வேட்புமனு தாக்கல் செய்ததும் கைது... பீகாரில் தொடரும் வேட்பாளர் வேட்டை - என்ன காரணம்?

Bihar Assembly Election 2025: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நடைபெற இருக்கிறது. 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு தேசியளவில் கவனம் பெறும் தேர்தலான இது மொத்தம் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவும், நவம்பர் 14இல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
Bihar Election 2025: பரபரப்பான தேர்தல் களம்
இதையடுத்து, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும், எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணியும் ஆட்சியை கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டி வருகின்றன. வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த அக். 10ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளர் அறிவிப்பு, தேர்தல் பரப்புரை என தீவிரம் காட்டி வருவதால் தேர்தல் களம் பரபரப்புடன் காணப்படுகிறது. இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில் எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் திடீரென கைது செய்யப்படுவதும் மேலும் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறது.
Bihar Election 2025: வங்கி திருட்டு வழக்கில் கைது
எதிர்க்கட்சியான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் வேட்பாளரான சதேந்திர சா என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த உடனேயே ஜார்க்கண்ட் போலீசாரால் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத வாரண்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 2018ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட இந்த வாரண்டில் தற்போது சதேந்திர சா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சதேந்திர சா மீது நிலுவையில் இருந்த வாரண்டின் அடிப்படையில் கைது செய்ததாகவும், அவரை நேற்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அனுமதித்த பின்னரே கைது செய்ததாகவும் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து ரோஹ்தாஸ் மாவட்டத்தின் மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், சசாரம் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய சதேந்திர சா நேற்று வட்டாச்சியர் அலுவலத்திற்கு வருகை தந்தபோதே ஜார்க்கண்ட் காவலர்கள் அவரை கைது செய்ய தயாராக இருந்தனர். அவர் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னரே கைது செய்யப்பட்டார்" என்றார்.
Bihar Election 2025: நிலுவையில் 20 வழக்குகள்
2004ஆம் ஆண்டு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் கர்வா மாவட்டத்தில் உள்ள சிரோன்ஜியா மோர் பகுதியில் வங்கி ஒன்று கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் சதேந்திர சா மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வழக்கில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சதேந்திர சாவுக்கு எதிராக நிரந்த வாரண்ட் பிறப்பிகக்ப்பட்டது. போலீசாரின் ஆவணங்களின்படி, கொள்ளை, திருட்டு, ஆயுதங்களை வைத்திருத்தல் உள்ளிட்டவைகள் என 20 வழக்குகள் இவருக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் எதிர்க்கட்சியான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தின் வேட்பாளர் சதேந்திர சா கைது செய்யப்பட்டார்.
Bihar Election 2025: இதுவரை 3 வேட்பாளர்கள் கைது
இதுபோல் மகா பந்தன் கூட்டணியின் வேட்பாளர்கள் கைதாவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. சதேந்திர சா கைதாவதற்கு முன் இரண்டு எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை கைது செய்யப்பட்டனர். சிபிஐ எம்எல் கட்சியின் இரண்டு வேட்பாளர்கள் கைதாகியிருந்தனர். போரே மற்றும் தரௌலி இடங்களில் முறையே போட்டியிட இருந்த ஜிதேந்திர பாஸ்வான், சத்யதியோ ராம் ஆகிய வேட்பாளர்கள் தனித்தனி வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆளும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் இந்த செயலுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.
