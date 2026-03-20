ரம்ஜான் நாளைக்குதான்..ஆனால் கேரளாவில் மட்டும் இன்று கொண்டாட்டம்! ஏன் தெரியுமா?

Reason Why Kerala Celebrating Eid Ul Fitr Today : ரம்ஜான் பண்டிகையை கொண்டாட, உலக மற்றும் இந்தியாவை சேர்ந்த பல கோடி மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். அதே சமயத்தில் இந்த நாள் என்று கொண்டாடபடுகிறது என்பது தெரியாமலும் பலர் விழித்து வருகின்றனர். கேலண்டரில் ஒரு நாளும், பிறை வேறு நாளும் தெரிந்தது, இந்த குழப்பத்திற்கு காரணமாக இருந்தது.
ரம்ஜான் பண்டிகை:
கேரளாவில் மட்டும் ஒரு நாள் முன்கூட்டியே இந்த ரம்ஜான் பண்டிகையானது கொண்டாடப்படுகிறது. அதற்கு காரணம், கேரளாவில் மட்டும் பிறை தெரிந்துள்ளது. ஆனால், இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் பிறை தெரியவில்லை. வியாழக்கிழமையான நேற்று இரவு இந்த பிறை தெரிந்ததால், இன்று கேரளாவில் ரம்ஜான் கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களாக இருக்கும் டெல்லி, மும்பை, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பிறை தெரிந்ததாக எங்குமே குறிப்பிடப்படவில்லை எனவே, ரம்ஜானை சனிக்கிழமை கொண்டாட பிற பகுதிகளில் இருக்கும் இஸ்லாமியர்கள் முடிவெடுத்திருக்கின்றனர்.
சவுதி அரேபியாவில் இன்று கொண்டாட்டம்!
இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பெருமாதமாக கூறப்படும் ரம்சான் மாதத்திற்கான பிறை, பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி தென்பட்டது. இதையடுத்து இஸ்லாமியர்களா ரம்சான் நோன்பை தொடங்கினர். இந்த நிலையில், ஷவ்வால் மாதம் என சொல்லப்படும் மாதத்திற்கான பிறை, எதிர்பார்த்த வியாழக்கிழமை தென்படவில்லை. இதையடுத்து மார்ச் 21ஆம் தேதியான நாளை கொண்டாடப்படும் என்று தமிழ்நாட்டின் தலைமை ஹாஜி தெரிவித்திருக்கிறார்.
இது ஏன் புனித மாதம்?
இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலாக கருதப்படுகிறது, குர்ஆன். இது, ரமலான் மாதத்தில் அருளப்பட்டதாக நம்பிக்கை உள்ளது. இதையடுத்து, இந்த மாதத்தை புனித மாதமாக கருதுகின்றனர். இஸ்லாமியர்களின் வழக்கத்தின்படி, சந்திரன் பிறை பார்க்கப்பட்ட நாளிலிருந்துதான் இந்த மாதம் கணக்கிடப்படுகிறது. இதையடுத்து, இந்த மாதத்தில் நாட்கள் பொதுவாக 29 உடன் நின்று விடும். பிறை தெரியவில்லை எனும் பட்சத்தில் 1 நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கப்படும். இப்போது அப்படித்தான் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
நோன்பு ஏன் வைக்கப்படுகிறது:
இஸ்லாமியர்கள், புனித மாதமான ரமலான் மாதத்தில், அதிகாலை சூரியன் உதயமாவதற்குள் எழுந்து சஹர் எனப்படும் அந்த நேரத்திற்கான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வர். அதன் பிறகு, அந்த நாள் முழுவதும் தண்ணீரோ, தேநீரோ, பிற உணவுகளையோ எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். மாலையில் சூரியன் மறைந்த பிறகு, இஃப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்வு நடக்கும். அதில் அவர்கள் முதல் உணவாக பேரிச்சம்பழத்தை எடுத்துக்கொள்வர். இப்படியே அவர்கள் 1 மாத காலம் செய்வர். ரமலானின் இறுதி நாளில் ஆடு வெட்டி, சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு, கொடுத்து ரமலான் வாழ்த்துகளை பரிமாறிக்கொள்வர்.
மார்ச் 21 எங்கெல்லாம் ரமலான் கொண்டாடப்படுகிறது?
ரமலான் பண்டிகை, மார்ச் 21ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் என்று இந்தோனேசியா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. இந்தியாவிலும் அன்றுதான் கொண்டாடப்படுகிறது.
சிறப்பு தொழுகை:
இஸ்லாமியர்களின் நோன்பு பெருநாளான ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு 30 நாட்கள் நோன்பு இருந்தனர் இதை தொட ர்ந்து
நேற்று மாலை வளைகுடா நாடான சவுதி அரேபியா துமையர் என்ற பகுதியில் பிறை தென்பட்டதை தொடர்ந்து தூத்துக்குடியில் உள்ள லூர்த்த மாள்புரம், மேட்டுப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்கள் ரம்ஜான் பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர்
இதையொட்டி லூர்தம்மாள் புரம் பகுதியில் உள்ள மஸ்ஜித் ரஹ்மான் பள்ளிவாசல் தொழுகை திடலில் புத்தாடைகள் அணிந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆண் ,பெண் இஸ்லாமியர்கள் இமாம் அஸ்கர் தலைமையில் உலக அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவம், சமூக நல்லிணக்கம் வேண்டி சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் ஒருவருக்கு ஒருவர் ரமலான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர்
5 கோடி அளவிலான வர்த்தகம் பாதிப்பு:
கிருஷ்ணகிரி அடுத்த புகழ் பெற்ற குந்தாரப்பள்ளி ஆட்டு சந்தை இன்று ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆட்டு சந்தை நடந்தது. விற்பனைக்காக மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் இருந்தும் 7500க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனைக்கு குவிந்தன. இந்த ஆட்டு சந்தைக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மட்டுமின்றி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கடலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களிலிருந்தும் 1000 கணக்கான வியாபாரிகள் குவிந்து ஆடுகளை வாங்கி செல்வது வழக்கம்.
ஆனால் இந்த முறை தேர்தல் நேரம் ஆடுகள் வியபாரிகள் பெருமளவில் யாரும் ஆர்வம் காட்டவில்லை. குறிப்பாக சேலம், திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணமாலை, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடக மாவட்டங்களில் இருந்து 5 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் வரை ஆடுகள் வாங்க கூடிய பெரிய அளவிலான வியபாரிகள் தேர்தல் என்பதால் உரிய ஆணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்டால் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து விடுவார்கள் என கருதி வியபாரிகள் யாரும் சந்தைக்கு வரததால் ஆடுகள் விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஆடுகள் விற்பனை இல்லமால் 5000த்திற்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் விற்பனை செய்யபடமால் ஆடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக தேக்கம் அடைந்தன. இதனால் ஆண்டுதோறும் 5 கோடி முதல் 10 கோடி வரை வர்த்தகம் நடைபெறும் நிலையில் இந்த ஆண்டு 2 கோடி வரை கூட விற்பனை இல்லாமல் சந்தை வேறிசோடி காணப்பட்டது. இதனால் இம்முறை சுமார் 5 கோடி ரூபாய் அளவிலான ஆடுகள் விற்பனை செய்யமால் தேக்கம் அடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | 56 வயதில் 22 மனைவிகள்! கேரளாவை கலக்கிய பலே ப்ளே பாய்..விவரம்
மேலும் படிக்க | தலைகீழாக மாறிய வானிலை: இடி, மின்னல், ஆலங்கட்டி மழை! 21 மாநிலங்களுக்கு மழை எச்சரிக்கை
