Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /My Earth, My Duty: டெலிவரி பாய் டூ சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகன் - யார் இந்த சத்யம் தீட்சித்?

My Earth, My Duty: டெலிவரி பாய் டூ சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகன் - யார் இந்த சத்யம் தீட்சித்?

Zee Media நிறுவனத்தின் 'என் பூமி, என் கடமை' என்ற பிரச்சார முன்னெடுப்பின் முதல் செய்திக் கட்டுரையில், எளிய குடும்ப பின்னணியில் இருந்து வந்த இளம் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகன் 'சத்யம் தீட்சித்' அவர்களின் சாதனைப் பயணத்தை காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:33 AM IST
My Earth, My Duty: டெலிவரி பாய் டூ சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகன் - யார் இந்த சத்யம் தீட்சித்?
Image Credit: Satyam Dixit Environmental Movement | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வக்ர பெயர்ச்சி அடைந்தார் சனி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம், உங்க ராசி என்ன?
Shani1 hr ago
2
TNEA2 hrs ago
3
tiruppur jobsJul 27
4
Trichy jobsJul 27
5
Deep FakeJul 27