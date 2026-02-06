டெல்லியில் 800 பேருக்கும் மேல் மிஸ்ஸிங்! காணாமல் போக காரணம் என்ன? ரிப்போர்ட்

800 People Missing In Delhi Reason : 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கி, இன்னும் ஒன்றரை மாதம் கூட முடியவில்லை. அதற்குள், Epstien Files, 500 பெண்கள் மிஸ்ஸிங் என பல அதிர்ச்சிக்குரிய விஷயங்கள் நடந்து வருகிறது. டெல்லியில், ஜனவரியின் முதல் 15 தேதிகளில் மட்டும் சுமார் 800 பேருக்கும் மேல் காணாமல் போயுள்ளதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியாகி இருக்கிறது.
800 பேர் மிஸ்ஸிங்!
டெல்லியில், 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் 15 நாட்களில் மட்டும் 807 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியாகியுள்ளது. இதில், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் மட்டும் சுமார் 509 பேர் இருக்கின்றனர். ஜனவரி 1 முதல் 15 தேதிகளில் இத்தனை பேர் காணாமல் போயுள்ளார்களாம். இதற்கு அர்த்தம், ஒரு நாளில் மட்டும் சராசரியாக 54 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். காணாமல் போனதில், 509 பேர் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள், 298 பேர் ஆண்கள். இதில், 235 பேரை கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆனால், மீதமிருக்கும் 572 பேரின் நிலை என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை.
காணாமல் போன இளம் வயதினர்:
இப்படி 800க்கும் மேல் காணாமல் போனதில், 18 வயதை தாண்டாதவர்கள் மொத்தம் 191 பேர் இருக்கின்றனர். அதிலும், 146 சிறுமிகள் மற்றும் 45 பேர் சிறுவர்கள் ஆவர். குறிப்பாக, காணாமல் போன வயது வராதவர்களில் டீன் ஏன் குழந்தைகள் அதிகம் பேர் இருக்கின்றனர். 169 பேர் பருவ வயது உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். இதில், 138 பெண் பிள்ளைகள், 31 பேர் ஆண்கள் ஆவர். இதில், 71 சதவீத டீன் ஏஜ் கேஸ்கள், இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கின்றனர்.
8-12 வயது உடையவர்கள்:
இப்படி காணாமல் போனவர்களில், 8 முதல் 12 வயது உடைய 13 குழந்தைகள் காணாமல் போயுள்ளனர். இதில், 8 ஆண் குழந்தைகள் மற்றும் 5 பெண் குழந்தைகள் அடங்குவர். எட்டு வயதுக்கும் கீழ் இருக்கும் ஒன்பது குழந்தைகள் காணாமல் போயுள்ளனர். இதில் ஆறு குழந்தைகள் மட்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக போலீஸாரின் ரிப்போர்ட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதிகம் காணாமல் போனவர்கள்:
இப்படி காணாமல் போனவர்களில், வயது வந்த பெண்கள் அதிகமாக இருக்கின்றனர். காணாமல் போன வயது வந்த 616 பேரில், 363 பெண்கள் மற்றும் 253 பெண்கள் அடங்குவர். இதில், 181 பேரை போலீஸார் கண்டுபிடித்துள்ளனர், 435 பேர் என்ன ஆகினர் என்பது தெரியவில்லை.
2025 மிஸ்ஸிங் ரிப்போர்ட்!
2025லும், டெல்லியில் காணாமல் போனவர்கள் குறித்து வெளியான ரிப்போர்ட் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கடந்த ஆண்டில் மட்டும், டெல்லியில், 24,500 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். இதில், 60 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பெண்கள்தான். இதையடுத்து, கடந்த 10 வருடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், 2.3 லட்சம் பேர் டெல்லியில் காணாமல் போயுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில், 52,000 கேஸ்கள் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காரணம் என்ன?
குடும்ப தகறாறு, வீடு வாசல் இல்லாமை, மனநல பிரச்சனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரணங்கள் வயது வந்தவர்கள் காணாமல் போக காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில், ஒரு சிலர் வேலையின்மை காரணமாகவும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்றனர். பிறர் காணாமல் போயுள்ளதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து காவல் துறை விசாரித்து வருகின்றனர்.
