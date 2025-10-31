English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அட கொடுமையே... டிஜிட்டல் மோசடியில் ரூ.1 கோடியை இழந்த முதியவர்... ஷாக்கில் பிரிந்த உயிர்

அட கொடுமையே... டிஜிட்டல் மோசடியில் ரூ.1 கோடியை இழந்த முதியவர்... ஷாக்கில் பிரிந்த உயிர்

Digital Arrest: டிஜிட்டல் மோசடியில் ரூ.1.19 கோடியை இழந்த முதியவர், அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்துள்ளார். டிஜிட்டல் மோசடி நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டு வரும் நிலையில்,  தனது வாழ்நாள் சேமிப்பை இழந்ததில் ஷாக்கான முதியவர் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 31, 2025, 06:06 PM IST
  • டிஜிட்டல் மோசடி
  • ரூ.1 கோடியை இழந்த முதியவர்
  • ஷாக்கில் பறிபோன உயிர்

அட கொடுமையே... டிஜிட்டல் மோசடியில் ரூ.1 கோடியை இழந்த முதியவர்... ஷாக்கில் பிரிந்த உயிர்

சமீப காலங்களில் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய மோசடி நடந்து வருகிறது.  டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் என்ற பெயரில் நாள்தோறும் மோசடி சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. நாள்தோறும் இதற்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் இறையாகி தங்களது பணத்தை இழந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, முதியவர்கள், பெண்கள் என பலரும் இந்த டிஜிட்டல் மோசடியில் சிக்கி கோடிக்கணக்கான பணத்தை இழந்து வருகின்றனர். இந்த டிஜிட்டல் மோசடிகளை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டாலும், அவற்றுக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. தொடர்ந்து, டிஜிட்டல் மோசடி சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

புனேவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

இந்த நிலையில், டிஜிட்டில் மோசடியில் முதியவர் ஒருவர் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம்  மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் நடந்துள்ளது. டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் ரூ.1.19 கோடியை இழந்த முதியவர், அதிர்ச்சியில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். புனேவைச் சேர்ந்தவர் 82 வயதான ஓய்வுபெற்ற மாநில அரசு அதிகாரி ஆவார்.  இவர் தான் டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் உயிரிழந்தார்.  வெளிநாட்டில் குடியேறிய மூன்று மகள்களைக் கொண்ட இந்த தம்பதியினர், பணமோசடிக்காக விசாரணையில் இருப்பதாக நம்ப வைத்து ஏமாற்றப்பட்டு, மூன்று நாட்கள் "டிஜிட்டல் கைது" செய்யப்பட்டனர்.

இந்த அதிர்ச்சியில் முதியவர் உயிரிழந்தார். பாதிக்கப்பட்டவரின் மனைவி நேற்று புகார் அளித்திருந்தார். அவரிடம் போலீசார் விசாரித்த போது, தனது கணவர் தங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்புகளை இழந்ததாலும், மோசடி செய்பவர்களின் இடைவிடாத துன்புறுத்தலாலும் மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.  இதனால்,  அக்டோபர் 22ஆம் தேதி மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.  டிஜிட்டல் மோசடியால் மன உளைச்சலில் இருந்ததால், முதியவர் உயிரிழந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். 

மோசடி நடந்தது எப்படி?

ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி மும்பை காவல்துறையில் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்று கூறிக் கொண்டு ஒருவரிடமிருந்து அந்த முதியவருக்கு அழைப்பு வந்தபோது இந்த மோசடி தொடங்கியது. ஒரு தனியார் விமான நிறுவனம் சம்பந்தப்பட்ட பணமோசடி வழக்கில் தனது வங்கிக் கணக்கு மற்றும் ஆதார் விவரங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அழைப்பாளர் அவரிடம் தெரிவித்தார்.

மேலும், அழைப்பாளர் தம்பதியினர் பணமோசடி வழக்கில் ஈடுபட்டதாகவும், அவர்கள் காவலில் அல்லது சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என மிரட்டியுள்ளனர். மோசடி செய்பவர்கள் அந்த நபரிடம் அவரது தொலைபேசி கேமராவை இயக்கத்திலேயே வைத்திருக்க அறிவுறுத்தி இருக்கின்றனர்.  இதன் மூலம் தம்பதியினர் மூன்று நாட்களுக்கு "டிஜிட்டல் கைது" செய்யப்பட்டனர். அந்த நேரத்தில், அவர்கள் அவர்களின் அனைத்து வங்கி மற்றும் ஆதார் விவரங்களையும் பிரித்தெடுத்து, ஐந்து வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தினர்.

சோதனையின் முடிவில், மோசடி செய்பவர்கள் தம்பதியினரின் சேமிப்புகளை, அவர்களின் மகள்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து அனுப்பிய நிதியையும் செலவழித்துவிட்டனர்.  திடீரென அழைப்புகள் நின்றபோது, ​​தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த தம்பதியினர், தங்கள் மகள்களில் ஒருவரைத் தொடர்பு மோசடி குறித்து புகார் அளிக்குமாறு வற்புறுத்தியுள்ளனர்.  இதனை அடுத்து, இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. மேலும், மோசடியில் பாதிக்கப்பட்ட முதியவரும் பணத்தை இழந்த அதிர்ச்சியில் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், மோசடி கும்பல்களை தேடி வருகின்றனர். 

