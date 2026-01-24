English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குடியரசு தினம் 2026 அணிவகுப்பு: நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி? - முழு விவரம் இதோ

Republic Day 2026 Parade: நாட்டின் 77வது குடியரசு தின விழாவின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிகளை நேரலையில் எப்படி பார்ப்பது என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 24, 2026, 10:51 PM IST

குடியரசு தினம் 2026 அணிவகுப்பு: நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி? - முழு விவரம் இதோ

Republic Day 2026 Parade Live Streaming: இந்தியா அதன் 77வது குடியரசு தினத்தை வரும் திங்கட்கிழமை (ஜன. 26) அன்று கோலாகலமாக கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர். தேசப்பற்றும், வீரரும், பெருமையும் அன்றைய தினம் இந்திய மக்களின் மனங்களில் பெருக்கெடுத்து ஓடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி அன்றுதான் அதிகாரப்பூர்வமாக நம் நாட்டின் அரசியலமைப்புச் சட்டம் அமலுக்கு வந்தது. அதை போற்றும் விதமாகவே குடியரசு தினம் அன்றைய தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வங்கிகள், அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு அன்று அரசு விடுமுறையாகும்.

Republic Day 2026 Parade: 30 அணிவகுப்புகள்

இந்தாண்டு வரும் திங்கட்கிழமை குடியரசு தினத்தன்று டெல்லி கர்தவ்யா பாதையில் (கடமையின் பாதை) மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் 17 அணிவகுப்புகளும்; துறைகள், அமைச்சகங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் 13 அணிவகுப்புகளும் என மொத்தம் 30 அணிவகுப்புகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

டெல்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பை காண நாடு முழுவதும் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் டெல்லியின் கர்தவ்யா பாதையில் குவிவார்கள். நாட்டின் மூலைமுடுக்கில் இருந்தும் கூட மக்கள் இணையம் வழியாகவும், தொலைக்காட்சி சேனல்கள் வழியாகவும் நேரலைகளை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியை ரசிப்பார்கள்.

Republic Day 2026 Parade: அணிவகுப்பில் தமிழ்நாடு

இந்தாண்டில் அசாம், சத்தீஸ்கர், குஜராத், கேரளா, மகாராஷ்டிரா, மணிப்பூர், நாகலாந்து, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட  மாநிலங்கள் அணிவகுப்பில் கலந்துகொள்கின்றன. இதில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் 'செழுமைக்கான மந்திரம்' என்ற தலைப்பில் அணிவகுப்பை மேற்கொள்ள இருக்கிறது. 

Republic Day 2026 Parade: ஜனாதிபதி உரை

மேலும், ஞாயிறு (ஜன. 25) மாலையே குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாட்டு மக்கள் முன் உரையாற்றுவார், இதன் நேரலை மாலை 7 மணிக்கு தொடங்கும். ஜனாதிபதியின் உரையை ஒட்டுமொத்த ஆகாஷ்வானி நெட்வோர்க் இந்தியில் ஒலிப்பரப்பும், அனைத்து தூர்தர்ஷன் சேனல்களும் இந்தியில் ஒளிப்பரப்பும். அதற்கு பின் ஆங்கில வெர்ஷன் ஒலிபரப்பப்படும். இந்தி மற்றும் ஆங்கில வெர்ஷனுக்கு பின் ஒவ்வொரு பிராந்திய தூர்தர்ஷன் சேனல்களிலும் பிராந்திய மொழியில் ஜனாதிபதி உரை ஒளிபரப்பப்படும். இரவு 9.30 மணிக்கு ஆகாஷ்வானி ரேடியோ நெட்வோர்க் முழுவதும் இரவு 9.30 மணிக்கு மேல் ஒலிப்பரப்பப்படும்.

Republic Day 2026 Parade: குடியரசு தின விழா நேரலை

இதேபோல், ஜன. 26ஆம் தேதி டெல்லியில் நடக்கும் குடியரசு தின விழா தூர்தர்ஷன் சேனல் வழியாக நேரலையில் ஒளிபரப்பப்படும். தூர்தர்ஷன் யூ-ட்யூப் சேனலிலும் ஒளிபரப்பப்படும். ஆல்-இந்தியா ரேடியா அதன் யூ-ட்யூப் சேனல்களிலும், அரசு இணையதளங்கள் வாயிலாகவும் நேரலை ஒளிப்பரப்பு செய்யப்படும். நமது Zee News உள்ளிட்ட அனைத்து ஊடகங்களும் கூட குடியரசு தின விழாவை நேரலையில் ஒளிப்பரப்பும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

