/Sarthak PDS: மத்திய அரசின் புதிய ரேஷன் திட்டம்! யாருக்கெல்லாம் பலன்? முழு விபரம்!

Sarthak PDS: நாட்டு மக்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை அளித்துள்ளது. நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைப்பை நவீனமயமாக்கவும், தொழில்நுட்பம் சார்ந்ததாக மாற்றவும் மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. மத்திய அமைச்சரவை 'சார்த்தக் பொது விநியோகத் திட்டத்திற்கு (Sarthak Public Distribution System - Sarthak PDS)' ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த புதிய முயற்சியின் கீழ், பொது விநியோகத் திட்டத்தை (PDS) முழுமையாக நவீனமயமாக்க ₹25,000 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை செலவிடப்பட உள்ளது. இத்திட்டம் பின்வரும் 3 முக்கிய நோக்கங்களுடன் செயல்படும்:
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு பேசிய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், நாடு முழுவதும் சுமார் 80 கோடி பயனாளிகளுக்குப் பயனளிக்கும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைப்பை இன்னும் அதிக செயல்திறன் மிக்கதாக மாற்றும் வகையில் இம்முயற்சி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். இத்திட்டம் முழுவதற்கும் மொத்தம் சுமார் ₹25,530 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது. 'ரேஷன் போக்குவரத்து மற்றும் கையாளுதலில் உதவிக்கான திட்டம் — PDS-இல் தானியக்கத்துடன் கூடிய வருமானம்' (Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling—Income with Automation in PDS), அதாவது 'Sarthak-PDS' என்ற கட்டமைப்பின் கீழ் அரசு இம்முயற்சிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு பேசிய அஸ்வினி வைஷ்ணவ், நாடு முழுவதும் உள்ள 80 கோடி மக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்களை வழங்கும் திட்டம் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகக் குறிப்பிட்டார். இந்த Sarthak PDS திட்டத்திற்குள் மூன்று முக்கிய மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்திய உணவுக் கழகத்தின் (FCI) பெரிய கிடங்குகளிலிருந்து உணவு தானியங்களை பல்வேறு மாவட்டங்கள், வட்டங்கள் மற்றும் இறுதியாக ரேஷன் கடைகளுக்குக் கொண்டு செல்வதில் மாநில அரசுகள் நிதி நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு வந்ததாக மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கினார். தற்போது, இந்தச் செயல்முறையை எளிதாக்க மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும்.
இரண்டாவது முக்கிய மாற்றம் என்னவென்றால், ரேஷன் கடைக்காரர்களுக்கு (வியாபாரிகளுக்கு) வழங்கப்படும் கமிஷன் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது. ரேஷன் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வியாபாரிகளுக்கான கமிஷன் நீண்ட காலமாகத் திருத்தப்படாமல் இருந்ததாகவும், அதை அதிகரிக்கத் தொடர் கோரிக்கைகள் வந்ததாகவும் மத்திய அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, அரசு அவர்களின் கமிஷனை அதிகரிக்க முடிவு செய்துள்ளது.
மூன்றாவது மற்றும் இறுதி மாற்றம், முழு ரேஷன் அமைப்பையும் மிகவும் நவீனமாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்றும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைப்பதை உள்ளடக்கியுள்ளது.
"இந்தக் கணிசமான பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டின் மூலம், ரேஷன் பொருட்களை விநியோகிப்பதற்கான செலவுகளை அரசாங்கமே ஏற்கும். இது கடைக்காரர்களின் வருவாயைப் பெருக்குவதுடன், முழு அமைப்பையும் ஒரு டிஜிட்டல் மற்றும் நவீன அமைப்பாக மாற்றியமைக்கும்." என்று அமைச்சர் கூறினார்.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு விளக்கமளித்த தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், இத்திட்டம் ஏப்ரல் 2026 முதல் மார்ச் 2031 வரை செயல்பாட்டில் இருக்கும் என்று அறிவித்தார். பொது விநியோக அமைப்பை (PDS) மிகவும் நவீனமாகவும் திறம்படவும் மாற்றுவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும். இதன் மூலம் ரேஷன் விநியோகச் செயல்முறையைச் சீரமைத்து, மாநிலங்களுக்கு உணவு தானியங்களை விநியோகிப்பதை எளிதாக்குவதே மத்திய அரசின் முக்கிய குறிக்கோளாக உள்ளது.
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) கீழ், பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடுகிறது. உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் பீகார் ஆகிய மாநிலங்கள் அதிகபட்ச பலனைப் பெறுகின்றன.
|மாநிலம்
|பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை
|உத்தரப்பிரதேசம்
|14.98 கோடி
|பீகார்
|8.71 கோடி
|மகாராஷ்டிரா
|7 கோடி
|தமிழ்நாடு
|6.75 கோடி
|மேற்கு வங்காளம்
|6.01
|மத்திய பிரதேசம்
|5.11 கோடி
இந்தியாவின் பொது விநியோக அமைப்பு வலைப்பின்னலானது, உலகின் மிகப்பெரிய உணவுப் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளில் ஒன்றாகப் பரவலாகக் கருதப்படுகிறது. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், சுமார் 80 கோடி மக்களுக்கு மானிய விலையிலோ அல்லது இலவசமாகவோ உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக, இந்த அமைப்பு பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. உணவு தானியங்கள் களவு போதல், போலிப் பயனாளிகள் இருத்தல், விநியோகத்தில் ஏற்படும் தாமதங்கள், வெளிப்படைத்தன்மை இன்மை மற்றும் சேமிப்பு மற்றும் தளவாடங்கள் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஆகியவை இச்சவால்களில் அடங்கும். புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள இத்திட்டம் இந்த சவால்களை சமாளிக்க உதவும் என நம்பப்படுகின்றது.
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் (PDS) பயன்களைப் பெற நீங்கள் விரும்பினால், முதலில் உங்கள் மாநிலத்தின் உணவு மற்றும் வழங்கல் துறையின் இணையதளத்திற்கு செல்லவும். அடுத்து, புதிய ரேஷன் அட்டை பெறுவதற்கோ அல்லது அதில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கோ இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கவும். பின்னர், உங்கள் ஆதார் அட்டை, குடும்ப விவரங்கள் மற்றும் வருமானச் சான்றிதழ் போன்ற தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்யவும். சரிபார்ப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும், இத்திட்டத்தின் பயன்களை நீங்கள் பெறத் தொடங்குவீர்கள்.