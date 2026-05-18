/கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு விழா... விஜய் போகாதது ஏன் தெரியுமா?

Kerala CM Oath Taking Ceremony : கேரளாவில் முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் மற்றும் அவர் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்த பதவியேற்பு விழாவில் விஜய் பங்கேற்க இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அவரது கேரள பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.
Kerala CM Oath Taking Ceremony : கேரளாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF கூட்டணி 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆட்சியை பிடித்தது. மொத்தமுள்ள 140 தொகுதிகளில் 102 இடங்களை இந்த கூட்டணி வென்றது. சிபிஎம் தலைமையிலான LDF 35 இடங்களையும், பாஜக 3 இடங்களையும் வென்றன. ரமேஷ் சென்னிதலா மற்றும் கே.சி. வேணுகோபால் என கேரள முதலமைச்சர் ரேஸில் பலரும் இருந்த நிலையில், சதீசனுக்கு முதல்வர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது.
சதீஷன் நிதித்துறை அமைச்சராகவும் இருப்பார், உள்துறை ரமேஷ் சென்னிதலாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் அமைந்துள்ள UDF கூட்டணியில் காங்கிரஸ் மட்டுமின்றி அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் உறுப்பினர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கேரளாவில் முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் மற்றும் அவர் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்த பதவியேற்பு விழாவில் தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
நிர்வாக பணிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த பிரச்னைகள் ஆகியவற்றின் காரணமாகவே பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கேரளாவில் காங்கிரஸ் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆட்சியை பிடித்துள்ளதை முக்கிய தலைவர்கள் இந்த பதவியேற்பில் கலந்துகொண்டனர். காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வயநாடு எம்.பி., பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல், கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா, தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, ஹிமாச்சல் பிரதேச முதலமைச்சர் சுக்விந்தர் சிங் மற்றும் கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் ஆகியோரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர். இந்த மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
#WATCH | Congress leader VD Satheesan takes oath as Chief Minister of Keralam at the Central Stadium in Thiruvananthapuram— ANI (@ANI) May 18, 2026
கேரளாவின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், சிபிஎம் மூத்த தலைவருமான பினராயி விஜயன், பாஜக கேரள மாநில தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர், சிபிஐ மாநில செயலாளர் பினோய் விஸ்வம், ஐயூஎம்எல் மாநிலத் தலைவர் சையீத் சாதிக் அலி ஷிகாப் தங்கல் ஆகியோரும் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.
அந்த வகையில், காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் தவெக தலைவருமான விஜய்யும் இன்றைய பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்பார் என தகவல்கள் வெளியாகின. காங்கிரஸ் முதலமைச்சர்களை போல் அவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், விஜய் கேரளா வருவதற்கு எவ்வித திட்டமும் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
விஜய்க்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி கேரளாவிலும் பெரியளவில் ரசிகப் படை இருக்கிறது, பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிக பிரபலமாகவும் அறியப்படுகிறார். விஜய் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றால், எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு அதிகமான மக்கள் கூடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும். இதனால் நிகழ்வின் பாதுகாப்பில் சிக்கல் வரலாம் என அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு குறித்த மேற்கொண்ட ஆலோசனையில் தெரியவந்துள்ளது.
ஏற்கெனவே இந்நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் கலந்துகொள்வதாலும், ஏராளமான விஐபிகள் வருகை தருவதாலும் விஜய் வந்தால் இன்னும் சிக்கலாகும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய் இதற்கு முன் படப்பிடிப்புக்காக கேரளா வந்துபோதும் பொது இடங்களில் மக்கள் அதிகளவில் கூடியதை பார்க்க முடிந்தது. இது போக்குவரத்து நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவது மட்டுமின்றி, பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கும் வழிவகுக்கும். எனவேதான் விஜய் கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவுக்கு செல்ல திட்டமிடவில்லை என கூறப்படுகிறது.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், திருவனந்தபுரம் மக்களவை உறுப்பினர் சசி தரூர், இந்த பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. அவர் அமெரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சசி தரூர் தான் படித்த அமெரிக்க கல்வி நிறுவனமான டஃப்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பிளெட்சர் சட்டம் மற்றும் தூதரகப் பள்ளியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்ற சென்றுள்ளார். மேலும், அவர் படித்த வகுப்பின் 50வது ஆண்டு மாணவர் சந்திப்பில் கலந்துகொள்ள உள்ளார்.
இந்நிலையில், இன்றைய பதவியேற்பு நிகழ்வு குறித்து அவர் தனது X பக்கத்தில், "எனது காங்கிரஸ் கட்சி நண்பரும், கேரளாவின் புதிய முதலமைச்சருமான வி.டி. சதீசனின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துகொள்ள முடியாமல் போனதற்கு வருந்துகிறேன். நான் அமெரிக்காவில் கடந்த காலத்தைக் கொண்டாடும் ஒரு தருணமாக இது அமைந்துள்ள நிலையில், கேரளாவின் எதிர்காலத்தை நோக்கி காத்திருக்கிறோம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
கேரள அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற நிலையில், நூற்றுக்கணக்கானோர் மைதானத்திற்குள் போக முடியாமல் வெளியே நின்றுகொண்டிருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. இதனால், அந்த மைதானத்தைச் சுற்றிப் பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இன்று காலை முதல் நகரில் கடுமையான போக்குவரத்து கட்டுபாடுகளும், பார்க்கிங் கட்டுபாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். விழா நடைபெறும் பகுதியைச் சுற்றி முழுமையான பாதுகாப்பு பணிகளையும் மேற்கொண்டனர்.