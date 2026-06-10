/பிரியாணி கொடுத்து பாலியல் சலுகை எதிர்பார்த்த இளைஞர்! வைரல் வீடியோவால் வேலையே போச்சு..

370 Biryani Controversy : சமீபத்தில், பிரணித் மோரேவின் காமெடி ஸ்டாண்ட் அப் ஷோ நடைப்பெற்றது. அதில் ஆடியன்ஸில் இருந்த ஒரு நபர் பேசிய விஷயங்கள், ஆண் வர்க்கத்தையே அவமானம் கொள்ள வைக்கும் வகையில் இருந்தது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நகைச்சுவை கலைஞர் பிரணித் மோரேவின் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி நிகழ்ச்சியில், ஆடியன்ஸில் இருந்த ஒரு நபர் எழுந்து ரூ.370 பிரியாணி எனும் தலைப்பில் பேசிய விஷயம் கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த நபர், குருகிராம் பகுதியில் டிசைனிங் நிறுவன ஊழியராக வேலை பார்த்து வந்தார். இவர், ஸ்டாண்ட் அப் நகைச்சுவை கலைஞரின் ஷோவில் பேசிய போது, ஒரு பெண்ணுடன் டேட்டிங் சென்ற போது சிக்கன் பிரியாணிக்காக ரூ.370 செலவழித்ததாகவும், அதன் பிறகு அந்த பெண் தன்னை வீட்டில் தன்னை கொண்டு போய் விட்டுவிடும்படி கூறியதாகவும், அப்படி கேட்ட போது உணவிற்காக தான் செலவழித்த பணத்திற்கு பதிலாக தனக்கு பாலியல் ரீதியான சலுகைகளை தருமாறு வெளிப்படையாக கோரியதாகவும் கூறி ஜோக் செய்தார்.
பாலியல் குற்றவாளிகள் என்பவர்கள் ஒரு மனிதரை அவர்களின் அனுமதியின்றி தவறாக தொடுபவர்கள் மட்டுமல்ல, இப்படி தொடுவது பற்றி பேசுபவர்களும் ஜோக் செய்பவர்களும் கூடதான். இதனால்தான், எந்த பிரபலமாக இருந்தாலும், பாலியல் ரீதியான விஷயங்களை வைத்து ஜோக் செய்து விட்டால், அவர்களை இப்போதெல்லாம் இந்த சமூகம் சும்மா விடுவதில்லை. நார் நாராக கிழித்து தொங்க விடுகிறது. அப்படியிருக்கும் பட்சத்தில், ஒரு நபர் இவ்வளவு ஓபனாக ஒரு பெண்ணை அந்த 370 ரூபாய் பிரியாணிக்காக தொடுவது பற்றி ஜோக் செய்ததை பார்த்து பலரும் வெகுண்டெழுந்தனர்.
இது குறித்து இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்சர்கள் பலர் வீடியோ போட ஆரம்பித்த பிறகு, இது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்தது. இதற்கான ரியாக்ஷன்களும் பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த நிலையில், அப்படி கீழ்த்தரமான முறையில் ஜோக் செய்த அந்த இளைஞர் வேலையை விட்டு தூக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
பிரியாணி மேட்டரில் ஜோக் செய்த அந்த நபர், ஹரியானாவின் குருகிராம் பகுதியில் ஒரு டிசைனிங் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் வைரலானதை தொடர்ந்து, அந்த நபர் பணிபுரியும் நிறுவனம் அவரை அடையாளம் கண்டு வேலையிலிருந்து தூக்கியிருக்கிறது.
இது குறித்து அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் ’ஹிமான்ஷு’ என்கிற அந்த நபரை வேலையை விட்டு தூக்கியிருப்பதாகவும், அந்த நபரின் நடத்தை எப்படி இருந்தது என்று மறு ஆய்வு செய்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். பெண் ஊழியர்கள் உள்பட அனைத்து ஊழியர்களிடமும் இந்த நிருவனம் மீட்டிங் வைத்து பேசியதாக கூறிய அவர், பணியிடத்தில் அவருக்கு எதிராக எந்த புகாரும் எழுததில்லை என்றும், குழு உறுப்பினர்கள் அவரை தொழில்முறை சார்ந்தவராகவும் மரியாதையானவராகவும் கடின உழைப்பாளராகவும் மற்றும் நன்னடத்தை கொண்டவராகவும் இருப்பதாக விவரித்ததாக தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், இந்த சர்ச்சையின் விளைவாக அவருடனான பயணத்தை முடித்துக்கொள்ள நிறுவனம் முடிவு செய்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். அந்த வீடியோவில் அவர் பேசியிருப்பது அநாகரீகமான விஷயங்கள் என்றும், இதில் நிறுவனத்துக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றும் கூறியிருந்த அவர், இது நிறுவனத்தையும் பாதிக்கும் என்பதால் இப்படியொரு முடிவை எடுத்ததாக கூறியிருந்தார். இவரது இந்த பதிவு, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.