Lottery | இன்று ஜாக்பாட் அடிக்கப்போவது யார்? கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி SS-516 லாட்டரி முடிவுகள்

Sthree Sakthi SS-516 Rasult Tamil: கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் ஸ்த்ரீ சக்தி SS-516 குலுக்கல் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. வெறும் 50 ரூபாய் டிக்கெட்டிற்கு முதல் பரிசாக ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் சரிபார்ப்பது மற்றும் பரிசுத் தொகையைப் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:24 PM IST

Kerala Lottery Sthree Sakthi SS-516 Results: கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் பிரபலமான ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi SS-516) லாட்டரி குலுக்கல் இன்று மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. வெறும் 50 ரூபாய் டிக்கெட்டில் ஒரு கோடி ரூபாய் வெல்லும் அரிய வாய்ப்பு இன்று யாருக்கு கிடைக்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஸ்திரீ சக்தி SS-516 லாட்டரிக்கான குலுக்கல் இன்று மதியம் 3:00 மணிக்கு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்

முதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண் 

(காத்திருக்கவும்)

ஆறுதல் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண் 

(காத்திருக்கவும்)

இரண்டாம்  பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

மூன்றாம் பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

4வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

5வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

6வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

7வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

8வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

9வது பரிசு பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

(காத்திருக்கவும்)

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முக்கிய அம்சங்கள்:

  1. முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி.
  2. டிக்கெட் விலை: வெறும் ரூ. 50.
  3. நேரம்: இன்று மதியம் 3 மணி.
  4. வெப்சைட்: keralalotteries.com-ல் ரிசல்ட் பார்க்கலாம்.
  5. ரூ. 5000-க்கு மேல்: பரிசு விழுந்தால் ஐடி கார்டு கட்டாயம் தேவை.

கேரள ஸ்திரீ சக்தி எஸ்‌எஸ்-516 லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

  • முதல் பரிசு: ரூ.1 கோடி
  • இரண்டாம் பரிசு: ரூ.30 லட்சம்
  • மூன்றாம் பரிசு: ரூ.5 லட்சம்
  • 4வது பரிசு: ரூ.5 லட்சம்
  • 5வது பரிசு: ரூ.2 லட்சம்
  • 6வது பரிசு: ரூ.1 லட்சம்
  • 7வது பரிசு: ரூ.500
  • 8வது பரிசு: ரூ.200
  • 9வது பரிசு: ரூ.100
  • ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5000

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகளை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?

கேரளா ஸ்திரீ சக்தி லாட்டரி முடிவுகளைப் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் தெரிந்துகொள்ளலாம்:

லாட்டரி பரிசுத் தொகையைப் பெறுவது எப்படி?

உங்கள் பரிசுத் தொகை 5000 ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருந்தால், கேரளாவிலுள்ள எந்தவொரு லாட்டரி கடயிலும் டிக்கெட்டைக் கொடுத்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். பரிசுத் தொகை 5000 ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தால், வெற்றி பெற்ற டிக்கெட்டுடன் உங்கள் அடையாளச் சான்றிதழை (ID Proof) இணைத்து, அரசு லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது வங்கியிலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வெற்றியாளர்கள் அரசு வர்த்தமானியில் (Gazette) வெளியாகும் முடிவுகளைச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வெற்றி பெற்ற 30 நாட்களுக்குள் டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்.

முக்கிய குறிப்பு

லாட்டரி முடிவுகளை எப்போதும் அரசு வர்த்தமானியில் (Gazette) சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். லாட்டரி விளையாட்டை ஒரு பொழுதுபோக்காக மட்டுமே கருதுங்கள்; அதற்கு அடிமையாக வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi SS-516) லாட்டரி குலுக்கல் எப்போது நடைபெறும்?

ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் 3:00 மணிக்கு நடைபெறும். இன்று SS-516 பதிப்பிற்கான குலுக்கல் நடைபெறுகிறது.

2. ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரியின் முதல் பரிசு எவ்வளவு?

இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசாக ஒரு அதிர்ஷ்டசாலிக்கு ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படுகிறது.

3. லாட்டரி டிக்கெட்டின் விலை என்ன?

கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி டிக்கெட் ஒன்றின் விலை வெறும் ரூ. 50 மட்டுமே.

4. லாட்டரி முடிவுகளை ஆன்லைனில் எங்கே பார்க்கலாம்?

கேரள மாநில லாட்டரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான www.keralalotteries.com மற்றும் www.keralalotteryresult.net ஆகியவற்றில் முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

5. பரிசுத் தொகையைப் பெற எவ்வளவு காலம் அவகாசம் உள்ளது?

வெற்றி பெற்றவர்கள் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தங்களின் அசல் டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பித்து பரிசுத் தொகையைக் கோர வேண்டும்.

6. பரிசுத் தொகையை வாங்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?

பரிசுத் தொகை ரூ. 5,000-க்கு மேல் இருந்தால், வெற்றி பெற்ற லாட்டரி டிக்கெட்டுடன் உங்களின் அடையாளச் சான்றிதழ் (ஆதார் கார்டு/பான் கார்டு) மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

7. பரிசுத் தொகையில் வரி பிடித்தம் செய்யப்படுமா?

ஆம், கேரள அரசின் விதிமுறைப்படி, குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேல் வெல்லும் லாட்டரி பரிசுகளுக்கு வருமான வரி மற்றும் முகவர் கமிஷன் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பின்னரே மீதமுள்ள தொகை வெற்றியாளரிடம் வழங்கப்படும்.

