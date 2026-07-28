/My Earth, My Duty: டெலிவரி பாய் டூ சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகன் - யார் இந்த சத்யம் தீட்சித்?

உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு தினத்தை (World Nature Conservation Day) முன்னிட்டு, Zee மீடியாவின் 'என் பூமி, என் கடமை' (My Earth, My Duty) பிரச்சாரத்தின் முதல் செய்திக் கட்டுரை, தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சாவல்களைச சுற்றுச்சூழல் சேவைக்கான லட்சியமாக மாற்றிய சத்யம் தீட்சித் என்ற இளம் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தின் நாயகனின் பயணத்தை வெளிச்சம்போட்டுக் காட்டுகிறது.
எளிய குடும்பப் பின்னணியை கொண்டவர் சத்யம். சைக்கிள் ரிக்சா ஓட்டுநராக இருந்து காவலாளியாக பணியாற்றிய ஒருவரின் மகன் தான் சத்யம். வாடகை வீட்டில் வளர்ந்த அவர், குடும்ப பொருளாதாரத்திற்குத் தோள்கொடுக்க பள்ளிப் பருவத்திலேயே மோமோஸ் (Momos) விற்பனை செய்து சம்பாதிக்கத் தொடங்கினார்.
தொடர்ந்து சத்யம் கல்லூரி காலத்தில் டெலிவரி நிர்வாகியாகவும் பணியாற்றிய அனுபவம், அவருக்குள் பொறுப்புணர்வையும் சேவை மனப்பான்மையையும் ஆழமாக விதைத்தது. கொரோனா பேரிடர் காலம் அவரது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
சத்யம் குடிமைப்பணி தேர்வுக்கு (UPSC Exam) தயாராக திட்டமிட்டிருந்தார். இதனால், தனது கவனத்தை சமூக பணிகளின் பக்கம் திருப்பினார். அதன் தொடர்ச்சியாக தூய்மை, கழிவு மேலாண்மை மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை மையமாக கொண்டு மக்கள் பங்கேற்புடன் கூடிய சுற்றுச்சூழல் இயக்கம் ஒன்றை ஒருங்கிணைத்தார்.
ஆரம்பத்தில் வெறும் சில தன்னார்வலர்களுடன் மட்டுமே தொடங்கப்பட்ட இந்த முயற்சி, இன்று 200-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் ஒரு மக்கள் இயக்கமாகப் பரவியுள்ளது. இந்த மக்கள் இயக்கம் பொது இடங்கள் மற்றும் ஆற்றங்கரைகளில் தொடர்ச்சியாக தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டு, பல டன் கழிவுகளை அகற்றி சாதனை படைத்து வருகின்றனர்.
மேலும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மற்றும் ஆன்மீக வழிபாட்டுக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி முறையிலும், சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லாத வகையிலும் பாதுகாப்பாக மறுசெயலாக்கம் செய்து அகற்ற இந்த இயக்கத்தினர் ஊக்குவித்து வருகின்றனர்.
வெறும் தூய்மை பணிகளோடு நின்றுவிடாமல், விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்கள் மற்றும் சமூகப் பங்கேற்பு மூலம் குடிமக்கள் அனைவரும் தங்கள் சுற்றுப்புறத்தை பராமரிப்பதில் உரிமையும் பொறுப்பும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற மாற்றத்தையும் இந்த இயக்கம் முன்னெடுத்து வருகிறது.
ஒரு தனிநபரின் உறுதியான எண்ணம், ஒரு பெரும் மக்கள் இயக்கமாக எப்படி உருவெடுக்கும் என்பதைக் கொண்டாடும் வகையிலும்; "சாதாரண மனிதர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள உலகத்திற்குப் பொறுப்பேற்கத் தொடங்கும்போதே உண்மையான மாற்றம் மலரும்" என்ற 'என் பூமி, என் கடமை' பிரச்சாரத்தின் மையக் கருத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலும் சத்யம் அவர்களின் சாதனைப் பயணம் அமைந்துள்ளது.