அக்டோபர் 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் பணியில் சேரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தங்கள் தேவைகளின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்களைத் தேர்வுப் பட்டியலிடுவதற்கும், நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் தங்களுக்கு உரிமை உண்டு என்றும் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.