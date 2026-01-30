English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  India
  • தொழிலதிபர் சிஜே ராய் தற்கொலை... IT ரெய்டின் போது பரபரப்பு - யார் இவர்...?

தொழிலதிபர் சிஜே ராய் தற்கொலை... IT ரெய்டின் போது பரபரப்பு - யார் இவர்...?

CJ Roy Net Worth: Confident Group குழுமத்தின் நிறுவனத் தலைவர் சிஜே ராய் வருமான வரி சோதனையின் போது, தற்கொலை செய்த கொண்ட நிலையில் அவர் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:58 PM IST
  • இவர் கேரளாவை பிறந்தவர் ஆவார்.
  • கர்நாடகாவில் தொழிலை வளர்த்துள்ளார்.
  • இவரின் கார் கலக்சென் இணையத்தில் வைரல்.

தொழிலதிபர் சிஜே ராய் தற்கொலை... IT ரெய்டின் போது பரபரப்பு - யார் இவர்...?

Confident Group CJ Roy Net Worth: பெங்களூருவின் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபரும், Confident Group குழுமத்தின் நிறுவனத் தலைவருமான சிஜே ராய் (57) இன்று அவரது பெங்களூரு அலுவலகத்தில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக கேரள வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அவருக்குச் சொந்தமான இடங்களில் சோதனைகளை மேற்கொண்ட நிலையில், அவர் இன்று தற்கொலை செய்து உயிரிழந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

CJ Roy: உறுதிப்படுத்திய போலீசார்

பெங்களூரு காவல்துறை ஆணையர் சிமந்த் குமார் சிங் அவர் தற்கொலை செய்து உயிரிழந்ததை, சிஜே ராய்யின் அலுவலகத்திற்குச் சென்று பார்வையிட்டு உறுதிப்படுத்தினார். முதற்கட்ட தகவலின்படி அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது என கூறி உள்ளார். அவர் தற்கொலைக்கு பயன்படுத்திய பொருள் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் அதை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார். மேலும், சம்பவம் நிகழும்போது அங்கு சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.

CJ Roy: யார் இந்த சிஜே ராய்...? 

பெங்களூருவில் வசித்து வந்தாலும் சிஜே ராய், கேரளாவின் கொச்சி மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் ஆவார். பெங்களூருவில் வளர்ந்த அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார். HP நிறுவனத்தில் திட்ட மேலாளராக ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பணியாற்றியிருக்கிறார். அதன்பின், ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டில் வணிக நிர்வாகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார். இவர் ரியல் எஸ்டேட், கட்டுமானத்துறை, ஹோட்டல், விமானத்துறை, பொழுதுபோக்கு, கல்வி என பல்வேறு துறைகளில் செயலாற்றி வந்தவர் ஆவார்.

இவர் 2005ஆம் ஆண்டில் ஆறு பார்ட்னர்களுடன் முதற்கட்டமாக ரூ.100 கோடி முதலீட்டுடன் Confident Group என்ற குழுமத்தை தொடங்கினார். இந்த குழுமம் துபாயை தலைமையிடமாக வைத்து இயங்கியது. பின்னர், கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவில் பல ரியல் எஸ்டேட் தொழிலும் இந்த குழுமம் கால் பதித்தது. இவரது தொழில் வளர்ச்சியும் அபாரமாக இருந்தது.

CJ Roy: திரைப்படங்களையும் தயாரித்துள்ளார்...

மேலும் இவர் அளித்த பல்வேறு நேர்காணலிலும், கடன் இல்லாமல் தொழிலை மேற்கொள்வதே தனது கொள்கை என்றும் அவர் பேசியிருக்கிறார். தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பாகும் ரியால்டி ஷோவின் வெற்றியாளருக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்பை பரிசாக வழங்குவதன் மூலமும் Confident Group குழுமம் மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் அறியப்பட்டது. இவர் மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியான Casanova உள்பட பல மலையாள திரைப்படங்களை தயாரித்துள்ளார், கேரள சினிமாவை பொருத்தவரை அதில் பல படங்கள் அதிக பட்ஜெட்டில் உருவானதாகும். பாவனா நடிப்பில் உருவாகி வரும் Anomie என்ற திரைப்பட இவரது சமீபத்திய தயாரிப்பாகும். இந்தாண்டு இத்திரைப்படம் திரைக்கு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

CJ Roy: சிஜே ராயின் கார்கள்... 

இவை அனைத்தையும் தாண்டி சிஜே ராய், அவரது சொகுசு வாகனங்களால் அதிகம் அறியப்பட்டவர் ஆவார். இவரது கார் கலெக்சனில் Rolls-Royce Phantom III உள்பட 12 Rolls-Royce கார்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இவர் கார் கலெக்சனில் McLaren மற்றும் Ferrari போன்ற புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் மிரட்டலான கார்களும் அடக்கம். அதேபோல், Bugatti Veyron, Bentley Continental GT உள்ளிட்ட சூப்பர் கார்களும் இவரிடம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அவரது 25 வயதில் இருந்து அவருக்கு கார்கள் மீதான பைத்தியம் தொடங்கிவிட்டதாக அவரே ஒருமுறை கூறியிருக்கிறார். சமூக வலைதளங்களில் இவர் தனது கார்களின் புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை தொடர்ந்து பதிவிட்டு வந்துள்ளார். இந்தியாவிலும், துபாயிலும் இவர் தனது கார் கலெக்சனை மேற்கொண்டு வந்துள்ளார்.

CJ Roy: சிஜே ராயின் சொத்து மதிப்பு

குறிப்பாக, இவர் முதன்முதலில் 1994ஆம் ஆண்டில் Maruti 800 காரை வாங்கியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். அப்போதே அதன் மதிப்பு ரூ.1.10 லட்சமாகும். ஆனால், அவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் Maruti Esteem காரை வாங்குவதற்காக Maruti 800 காரை இன்னொருவருக்கு விற்றுள்ளார். ஆனால், பல ஆண்டுகள் கழித்து சமூக வலைதளங்கள் மூலம் அந்த கார் எங்கிருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அதை ரூ.10 லட்சம் கொடுத்து மீண்டும் வாங்கியதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இவரது சொத்து மதிப்பு ரூ.8,400 கோடி என கூறப்படுகிறது. தற்போது அவர் உயிரிழந்த நிலையில், அவர் நீல நிற Bugatti Veyron காருடன் நின்று எடுத்த புகைப்படம் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

