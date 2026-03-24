மதம் மாறினால் பட்டியல் இனத்தவருக்கான அந்தஸ்து கிடையாது: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!

கிறிஸ்தவம் போன்ற வேறு எந்த மதத்திற்கும் மாறினாலும் பட்டியல் சாதி அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்படும் - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு - முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 24, 2026, 09:19 PM IST
இந்து, சீக்கியம் மற்றும் பௌத்தம் அல்லாத பிற மதங்களுக்கு மாறும் பட்டியல் இனத்தவர் தொடர்ந்து தங்களது பட்டியல் இன அந்தஸ்தையோ அல்லது இட ஒதுக்கீட்டு சலுகைகளையோ கோர முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இட ஒதுக்கீடு மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு கோரி தொடரப்பட்ட ஒரு முக்கிய வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. 

வழக்கின் பின்னணி என்ன?

ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த சிந்தாதா ஆனந்த் என்பவர், தான் பட்டியல் இன சமூகத்தை சேர்ந்தவன் என்றும், தன்னிடம் எஸ்சி சான்றிதழ் உள்ளதால், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தனக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்திருந்தார். ஆனால், இந்த வழக்கை விசாரித்த ஆந்திர உயர் நீதிமன்றம், "மனுதாரர் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறி 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு கிறிஸ்தவ போதகராக செயல்பட்டு வருகிறார். எனவே, அவர் பட்டியல் இனத்தவருக்கான சலுகைகளையோ, பாதுகாப்பையோ கோர முடியாது" என தெரிவித்து அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிரடி தீர்ப்பு

இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கானது, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.கே. மிஸ்ரா மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை முழுமையாக உறுதி செய்து, பல முக்கியமான கருத்துகளை தெரிவித்தனர். 

நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில் கூறிய முக்கிய அம்சங்கள்

ஒரு நபர் தனது அசல் மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவம் அல்லது இஸ்லாம் போன்ற பிற மதங்களுக்கு மாறி, அதனை தீவிரமாக பின்பற்ற தொடங்கினால், அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டியல் இன அந்தஸ்து உடனடியாகவும் முழுமையாகவும் ரத்து செய்யப்படும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 3-ன் படி, இந்து, சீக்கியம் அல்லது பௌத்த மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் மட்டுமே பட்டியல் சாதியினராக அங்கீகரிக்கப்பட முடியும். பிற மதங்களை பின்பற்றும் எவரும், அவர்களின் பிறப்பை பொருட்படுத்தாமல், பட்டியல் சாதி உறுப்பினராக தகுதி பெற முடியாது. 

மதம் மாறிய நபர், எஸ்சி/எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் எந்தவொரு பாதுகாப்பையோ அல்லது உரிமையையோ கோர முடியாது. ஏனெனில், அந்த சட்டம் பட்டியல் இனத்தவரின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பிற்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டது. மதம் மாறிய நபரிடம் எஸ்சி சான்றிதழ் இருந்தாலும் அது எந்த வகையிலும் அவருக்கு உதவாது. ஏனெனில், அவர் மாறியுள்ள மதத்தில் சாதி வேறுபாடுகள் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. எனவே, மதமாற்றம் என்பது ஒரு நபரின் சாதி அடையாளத்தை முழுமையாக செயலற்றதாக்கி விடுகிறது என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

இந்த வழக்கில், மனுதாரர் தான் மீண்டும் கிறிஸ்தவத்தில் இருந்து தனது தாய் மதத்திற்கு திரும்பியதாகவோ அல்லது தனது பழைய சமூகத்தால் மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவோ நிரூபிக்கவில்லை. அவர் தொடர்ந்து ஒரு போதகராகவே செயல்பட்டு வந்துள்ளார் என்பதும் நீதிமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இந்த தெளிவான வாதங்களின் அடிப்படையில், மதம் மாறிய தலித்துகள் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் பட்டியல் இனத்தவருக்கான சிறப்பு சலுகைகளைக் கோர முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தீர்ப்பளித்துள்ளது. நீண்ட காலமாக விவாதத்தில் இருந்து வரும் மதம் மாறிய தலித்துகளின் இட ஒதுக்கீடு பிரச்சனையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் மிக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

