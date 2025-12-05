இந்தியா வந்த புதின். இன்று கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன?

Vladimir Putin: ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் நேற்று இரவு (டிசம்பர் 04) வியாழக்கிழமை இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ளார். புது டெல்லியில் அவரை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் சென்று ஆரத்தழுவி கைகொடுத்து வரவேற்றார். இந்திய-ரஷிய 23-ஆவது உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளார். புது டெல்லியின் பாலம் விமான நிலையத்தில் அவர் வந்திருக்கிய நிலையில், அவரை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி அவருடன் ஒரே காரில் சென்றார்.
Putin In India: நண்பரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி
இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, எனது நண்பர் புதினை இந்தியாவுக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவருடன் உரையாட ஆவலுடன் இருக்கிறேன். இந்தியா-ரஷியா நட்பு பல ஆண்டுகளாக பல தர்ப்பிலும் பலனளிக்கிறது. இவ்வாறு பதிவிட்டிருந்தார்.
Vladimir Putin - Narendra Modi: பகவத் கீதையை பரிசளித்த இந்திய பிரதமர்
இதனைத் தொடர்ந்து அவருக்கு இரவு விருந்து அளிக்கப்பட்டது. அப்போது புதினுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பகவத் கீதையின் ரஷ்ய மொழி பதிப்பு நூலை பரிசளித்தார். இன்று காலை ரஷிய அதிபர் புதினுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட இருக்கிறது. இதன் பின்னர் அங்கிருந்து ராஜ்கோட்டிற்கு செல்கிறார். அங்கு மகாத்மா காந்தி சமாதிக்கு மரியாதை செலுத்த இருக்கிறார். இதையடுத்து டெல்லியில் இருக்கும் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இந்தியா - ரஷியா இடையே நடக்கும் 23வது உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார்.
India Russia Summit 2025 Agreements: கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்
இந்த மாநாட்டில் ராணுவம், எரிசக்தி, வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இருக்கும் வர்த்தக பற்றாக்குறை காரணமாக ரஷியா பெரும் பலன்களை அடைந்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் இருந்து ரஷ்யாவுக்கு ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது குறித்து பேசப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக ஆட்டோமொபைல், வேளாண் பொருட்களை அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்வது குறித்து பேசப்படலாம். சுமார் 27 மணி நேரம் இந்தியாவில் இருக்கும் விளாதிமீர் புதின் இன்று இரவு (டிசம்பர் 05) இந்தியாவில் இருந்து புறப்பட இருக்கிறார்.
Rajnath Singh & Andrey Belousov: பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
முன்னதாக நேற்று (டிசம்பர் 04) புது டெல்லியில் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷிய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் அந்த்ரே பெலுசோவ் ஆகியோர் சந்தித்தனர். அப்போது, , ரஷியாவின் எஸ்-400 ஏவுகணைகளை கூடுதலாக இந்தியா வாங்க ஆர்வம் தெரிவித்தது. போல்டர் பாகிஸ்தான் எதிரான “ஆபரேஷன் சிந்தூர்” நடவடிக்கையில் இந்த ஏவுகணைகள் மிக திறமையாக செயல்பட்டுள்ளன. மேலும், ரஷிய வீர விமானம் எஸ்யூ-57 இந்தியாவுக்கு வழங்குவது தொடர்பிலும் ஆலோசனை வாய்ப்புகள் உள்ளன என கூறப்படுகிறது.
Putin Visit India After 4 Years: ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு 4 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போதுதான் இந்தியாவுக்கு வருக தந்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
