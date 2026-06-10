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பிரியாணி கொடுத்து பாலியல் சலுகை எதிர்பார்த்த இளைஞர்! வைரல் வீடியோவால் வேலையே போச்சு..

சமீபத்தில் ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோவில், ஒரு இளைஞர் ரூ.370க்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்து, அந்த பெண்ணிடம் பாலியல் சலுகை எதிர்பார்த்ததை ரொம்ப பெருமையாக கூறிய விஷயம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. 

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:28 PM IST
பிரியாணி கொடுத்து பாலியல் சலுகை எதிர்பார்த்த இளைஞர்! வைரல் வீடியோவால் வேலையே போச்சு..
Image Credit: Biryani Controversy | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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