Energy Waive | மத்திய கிழக்கு போர் பதற்றம்: இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா கொடுத்த 30 நாள் 'ஸ்பெஷல்' அனுமதி

ரஷ்யா கச்சா எண்ணெய் அப்டேட்: மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே வெடித்துள்ள போர் சூழலால் உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தை பெரும் கொந்தளிப்பைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், இந்திய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு தற்காலிக நிம்மதியாக அமெரிக்கா 30 நாட்களுக்கு 'எனர்ஜி வேய்வர்' (Energy Waiver) எனும் சிறப்பு விலக்கை அறிவித்துள்ளது. 2026 மார்ச் 6-ம் தேதி வெளியாகியுள்ள இந்த அதிரடி அறிவிப்பின்படி, கடலில் தேங்கிக்கிடக்கும் (Stranded at sea) ரஷ்ய கச்சா எண்ணெயை இந்தியா கொள்முதல் செய்ய அமெரிக்கா அனுமதி அளித்துள்ளது. இது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) மூடப்பட்டதால் ஏற்பட்டுள்ள உலகளாவிய எண்ணெய் நெருக்கடியைக் கையாள எடுக்கப்பட்ட ஒரு தந்திரோபாய நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவின் இந்தத் திடீர் மனமாற்றத்திற்கு பின்னணி என்ன?
இந்தியப் பெருங்கடலில் ஈரானிய போர்க்கப்பல் மீது அமெரிக்க இராணுவம் நடத்திய டார்பிடோ தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, ட்ரம்ப் நிர்வாகம் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்க கருவூலச் செயலாளர் ஸ்காட் பெசென்ட் இது குறித்துக் கூறுகையில், "அதிபர் ட்ரம்ப்பின் எரிசக்தி கொள்கையினால் அமெரிக்காவின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி முன்னெப்போதும் இல்லாத உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. அதேநேரம் ஈரான் உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தைப் பிணைக் கைதியாக மாற்ற முயற்சிக்கும் வேளையில், சந்தை அழுத்தத்தைக் குறைக்கவே இந்த 30 நாள் கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் விலக்கு குறித்த முக்கிய அம்சங்கள்:
குறுகிய கால அவகாசம்: இது வெறும் 30 நாட்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் ஒரு 'ஸ்டாப்-கேப்' (Stop-gap) ஏற்பாடு.
நிபந்தனை: ஏற்கனவே கடலில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள ரஷ்ய எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும்; புதிய நீண்டகால கொள்முதலுக்கு இது அனுமதி அளிக்கவில்லை.
அமெரிக்காவின் எதிர்பார்ப்பு: இந்தியா ரஷ்ய எண்ணெயைக் குறைத்துக்கொண்டு, அமெரிக்க எண்ணெயை அதிக அளவில் வாங்கும் என்று வாஷிங்டன் பகிரங்கமாகத் தனது எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன?
அமெரிக்கா தரப்பில் இந்தியா ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்குவதை நிறுத்த ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் பரவினாலும், இந்தியத் தரப்பு இது குறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வமான உறுதி மொழியையும் வழங்கவில்லை. 1.4 பில்லியன் இந்தியர்களின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே தங்களின் முதன்மையான கடமை என்று இந்திய அரசு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவின் முடிவுகள் அனைத்தும் சர்வதேச சூழல் மற்றும் சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப, நமது நாட்டின் நலனை முன்னிறுத்தியே எடுக்கப்படும் என்பதே புது தில்லியின் தற்போதைய தெளிவான செய்தியாக இருக்கிறது.
இந்தியாவின் தற்காப்பு நிலை: கையிருப்பு விவரங்கள்
உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே நடைபெறுகிறது என்பதால், அங்கு ஏற்படும் சிறு பாதிப்பும் விலையேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். இந்த இக்கட்டான சூழலைச் சமாளிக்க இந்தியாவிடம் உள்ள கையிருப்பு விவரங்கள் குறித்து பார்த்தோமானால்,
|கையிருப்பு வகை
|கால அளவு (தோராயமாக)
|மூலோபாய பெட்ரோலிய இருப்பு (SPR)
|74 நாட்கள்
|கச்சா எண்ணெய் (தற்போதைய கையிருப்பு)
|25 நாட்கள்
|சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெட்ரோலியப் பொருட்கள்
|25 நாட்கள்
|மொத்தத் தயார்நிலை
|சுமார் 50 நாட்கள் (பைப்லைனில் உள்ளவை உட்பட)
30 நாள் கால அவகாசம்: இந்தியா எவ்வாறு பயன்படுத்திக்கொள்ளும்?
தற்போதைய சூழலில் இந்தியா ஓரளவிற்கு சமாளிக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும், மத்திய கிழக்கில் போர் நீண்டகாலம் நீடித்தால் அது காப்பீட்டுச் செலவுகள் மற்றும் விநியோகப் பாதைகளில் பெரும் சிக்கல்களை உருவாக்கும். எனவே இந்த 30 நாள் கால அவகாசத்தை இந்தியா எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளப்போகிறது மற்றும் அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகளில் எரிசக்தி விவகாரம் எத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க - நண்பேன்டா! கை கொடுக்கும் ரஷ்யா.. இந்தியாவை நோக்கி வரும் 95 லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய்!
மேலும் படிக்க - Khamenei Death | ஈரான் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி கொலை: இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் நேரில் இரங்கல்!
மேலும் படிக்க - 'தப்பு பண்ணிட்டியே சிங்காரம்' உச்சக்கட்ட வெறியில் ஈரான்... அமெரிக்காவுக்கு பெரிய வார்னிங்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ