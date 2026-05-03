மே 21இல் மறுதேர்தல்... ஃபால்டா தொகுதியில் என்ன பிரச்னை? பரபரக்கும் பெங்கால் பாலிடிக்ஸ்

Falta Repoll Latest News: அனைவரும் ஆவலுடன் தெரிந்துபார்த்து காத்திருந்த தேர்தல் சீசனின் கிளைமேக்ஸ் நெருங்கிவிட்டது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் வாக்காளர்களும் தேர்தல் முடிவுகளை உற்று நோக்கி வருகின்றன.
5 பிரதேசங்களுக்குமான தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 29ஆம் தேதியோடு நிறைவடைந்தது. ஆனால், மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் சூழல் வேறு விதமாக இருந்தது. கடும் பதற்றம் நிலவியது. தேர்தல் நாள் அன்று முறைகேடு தொடர்பான புகார்களை தொடர்ந்து எழுந்தது.
15 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு தேர்தல்
இதையடுத்து, மேற்கு வங்கத்தின் டைமண்ட் ஹார்பர் மற்றும் மக்ரஹத் பாஸ்கிம் உள்ளிட்ட இரண்டு தொகுதிகளின் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என நேற்று முன்தினம் (மே 1) தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது, நேற்று (மே 2) வாக்குப்பதிவும் நடைபெற்றது.
இரண்டு தொகுதிகளையும் சேர்த்து 90% மேல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இருப்பினும், ஃபால்டா சட்டப்பேரவை தொகுதியில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் - பிரதான எதிர்க்கட்சியான பாஜக இடையே மோதல் வெடித்தது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் வாக்காளர்களை மிரட்டுவதாகவும், அச்சுறுத்துவதாகவும் எழுந்த புகாரை தொடர்ந்தே மோதல் ஏற்பட்டது.
ஃபால்டாவில் மறு தேர்தல்
வாக்காளர்களை அச்சுறுத்தியதாகவும், தாக்கியதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் புகார் தெரிவித்தது. இதையடுத்து ஃபால்டாவில் மூன்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், ஃபால்டா தொகுதியில் மறு தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் நேற்று (மே 2) அறிவித்துள்ளது.
தேர்தல் ஆணையம் சொல்லும் காரணம்
கடுமையான தேர்தல் விதிமீறல்கள், ஜனநாயக செயல்முறையை சீர்குலைத்தல் ஆகிய காரணங்களை கூறி, மேற்கு வங்கத்தின் ஃபால்டா சட்டப்பேரவை தொகுதியில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் மறுவாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
மறுதேர்தல் எப்போது?
அதன்படி, வரும் மே 21ஆம் தேதி அன்று ஃபால்டா தொகுதியில் உள்ள துணை வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளிட்ட 285 வாக்குச்சாவடிகளிலும் மீண்டும் முதலில் இருந்து தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடத்தப்டும். மே 21ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிவரை தேர்தல் நடைபெறும்.
Election Comission of India (ECI) directs that fresh polls shall be conducted in all the 285 polling stations, including Auxiliary polling stations, in 144-Falta Assembly Constituency, between 7 AM and 6 PM on 21st May 2026, and counting of votes will take place on 24th May 2026:… pic.twitter.com/lMZsfuPbdZ
— ANI (@ANI) May 2, 2026
ஃபால்டாவில் மே 24ஆம் தேதி அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, நாளை (மே 4) மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள மொத்த 294 தொகுதிகளில், 293 தொகுதிகளில் மட்டும்தான் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸின் குற்றச்சாட்டு
ஃபால்டாவில் மறு தேர்தல் நடத்தப்பட இருப்பது குறித்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுசெயலாளரும், டைமண்ட் ஹார்பர் மக்களவை உறுப்பினருமான அபிஷேக் பானர்ஜி கூறுகையில், ஃபால்டா தொகுதியில் பாஜகவால் வெற்றிபெறவே முடியாது என பேசினார். "உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் கொண்டுவாருங்கள், ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே சவால் விடுகிறேன் - ஃபால்டாவுக்கு வந்து பாருங்கள்" அபிஷேக் பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
ஃபால்டா தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடு செய்யப்பட்டதாக பாஜக குற்றஞ்சாட்டியிருந்த நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் இங்கு மறு தேர்தலை நடத்த இருக்கிறது. டைமண்ட் ஹார்பர் மக்களவை தொகுதியின் கீழ்தான் ஃபால்டா தொகுதியும் வருகிறது.
EVM-ல் மறைக்கப்பட்டதா தாமரை சின்னம்
கடந்த ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. அப்போது தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் டைமண்ட் ஹார்பர் பகுதியில் உள்ள ஃபால்டா பகுதசியில் உள்ள பல வாக்குச்சாவடிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் உள்ள தங்களின் (தாமரை சின்னம் பொருத்திய) பொத்தான் டேப் போட்டு ஒட்டப்பட்டிருந்ததாக பாஜக குற்றஞ்சாட்டியது.
சிங்கம் vs ஜஹாங்கிர் கான்
ஆனால் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளது. தேர்தலில் தோற்கும் நிலையில் இருப்பதால் பாஜக போலியான குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்புவதாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தேர்தல் ஆணையம் மீதும், 'சிங்கம்' என அழைக்கப்படும் காவல்துறை பார்வையாளரான ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஜய் பால் சர்மா மீதும் கடுமையாக சாடியது.
ஜஹாங்கிர் கான் ஃபால்டா தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர். இவர் பெரியளவில் பிரபலமானவர் இல்லை. ஆனால், சில நாள்களுக்கு முன் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அஜய் பால் சர்மா உடன் நேருக்கு நேர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதன் முதல் தலைப்பு செய்திகளில் தலைகாட்ட தொடங்கிவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
