English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • உயிரை கையில் பிடித்துப் பறக்கும் பயணிகள்... இந்திய விமான போக்குவரத்தின் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும் - ஓர் அலசல்!

உயிரை கையில் பிடித்துப் பறக்கும் பயணிகள்... இந்திய விமான போக்குவரத்தின் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும் - ஓர் அலசல்!

இந்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து சேவையில் தற்போது நிலவும் சிக்கல்களையும், அதன் ஆணி வேர்களையும், இதில் இருந்து மீள்வதற்கான தீர்வுகளையும் இங்கு விரிவாக அலசலாம். 

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:10 PM IST

Trending Photos

EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
camera icon10
EPFO
EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
camera icon7
Half Boil
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
இந்தியர்களுக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும்! ஏன் தெரியுமா? 7 காரணங்கள்..
camera icon7
Cricket
இந்தியர்களுக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும்! ஏன் தெரியுமா? 7 காரணங்கள்..
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
உயிரை கையில் பிடித்துப் பறக்கும் பயணிகள்... இந்திய விமான போக்குவரத்தின் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும் - ஓர் அலசல்!

நாட்டின் மிகப்பெரிய விமான நிறுவனமான இண்டிகோ தனது பல்வேறு விமான சேவைகளை தொடர்ச்சியாக ரத்து செய்ததாலும், புதிய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க சற்று கால அவகாசம் கோரியதாலும் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (DGCA), விமான நிறுவனங்களுக்கு விதித்திருந்த புதிய விதிமுறைகளை நேற்று (டிசம்பர் 5) ஓரளவுக்கு தளர்த்தியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆனால், இந்த பிரச்னை இப்போது தொடங்கியது அல்ல. இண்டிகோவும், பிற விமான நிறுவனங்களும் நீண்ட தூர விமான சேவைக்கு, 2 அல்லது 3 விமானங்கள் மாறிப்போக வேண்டிய சூழலில் ஏற்படுத்தியபோதே இந்த தவறு தொடங்கிவிட்டதாக புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. முன் ஒரு காலத்தில், குறைவான டிக்கெட் விலையில் நீண்ட  தூர பயணங்களுக்கு நேரடி விமானங்களை முன்பதிவு செய்து வந்த நிலையில், தற்போது அவை ஏறத்தாழ சாத்தியமே இல்லை என்றாகிவிட்டது. 

ஒன்று நீங்கள் அதிக பணத்தைச் செலவழித்து நேரடி விமானத்தில் டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், ஒவ்வொரு விமானமாக ஏறி, இறங்கி மாற வேண்டும். அதாவது, நேரடி விமானம் மூலம் மூன்று மணிநேரத்தில் செல்லக்கூடிய இடத்திற்கு, நீங்கள் நான்கு மணிநேரம் அல்லது அதற்கும் மேல் நேரம் செலவிட வேண்டியதாகவிடும். தற்போதைய சூழலில், வெறும் இரண்டு அல்லது மூன்று விமான நிறுவனங்கள் மட்டுமே இந்தியாவின் அனைத்து இடங்களுக்கும் இயக்குகின்றன. இதனாலேயே இத்தகைய குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

விமானக் குழுவினர் மற்றும் விமானிகள் கூடுதல் நேரம் வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயப்படுத்தப்படுவதால் மட்டுமே விமானங்கள் தொடர்ச்சியாக செயல்படுகின்றன. ஆனால் இண்டிகோ நிறுவனத்தில் தற்போது எழுந்துள்ள இந்த குழப்பம் பெருங்கடலில் ஒரு துளி மட்டுமே, இன்னும் ஆழமான சிக்கல்கள் ஏராளமாக உள்ளன. அவற்றை இங்கு ஒவ்வொன்றாக விரிவாக அலசலாம்.

இந்திய விமானங்களுக்கு என்ன தான் பிரச்னை? 

இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் அகமதாபாத் நகரில் நடந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்து, விமானிகளின் உடல் சோர்வு மற்றும் தூக்கமின்மை உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை உண்டாக்கியது. இதைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்குப் பிறகு DGCA, விமானப் பணி நேர வரம்புகள் (FDTL) மூலம் கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. 

கடைநிலை ஊழியர்கள் முதல் விமானிகள் வரையிலான அனைத்து விமானப் பணியாளர்களையும் இதற்கு முன் இருந்த உழைப்புச் சுரண்டல் பிரச்னையில் இருந்து இது விடுத்தது. கடும் வேலையினால் ஏற்படும் உடல் சோர்வு என்பது கண்டிப்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டியதாகும். ஏனென்றால், இந்திய விமான நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பல ஊழியர்கள் தற்போது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை நோக்கி நகர்கிறார்கள் அல்லது வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கிளம்புகிறார்கள். இதுதான் அவர்கள் முன் இருக்கும் ஆப்ஷன்களாக உள்ளது.

அதிகரித்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை

விமானப் பணியாளர்களுக்கு இத்தகைய பிரச்னைகள் ஒருபுறம் இருக்க, விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சியும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியதாக உள்ளது. உயர் மத்திய தர வர்க்கத்தினரின் வளர்ச்சி காரணமாக தற்போது விமானப் பயணிகள் அதிகமாகிவிட்டனர். இதற்கு முன் இவர்கள் அனைவரும் ரயிலில் உயர் வகுப்பில் சென்றுகொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது இவர்கள் விமானத்தின் பக்கம் திரும்பியிருக்கிறார்கள். இதனால், 2024ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டு விமானப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 16.13 கோடியாக அதிகரித்திருக்கிறது.

தேய்ந்துகொண்டே வந்த நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை

பயணிகளின் எண்ணிக்கை இந்தளவிற்கு அதிகரித்திருந்தால், விமான சேவை நிறுவனங்களும் அதிகரித்திருக்க வேண்டும் அல்லவா...? மாறாக இங்கு பல நிறுவனங்கள் மாயமாகிவிட்டன. ஒன்று திவாலாகியிருக்கும் அல்லது இன்னொரு நிறுவனத்துடன் இணைந்திருக்கும் அல்லது விமான சேவையில் இருந்தே வெளியேறியிருக்கும். உதாரணத்திற்கு, Kingfisher Airlines, Indian Airlines, Air Asia India, Deccan Air, Vistara, Jet Airways போன்ற பல நிறுவனங்கள் தற்போது இயக்கப்படுவதில்லை அலலது முழுமையான செயல்பாட்டில் இல்லை எனலாம். Akasa Air, GoFirst, SpiceJet போன்ற சில நிறுவனங்கள் மட்டுமே நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விமானத்தை இயக்குகின்றனர். 

பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கும்போது, இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே சிறப்பாக இயங்கியிருக்கலாமே... ஏன் நஷ்டத்தை சந்திக்கின்றன என்றால் விமானப் பணியாளர்களுக்கு நடக்கும் பணி சார்ந்த சுரண்டல்களே காரணமாக இருக்கின்றன. எரியும் நெருப்பில் பெட்ரோல் ஊற்றும் கதையால், விமான நிலையங்களின் நிலைமையும் நிறுவனங்களின் நஷ்டத்தில் பங்குகொள்கின்றன.

விமான நிலையங்களால் வரும் பிரச்னை 

கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க, ராணுவ விமானங்களுக்கான ஹிண்டன் விமான நிலையம் சமீபத்தில் மக்களின் விமானப் போக்குவரத்துக்காகத் திறக்கப்பட்டது. நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையம், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் திறக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், முழு செயல்பாடுகளையும் தொடங்குவதற்கு இன்னும் குறைந்தது ஒரு வருடக்காலம் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் (முனையங்கள் 2 மற்றும் 3) உட்பட டெல்லியில் உள்ள முக்கிய விமான நிலையங்கள் தொடர்ச்சியான கட்டுமான மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கு உட்பட்டுள்ளன. இதனால், பயணிகள் நெரிசலில் சிறிய முன்னேற்றமே காண முடிகிறது.

இந்தியாவில் இருக்கும் பல விமான நிலையங்கள் தற்போது வானிலை சார்ந்த பிரச்னைகளில் தடுமாற்றம் காண்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக வடமாநிலங்களில்... குளிர்காலத்தில், பனி மூட்டம் அல்லது போதிய வெளிச்சமின்மை காரணமாக டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி மாதஙக்ளில் நூற்றுக்கணக்கான விமான சேவைகள் தினந்தினம் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இதில் 2026ஆம் ஆண்டில் மேலும் குழப்பங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. முக்கிய விமான நிறுவனங்களுக்கு கூட பிப்ரவரி மாதத்திற்கு முன்பு வரை நிலைமைகள் சீராகாமல் போகலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உயிரை கையில் பிடித்துச் செல்லும் பயணிகள் 

ஏர் இந்தியா விபத்துக்குப் பிறகு, ஏராளமான விமானத் தவறுகள், நடுவானில் குழுங்குதல் போன்ற பிரச்னைகள், பறவைகள் மோதுவது, வானிலையால் ஏற்படும் திசைதிருப்பல்கள் மற்றும் முக்கிய தனியார் விமான நிறுவனங்கள் விமானங்கள் அடிக்கடி அவசர அவசரமாக தரையிறக்கப்படுவது என இத்தனை சிக்கல்கள் உள்ளன. இதை வைத்து பார்த்தால், விமானப் பயணிகள் தங்களின் பயணத்தின் போது உயிரைக் கையில் பிடித்துதான் செல்கிறார்கள் என்று சொன்னாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை. 

விமான நிலையத்தில் ஒரு சாதாரண காபி ரூ.200, ரூ.300 போன்ற அநியாயங்கள் (?) ஒன்றும் புதிதில்லை. ஆனால் முன்னர் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இப்போது விமானப் பணியாளர்களும் சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வந்தனர். ஆனால், இப்போது விமானப் பயணிகளுக்கு சரியான ஓய்வு நேரத்தை வழங்கி, விமானத்தை சரியாக திட்டமிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு புதிய விதிமுறைகள் விமான நிறுவனங்களை தள்ளியிருக்கிறது.

இண்டிகோவின் சிக்கலுக்கு இதுவே காரணம்

DGCA அதன் விமானப் பணி நேர வரம்புகள் (FDTL) புதிய விதிமுறையை கடந்த நவமபர் 1ஆம் தேதியில் இருந்து முழுமையாக அமல்படுத்தியதில் இருந்தே இண்டிகோ சிக்கலில் சிக்கிக்கொண்டது. விமானிகளின் உடல்நிலையை கருத்தில்கொண்டு இரவு நேர பணி மற்றும் ஓய்வுநேரம் ஆகியவற்றில் DGCA கடும் கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவந்தது. நாட்டின் மிகப்பெரிய விமான நிறுவனமான இண்டிகோ இதில் பெரியளவில் சிக்கிக்கொண்டது. 

தினமும் 2,300 விமானச் சேவைகளை வழங்குகிறது, 400 விமானங்கள் சேவையாற்றி வருகின்றன. ஆனால் இந்நிறுவனம் பொதுமான அளவிற்கு மாற்று விமானிகளை பணியமர்த்தவே இல்லை. இரவு நேர பணிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் பணியாளர்களையே சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்தி வந்தது. இதில்தான் புதிய விதிமுறைகள் சிக்கலை கொண்டு வந்தது. புதிய விதிமுறைகள் விமானிகளின் நலனையே முன்னிறுத்தியது, அதில் தவறில்லை. ஆனால், இண்டிகோ புதிய பணியாளர்கள் பணியமர்த்தாததே சிக்கலுக்கு காரணம் எனலாம்.

பெருமையை இழந்த இண்டிகோ

கடந்த நவம்பர் மாதம் மட்டும், இண்டிகோ நிறுவனம் 1,232 விமான சேவைகளை ரத்து செய்திருக்கிறது. அவற்றில் புதிய FDTL விதிமுறைகளின்படி, விமானங்களுக்கு போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் மட்டும் 775 சேவைகள் ரத்தாகியிருக்கின்றன. ஒரு காலத்தில், சரியான நேரத்தில் விமானத்தை இயக்குவதையே (On-Time Performance) தனது அடையாளமாகப் பெருமையாக தம்பட்டம் அடித்த இண்டிகோ நிறுவனம், இப்போது சரியான நேரத்தில் விமானத்தை இயக்கும் சதவீதத்தில் சரிவைக் கண்டிருக்கிறது. அக்டோபரில் 84.1 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், அது கடந்த நவம்பரில் 67.7 சதவீதமாக வீழ்ச்சிக் கண்டது. அந்தளவிற்கு விமானங்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டதால் நாடு முழுக்க ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

விமானிகள் ஓய்வெடுக்கும்போது, விமானங்களை இயக்க ஆளில்லை. இது அனைத்து விமான சேவை நிறுவனங்களிலும் பார்க்க முடிந்தது. இதனாலேயே ஒரு நாளில் 170-200 எண்ணிக்கையிலான விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன அல்லது தாமதமாகின. சில நாள்களில் 300 விமானங்கள் கூட ரத்தாகின. இதனால் விமான நிலையங்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்தது, அவர்களும் அதிருப்தியின் உச்சத்திற்கே சென்றார்கள்.

இரு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம்

Airbus மற்றும் Boeing ஆகிய இருவேறு நிறுவனங்களே விமான சேவை நிறுவனங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இவை இரண்டு விமானங்களையே நிறுவனங்கள் விலைக்கு வாங்கி இயக்குகின்றன. இந்த இரண்டு நிறுவனங்களின் விமானங்களில் காணப்படும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பிரச்னைகளும் கவனிக்கப்பட வேண்டும். நடப்பாண்டு மார்ச் மாதத்தில், எஞ்சின் சார்ந்த விநியோகச் சங்கிலி தாமதங்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் காரணமாக சுமார் 133 விமானங்கள் இயக்கப்படவில்லை. இது மொத்த எண்ணிக்கை 16% விமானங்களாகும்.

நிறுவனங்களுக்கு லாபம் வராதது ஏன்? 

நடப்பாண்டு ஜனவரி நிலவரப்படி, இண்டிகோவின் 70 விமானங்கள் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பெரும்பாலும் இயந்திரங்களில் தூள்-உலோக மாசுபாடுதான் காரணமாக உள்ளது. குத்தகைக்கு விடப்பட்ட அல்லது பழைய விமானங்களை மாற்றுவது குத்தகை, வாடகை செலவுகளை அதிகரித்தது. விமானங்களுக்கு எரிபொருள் திறன் குறைவாக இருக்கிறது, ஆனால் எரிபொருள் செலவு அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. இதனால், விமான நிறுவனங்களுக்கு வரும் லாபத்திலும் அடி விழுகிறது. உக்ரைன் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் காணப்பட்ட போர்கள் போன்ற புவிசார் அரசியல் சிக்கல்களும் விமான எரிபொருள் விநியோகத்தை பாதித்தன. மேலும் புதிய விமானங்களை நிறுவனங்களுக்கு டெலிவரி செய்வதிலும் கால தாமதம் ஏற்பட்டன.

முழுமையான தீர்வு தான் என்ன?

இவை அனைத்தின் ஒட்டுமொத்த விளைவு, அதிகரித்து வரும் தேவையை இன்னும் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல், விமானத் துறையில் பயணிகளுக்கு தொடர்ச்சியான உறுதியற்ற தன்மை உருவாகிறது. எனவே தற்போதைய குழப்பத்தை இண்டிகோ நிறுவனத்தின் ஒற்றை நெருக்கடியாக மட்டும் பார்க்காமல், ஆழமான, நிலையான தோல்வியின் அறிகுறியாகப் பார்க்க வேண்டிய நேரம் இது. அடுத்த பெரிய பேரழிவு ஏற்படுவதற்கு முன்பு, அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சங்கங்கள் போன்றோர் ஒன்றிணைத்து செயல்பட வேண்டிய சூழல் தற்போது நிலவுகிறது.  

மேலும் படிக்க | IND vs SA T20: இடம் பிடித்தும்.. சுப்மன் கில் விளையாடுவதில் சிக்கல்!

மேலும் படிக்க | CSK வீரரால் பறிபோன வாய்ப்பு.. இனி இந்த வீரருக்கு இந்திய அணியில் இடமே கிடையாது!

மேலும் படிக்க | பிரஷித் கிருஷ்ணாவை விட முகமது ஷமி மோசமான பவுலரா? இந்திய அணியில் நடப்பது என்ன?

IndigoCivil AviationDGCAFDTL RulesIndia News

Trending News