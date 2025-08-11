ஆரவல்லி மலைபகுதிக்கு ரூ.250 கோடியில் பசுமை திட்டம்!

Rs.250 Crore Green Project: ராஜஸ்தான் அரசு ஆரவல்லி மலை பகுதியில் மாபெரும் சுற்றுச்சூழல் மீட்பு திட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. இந்த திட்டம் “Aravalli green development project” எனும் பெயரில், ரூ.250 கோடி மதிப்பில் நடைபெற உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் படி, முதல் ஒரு வருடத்தில் சேப்பிய பசுமையை உருவாக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். அதன் பின்னர், அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் அந்த பசுமையை பாதுகாக்கும் விதமாக நீர்ப்பாசனம், பராமரிப்பு, காப்பு போன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். மொத்தம் ஐந்து ஆண்டுகள் நீடிக்கும் இந்த முயற்சி, பசுமையை உருவாக்கியும், அதை நிலைநிறுத்தியும் சூழலுக்கான நீண்டகால நன்மையை உறுதிப்படுத்தும்.
விவரம்:
- மொத்த இடம்: 3,700 ஹெக்டர்
- செயல் திட்டம் முதலில் நிலத்தினம் முற்றிலும் சீரமைக்கப்படுவதைச் செய்த பிறகு, பசுமை நட்டுப் பராமரிப்பு செயல்படுத்தப்படும் .
- நோக்கம்: மணல்புயலையும் சத்தங்களைச் (sandstorms) தடுப்பது, பாலைவனம் பரப்புத் தன்மையை தடுக்கவும், சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை மீட்டெடுக்கவும், தேசிய தலைநகர் பகுதியை (NCR) பாதுகாக்கவும் செய்யப்பட்டுள்ளது .
திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும்:
- முதலில் பசுமை வளர்ப்பு (plantation),
- பின்னர் பராமரிப்பு (maintenance).
இதனை மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் நேரடியாக கண்காணிக்கிறது.
பயன்படும் செடிகள்:
கொஞ்சம் வறண்டாலும் ஒழுங்காக வளர வரும் சொந்த நாட்டுச் செடிகள் — கேஜ்ரி (Khejri), பபூல் (Babool), தாக் (Dhak), நீம் (Neem), பேர் (Ber) போன்றவை நடப்படும். நிலத்திறன்காக்கும் புல்களான சேவன் (Sevan), தமன் (Dhaman) ஆகியவை மற்றும் ஏராளமான உயிரியல் மொத்த மாற்றத்தையும் (biodiversity) மேம்படுத்துவதும் இதில் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பரப்புத்திறன்:
இந்த திட்டம் பெரும்பாலான ஆரவல்லி பகுதியைக், அமைந்துள்ள ஆல்வாரில் இருந்து சீரோஹி வரை, சுமார் 80 சதவீதம் (~550 கி.மீ) உட்படவே பரப்புகிறது, மற்றும் மனுட மக்கள் வசிப்பிடங்கள், உட்காரட்டைகள் போன்ற பகுதிகளை தவிர்த்து மரம் நிறைந்த காட்டுப்பரப்புகளில் நடுவதை மட்டும் கவனிக்கிறது
தேவையான பராமரிப்பு:
பெரும்பாலான வறண்ட பகுதிகள், குறிப்பாக ஜெய்ப்பூர், சிகார் பகுதிகளில் செடிகளை வாழ வைத்து பராமரிப்பது முக்கியம் என சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை ஆய்வுக்கலைஞர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள்.
காலதாமத நிதியமைப்பும் உள்நோக்கமும்:
இந்த திட்டம் மத்திய சுற்றுச்சூழல், காட்டுத்துறை மற்றும் புவிசூழல் மாறுதல்முறை அமைச்சகம் பின்தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறது. மண், தாவரங்கள், மிதக்காற்று, நீர்த்தாள் போன்ற சூழல் குறியீடுகள் (indicators) மூலம் மேலாண்மை நடைபெறும் .
சுருக்கமாக:
- திட்டம் பெயர்: Aravalli Green Development Project
- மொத்த மதிப்பு: ரூ.250 கோடி
- கால அளவு: 5 ஆண்டுகள் (1 வருட பசுமை உருவாக்கம் + 4 வருட பராமரிப்பு)
- பரப்பளவு: 3,700 ஹெக்டர், சுமார் 80% ஆரவல்லி மலைத்தொடர் (~550 கி.மீ)
- நோக்கம்: மணல்புயல் தடுப்பு, பாலைவன விரிவு தடை, சுற்றுச்சூழல் சமநிலை மீட்பு, NCR பாதுகாப்பு
- நடவு செய்யப்படும் செடிகள்: கேஜ்ரி, பபூல், தாக், நீம், பேர், சேவன் புல், தமன் புல்
- பகுதி: ஆல்வார் முதல் சீரோஹி வரை, மனித குடியிருப்புகள் தவிர்க்கப்படும்
- மேற்பார்வை: மத்திய சுற்றுச்சூழல், காட்டுத்துறை மற்றும் புவிசூழல் மாற்ற அமைச்சகம்
- சிறப்பு கவனம்: ஜெய்ப்பூர், சிகார் போன்ற வறண்ட பகுதிகளில் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பராமரிப்பு
மேலும் படிக்க | ஆரவல்லி மலைத் தொடரில், ட்ரோன்கள் உதவியுடன் 5 லட்சம் விதைகளை தூவியது ஹரியானா வனத்துறை
மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை தடுக்க 1400 கி.மீ. தூரம் பிரமாண்ட ‘பசுமை சுவர்’..!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ