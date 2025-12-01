English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
1 டிசம்பர் 2025 விதி மாற்றங்கள்: SBI mCASH நிறுத்தம், LPG விலை குறைப்பு மற்றும் ATF உயர்வு!

December 2025 Rule Change: டிசம்பர் 1 முதல் விதி மாற்றம்: நீங்கள் எஸ்பிஐயின் எம்கேஷ் சேவையைப் பயன்படுத்தினால், அது இன்று முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. வங்கி தனது வலைத்தளத்தில் இது குறித்து ஒரு எச்சரிக்கையையும் வெளியிட்டுள்ளது. இதனுடன், டிசம்பர் 1 முதல் நாடு தழுவிய அளவில் பல மாற்றங்கள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 1, 2025, 04:40 PM IST

1 டிசம்பர் 2025 விதி மாற்றங்கள்: SBI mCASH நிறுத்தம், LPG விலை குறைப்பு மற்றும் ATF உயர்வு!

Rule change 1 December 2025: 1 டிசம்பர் 2025 முதல் பல முக்கிய பொருளாதார மற்றும் வங்கிசார் மாற்றங்கள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இவை SBI வங்கி mCASH, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் (LPG வாங்குபவர்கள், விமான பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த செய்தியில் mCASH சேவையின் முடக்கத்தினாலான விளைவுகள், LPG மற்றும் விமான எரிபொருள் (ATF) விலை மாற்றங்கள், மற்றும் வங்கிக் கடைசித் தேதிகள் பற்றி டிசம்பர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்த முக்கிய மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

எஸ்பிஐ mCASH சேவைக்கு (SBI mCASH service) முற்றுப்புள்ளி:

பாரத ஸ்டேட் வங்கி, தனது வாடிக்கையாளர் சேவைக்கான mCASH சேவையை டிசம்பர் 1, 2025 முதல் நிறுத்திவிட்டது. இந்த சேவை மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு இல்லாமலேயே மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி பணம் அனுப்ப முடிந்தது. இனிமேல், வாடிக்கையாளர்கள் பணம் அனுப்புவதற்கு UPI, IMPS, NEFT மற்றும் RTGS போன்ற பாதுகாப்பான மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது.

எல்பிஜி விலைக் குறைப்பு (19kg LPG price cut) எவ்வளவு?

டிசம்பர் 1 முதல் சமையல் எரிவாயு (LPG) விலையில் எண்ணெய் சந்தை நிறுவனங்கள் குறைத்துள்ளன. இந்த விலை குறைப்பு 19 கிலோகிராம் வணிக (commercial) சிலிண்டர்களுக்குப் பொருந்தும். இதன் மூலம், டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தாவில் சிலிண்டருக்கு 10 ரூபாயும், சென்னை மற்றும் மும்பையில் 11 ரூபாயும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வீட்டு உபயோகத்திற்கான மானிய விலையில் உள்ள சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையில் மாற்றம் குறித்த அறிவிப்பு ஏதும் வெளியாகவில்லை.

  1. டெல்லி, கொல்கத்தா: 10 ரூபாய் குறைப்பு
  2. சென்னை, மும்பை: 11 ரூபாய் குறைப்பு
  3. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையில் மாற்றம் இல்லை.

விமான எரிபொருள் (ATF) விலை உயர்வு: விமானப் பயண கட்டணம் உயர வாய்ப்பு!

எல்பிஜி விலையில் தளர்வு ஏற்பட்டாலும், விமானப் பயணிகளுக்கு ஒரு பின்னடைவாக விமான எரிபொருள் (ATF) விலையில் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 1 முதல் புதிய விலைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

புதிய ATF விலைகள் (ஒரு கிலோலிட்டருக்கு):

  1. டெல்லி: ₹94,543.02 இலிருந்து ₹99,676.77 ஆக உயர்வு.
  2. மும்பை: ₹88,444.87 இலிருந்து ₹93,281.04 ஆக உயர்வு.
  3. சென்னை: ₹98,089.68 இலிருந்து ₹1,03,301.80 ஆக உயர்வு.
  4. கொல்கத்தா: ₹97,549.18 இலிருந்து ₹1,02,371.02 ஆக உயர்வு.

இந்த ATF விலை உயர்வு, விமானப் பயணக் கட்டணங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டிசம்பர் மாத வங்கி விடுமுறைகள் (RBI bank holidays December 2025):

இந்த டிசம்பர் மாதம், வங்கிகளுக்கு மொத்தம் 17 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட உள்ளது. இதில் வார இறுதி நாட்கள் (இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்) அடங்கும். எனவே, வங்கி தொடர்பான முக்கிய பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள விடுமுறைப் பட்டியலைச் சரிபார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.

ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்: காலக்கெடு முடிந்தது:

யூனிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம் (UPS) தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காலக்கெடு கடந்த நவம்பர் 30 அன்றுடன் முடிவடைந்துவிட்டது. அரசு ஊழியர்கள் NPS மற்றும் UPS இடையே ஒரு விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது. அதேபோல், ஓய்வூதியத்தைத் தொடர ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதியும் நவம்பர் 30 ஆக இருந்தது. இந்த காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படுவது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

1 டிசம்பர் 2025 அமலுக்கு வந்த விதி மாற்றங்கள்:

  • "SBI mCASH சேவை நிறுத்தம் அறிவிப்பு"
  • "19kg commercial LPG சிலிண்டர் விலை தள்ளுபடி"
  • "ATF விலை உயர்வு விமான எரிபொருள் தகவல்"

