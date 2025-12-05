English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • இந்தியா வந்த புதின். இன்று கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன?

இந்தியா வந்த புதின். இன்று கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன?

India Russia Summit 2025 Agreements: நேற்று இரவு ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்த நிலையில், இன்று கையெழுத்தாக இருக்கும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:52 AM IST
  • இந்தியாவுக்கு வந்த ரஷிய பிரதமர் விளாதிமீர் புதின்
  • இன்று உச்சி மாநாடு
  • கையெழுத்தாகும் ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன?

Trending Photos

திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Samantha
திருமணத்திற்கு பின்..சமந்தாவிற்கு ராஜ் நிடிமொரு கொடுத்த பரிசு! என்ன தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon10
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!
camera icon8
TNPSC
TNPSC: குரூப் 4 கவுன்சிலிங் தேதியை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? - தவறவிட்டா மறுவாய்ப்பு கிடையாது!
இந்தியா வந்த புதின். இன்று கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் என்னென்ன?

Vladimir Putin: ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் நேற்று இரவு (டிசம்பர் 04) வியாழக்கிழமை இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ளார். புது டெல்லியில் அவரை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரில் சென்று ஆரத்தழுவி கைகொடுத்து வரவேற்றார். இந்திய-ரஷிய 23-ஆவது உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளார். புது டெல்லியின் பாலம் விமான நிலையத்தில் அவர் வந்திருக்கிய நிலையில், அவரை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி அவருடன் ஒரே காரில் சென்றார். 

Add Zee News as a Preferred Source

Putin In India: நண்பரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி 

இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது, எனது நண்பர் புதினை இந்தியாவுக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவருடன் உரையாட ஆவலுடன் இருக்கிறேன். இந்தியா-ரஷியா நட்பு பல ஆண்டுகளாக பல தர்ப்பிலும் பலனளிக்கிறது. இவ்வாறு பதிவிட்டிருந்தார். 

Vladimir Putin - Narendra Modi: பகவத் கீதையை பரிசளித்த இந்திய பிரதமர் 

இதனைத் தொடர்ந்து அவருக்கு இரவு விருந்து அளிக்கப்பட்டது. அப்போது புதினுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பகவத் கீதையின் ரஷ்ய மொழி பதிப்பு நூலை பரிசளித்தார். இன்று காலை ரஷிய அதிபர் புதினுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட இருக்கிறது. இதன் பின்னர் அங்கிருந்து ராஜ்கோட்டிற்கு செல்கிறார். அங்கு மகாத்மா காந்தி சமாதிக்கு மரியாதை செலுத்த இருக்கிறார். இதையடுத்து டெல்லியில் இருக்கும் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இந்தியா - ரஷியா இடையே நடக்கும் 23வது உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார். 

India Russia Summit 2025 Agreements: கையெழுத்தாகும் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் 

இந்த மாநாட்டில் ராணுவம், எரிசக்தி, வர்த்தகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இருக்கும் வர்த்தக பற்றாக்குறை காரணமாக ரஷியா பெரும் பலன்களை அடைந்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் இருந்து ரஷ்யாவுக்கு ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது குறித்து பேசப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக ஆட்டோமொபைல், வேளாண் பொருட்களை அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்வது குறித்து பேசப்படலாம். சுமார் 27 மணி நேரம் இந்தியாவில் இருக்கும் விளாதிமீர் புதின் இன்று இரவு (டிசம்பர் 05) இந்தியாவில் இருந்து புறப்பட இருக்கிறார். 

Rajnath Singh & Andrey Belousov: பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்கள் சந்திப்பு 

முன்னதாக நேற்று (டிசம்பர் 04) புது டெல்லியில் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், ரஷிய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் அந்த்ரே பெலுசோவ் ஆகியோர் சந்தித்தனர். அப்போது, , ரஷியாவின் எஸ்-400 ஏவுகணைகளை கூடுதலாக இந்தியா வாங்க ஆர்வம் தெரிவித்தது. போல்டர் பாகிஸ்தான் எதிரான “ஆபரேஷன் சிந்தூர்” நடவடிக்கையில் இந்த ஏவுகணைகள் மிக திறமையாக செயல்பட்டுள்ளன. மேலும், ரஷிய வீர விமானம் எஸ்யூ-57 இந்தியாவுக்கு வழங்குவது தொடர்பிலும் ஆலோசனை வாய்ப்புகள் உள்ளன என கூறப்படுகிறது. 

Putin Visit India After 4 Years: ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு 4 ஆண்டுகள் கழித்து தற்போதுதான் இந்தியாவுக்கு வருக தந்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: மர்ம சூட்கேஸ் முதல் போலி புதின் வரை... ரஷ்ய அதிபரின் வருகையில் கவனிக்க வேண்டிய 10 ரகசியங்கள்!

மேலும் படிக்க: சவப்பெட்டியில் இருந்து வந்த சத்தம்! இறந்த பெண் மீண்டும் உயிருடன் வந்த அதிசயம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Vladimir PutinNarendra Modiindia russia23rd Summit

Trending News