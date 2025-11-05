English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • சத்தீஸ்கர் ரயில் விபத்து ஏற்பட என்ன காரணம்...? உயிரிழப்பு 11 ஆக உயர்வு!

Bilaspur Train Accident: சத்தீஸ்கரின் பிலாஸ்பூர் அருகே ஏற்பட்ட ரயில் விபத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்திருக்கும் நிலையில், விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 5, 2025, 12:00 PM IST
  • இச்சம்பவம் நேற்று மாலை 4 மணிக்கு நடந்துள்ளது.
  • இதுவரை 20 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
  • நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Indian Railways, Bilaspur Train Accident: நாடு முழுவதும் ரயில் விபத்துகள் என்பது சமீப ஆண்டுகளில் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அடிக்கடி ரயில்கள் தடம் புரள்வதும், நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகம் நடக்கிறது. அந்த வகையில், சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் கெவ்ரா நகரில் இருந்து பிலாஸ்பூர் ஜங்ஷன் வரை செல்லும் உள்ளூர் ரயில், நின்றுகொண்டிருந்த சரக்கு ரயில் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இச்சம்பவம் நேற்று (நவ. 4) மாலை 4 மணிக்கு நடந்திருக்கிறது.

Bilaspur Train Accident: 11 பேர் உயிரிழப்பு

உள்ளூர் ரயில் வேகமாக வந்து மோதியதில், அந்த ரயிலின் எஞ்சினும், ஒரு ரயில் பெட்டியும் சரக்கு ரயில் கடைசி பெட்டியின் கூரையில் ஏறிவிட்டது, இந்த விபத்தில் இதுவரை 11 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 20 பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

Bilaspur Train Accident: 6வது ரயில் விபத்து

முதற்கட்ட விசாரணையில், சிக்னலை அலட்சியப்படுத்தியதன் விளைவாக இந்த விபத்து நடந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. பல பயணிகள் சிதைந்த பெட்டிகளுக்குள்  சிக்கிக்கொண்டனர், பின்னர் மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பலரையும் மீட்டனர். இந்த ஆண்டில் லெவல் கிராசிங்குகளில் ஏற்பட்ட விபத்துகளைத் தவிர்த்து, உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்திய 6வது ரயில் விபத்தாகும்.

Bilaspur Train Accident: ரயில் விபத்துக்கான காரணம்

இதுகுறித்து தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே தரப்பில் இருந்து வெளியான முதற்கட்ட அறிக்கையில், ரயில் ஓட்டுநர், தானியங்கி சிக்னலை தவறவிட்டது இந்த பெரிய விபத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த விபத்து குறித்து ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் விரிவான விசாரணையை மேற்கொண்டு ரயில் விபத்துக்கான சரியான காரணம் மற்றும் இதுபோல் இனி நடக்காமல் இருக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து அறிக்கை அளிப்பார்.

Bilaspur Train Accident: நிவாரணம் அறிவிப்பு

பயணிகளை அழைத்துச் செல்ல மாற்று ரயில் வரவழைக்கப்பட்டது. மருத்துவ குழுக்களும் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்தன. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என இந்திய ரயில்வே அறிவித்தது. கடுமையாக படுகாயமடைந்தோருக்கு ரூ. 5 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சமும் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என ரயில்வே அறிவித்தது.

Bilaspur Train Accident: சத்தீஸ்கர் முதல்வர் அறிவிப்பு

சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் விஷ்ணு தியோ சாய், "பிலாஸ்பூர் அருகே நடந்த ரயில் விபத்து மிகவும் துயரமானது மற்றும் மனதை வருத்தும் வகையில் இருக்கிறது. இந்த துயரத்தில் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடையவும், துயரில் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு இந்த தாங்க முடியாத துயரத்தைத் தாங்கும் வலிமையை கடவுள் வழங்கட்டும்.

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரமும் நிதி உதவி வழங்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. காயமடைந்தவர்களுக்கு முறையான மற்றும் இலவச சிகிச்சை அளிக்க முழுமையான ஏற்பாடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட நிர்வாகமும் ரயில்வே குழுக்களும் நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் மிகுந்த உடனடித் தன்மையுடன் ஈடுபட்டுள்ளன. காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான அனைத்து மருத்துவ வசதிகளும் வளங்களும் வழங்கப்படுகின்றன" என அவரது X பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Bilaspur Train Accident: கடந்த ஜனவரி முதல் 32 பேர் உயிரிழப்பு

இந்த கடினமான நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்துடனும் நாங்கள் துணை நிற்கிறோம். மாநில அரசு முழுமையான உணர்திறன் மற்றும் விழிப்புணர்வுடன் நிலைமையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது, மேலும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது.

மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, ஜார்க்கண்ட், பீகார், சத்தீஸ்கர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கடந்த ஜனவரி முதல் ஆறு ரயில் விபத்துகள் ஏற்பட்டு சுமார் 32 பேர் உயிரிழந்தது கவனிக்கத்தக்கது. பாதிக்கப்பட்டோரின் குடும்பங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு சில இலவச ஹெல்ப்லைன் எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹெல்ப்லைன் எண்கள்: 777857335, 7869953330, 8085956528, 9752485600, 8294730162 

