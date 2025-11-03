English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  India
  • டிப்ளமோ படித்தாலே போதும்.. ரயில்வேயில் துறையில் வேலை.. கை நிறைய சம்பளம் வேற!

டிப்ளமோ படித்தாலே போதும்.. ரயில்வேயில் துறையில் வேலை.. கை நிறைய சம்பளம் வேற!

Railway Jobs: இந்தியன் ரயில்வேயில் காலியாக உள்ள 2,659 காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  இந்த பணியிடங்கள் குறித்த விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:15 PM IST
  • ரயில்வே துறையில் வேலை
  • 2,659 காலிப் பணியிடங்கள்
  • டிப்ளமோ படித்தாலே போதும்

டிப்ளமோ படித்தாலே போதும்.. ரயில்வேயில் துறையில் வேலை.. கை நிறைய சம்பளம் வேற!
RRB JE Recruitment 2025: ரயில்வே துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அதிக  பேருக்கு வேலைவாய்ப்பைக் கொடுக்கும் துறையாக ரயில்வே துறை இருந்து வருகிறது. ரயில்வே துறையில் வேலை பார்ப்பதற்காக  ஆண்டுதோறும் பலரும் காத்திருக்கின்றனர். எனவே, அவர்ளுக்காக ஆர்ஆர்பி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, இந்தியான் ரயில்வே துறையில் காலியாக உள்ள 2,659 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியிடங்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
 

பணி குறித்த விவரங்கள்

 
ரயில்வே துறையில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் (JE), டிப்போ மெட்டீரியல் சூப்பிரண்டு (DMS), கெமிக்கல் மற்றும் மெட்டர்லார்ஜிக்கல் அசிஸ்டென்ட் (CMA) ஆகிய பணியிடங்களை ரயில்வே துறை நிரப்ப உள்ளது. மொத்தம் 2,569 காலிப் பணியிடங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பணியில் சேர ஆர்வமும், தகுதியும் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   இந்த பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க நவம்பர் 30ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். 
 
ஜூனியர் இன்ஜினியர்  பணிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், சிவில், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் அல்லது தொடர்புடைய துறையில் டிப்ளமோ அல்லது  பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். டிப்போ பொருள் கண்காணிப்பாளர் பணிக்கு பொறியியல் துறையில் ஏதேனும் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். வேதியியல் மற்றும் உலோகவியல் மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு இயற்பியல் மற்றும் வேதியியலுடன் அறிவியலில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக் வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஜூனியர் இன்ஜினியர், டிப்போ மெட்டீரியல் சூப்பிரண்டு, கெமிக்கல் & மெட்டலர்ஜிகல் மேற்பார்வையாளர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 18 வயது முதல் 33 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பிலும் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது-
 

மாத சம்பளம்

 
மேற்கண்ட மூன்று பணிகளுக்கு  மாத சம்பளமாக ரூ.35,400 வழங்கப்படும். அடிப்படை ஊதியத்துடன் கூடுதலாக, ஜூனியர் இன்ஜினியர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப் படி (HRA), பயணப் படி மற்றும் பிற அரசு சலுகைகள் உட்பட பல கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 
 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

 
மேற்கண்ட பணிக்கு ரயில்வே ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  அங்கு முகப்பு பக்கத்தில் RRB JE Recruitment என்பது கிளிக் செய்து லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர் எந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் அந்த தரவுகளை பூர்த்தி செய்து கேட்கப்பட்டுள்ள, அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அனைத்து விவரங்களை சரிபார்த்து விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். 
 
விண்ணப்ப கட்டணமாக பொது/ஓபிசி பிரிவனர் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும்.  SC / ST / பெண்கள் / EWS / PwBD பிரிவினர் ரூ.250 செலுத்த வேண்டும். UPI அல்லது நெட் பேங்கிங் மூலம் ஆன்லைனில் பணம் செலுத்தலாம். தேர்வு எழுதும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம்  பகுதியளவு அனுப்பப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
 
 

