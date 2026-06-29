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ரயில்வேயில் 6,565 பணியிடங்கள்.. ஐடிஐ, டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம வாய்ப்பு!

RRB Recruitment: இந்தியன் ரயில்வேயில் (RRB) 6,565 டெக்னிஷியன் பணியிடங்களுக்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில், ஐடிஐ, டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்கள் ஜூன் 30 முதல் ஜூலை 29 வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:55 PM IST
ரயில்வேயில் 6,565 பணியிடங்கள்.. ஐடிஐ, டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம வாய்ப்பு!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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