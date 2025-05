ஆப்ரேஷன் சிந்தூருக்கு முன்பும்-பின்பும் பாகிஸ்தான்! வைரலாகும் புகைப்படம்..

Satellite Images Pakistan Before After Operation Sindoor : பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், இந்திய ராணுவனம் ‘ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்’ எனும் பெயரில் பாகிஸ்தான் மீது தாக்குதல் நடத்தியது. இதற்கு பாகிஸ்தானும் தங்களின் ராணுவத்தை வைத்து பதிலடி காெடுத்து வருகிறது. இந்த போரால் இரு பக்கமும் பொது மக்கள் உயிரிழந்திருக்கும் தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், பாகிஸ்தான் போருக்கு முன்பும்-பின்பும் இருக்கும் நிலையை செயற்கைக்கோள் படம் பிடித்துள்ளது.

ஆப்ரேஷன் சிந்தூர்:

ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி, ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காம் பள்ளத்தாக்கில் சுற்றுலா பயணிகள், உள்ளூர்வாசிகள் உள்பட 26 பேர் உயிரிழந்தனர். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்தியா ஆரம்பித்ததுதான், ஆப்ரேஷன் சிந்தூர். இதில் முதல் நடவடிக்கையாக மே 7ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1.05 மணிக்கு இந்தியா தாக்குதலை ஆரம்பித்தது. பாகிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பிற்கு உள்ளான ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதிகளில் இந்தியா தாக்குதலை நடத்தியது. பயங்கரவாதிகள் முகாமிட்டிருந்த 9 இடங்களில் இந்தியாவின் தாக்குதலானது நடந்தது.

வெளியான புகைப்படங்கள்:

ஆப்ரேஷன் சிந்தூருக்கு பின்பு பாகிஸ்தானின் நிலை எப்படியிருக்கிறது என்பதை செயற்கைக்கோள் படம் பிடித்துள்ளது. இந்தியா விமானப்படை மற்றும் தரைப்படை ஆகியவற்றை உபயோகித்து தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதல் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புகளான லஷ்கர்-இ-தொய்பா (LeT), ஜெயிஷ்-இ-முகம்மது (JeM) மற்றும் ஹிச்புல் முஜாஹிதின் ஆகியவற்றின் முகாமை அழிக்கும் நோக்கில் நடத்தப்பட்டது.

#WATCH | Satellite pics from Maxar Technologies show damage caused by Indian missile strikes on Jamia Mosque in Bahawalpur and the city of Muridke, Pakistan, before and after the strike.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/6idaYwwjOW

— ANI (@ANI) May 8, 2025