SBI கிளர்க் வேலை: 6589 காலியிடங்கள்... ஆன்லைனில் முதற்கட்ட தேர்வு - எப்போது தெரியுமா?

SBI Clerk Recruitment Exam 2025 Dates: அரசு வேலை வாங்க வேண்டும் என்பது எப்போதுமே இளைஞர்களின் கனவாக இருக்கிறது. தற்போது போட்டி அதிகம் இருக்கும் நிலையில், அரசு வேலை கிடைப்பது கடினம். ஒருகட்டத்தில் அரசு வேலை கிடைத்துவிட்டால் நிச்சயம் எதிர்காலம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பதே அரசு வேலையை நோக்கி இளைஞர்கள் படையெடுப்பதற்கான முக்கிய காரணம் எனலாம்.
SBI Clerk Recruitment Exam: 6589 காலியிடங்கள்
அந்த வகையில், சமீபத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா ஜூனியர் அசோசியேட் என்ற கிளர்க் பொறுப்புக்கான ஆட்சேர்ப்பு தேர்வு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது. மொத்தம், 6589 காலியிடங்கள் இந்த ஆட்சேர்ப்பு தேர்வின் மூலம் நிரப்பப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் மூன்று கட்டத்தில் தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.
SBI Clerk Recruitment Exam: ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பம்
முதற்கட்ட தேர்வு ஒரு மணிநேரம் நடைபெறும். நூறு மதிப்பெண்களுக்கு நூறு கேள்விகள் கேட்கப்படும். அதைத் தொடர்ந்து பிரதான தேர்வு நடைபெறும். அதன் பிறகு பிராந்திய மொழி தேர்வு நடைபெறும். மூன்றிலும் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். காலியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி வெளியானது. தொடர்ந்து இதற்கான விண்ணப்பம் ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதிவரை விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு வழங்கப்பட்டது. பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இதில் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
SBI Clerk Recruitment Exam: கல்வித்தகுதி, வயது வரம்பு, விண்ணப்பக் கட்டணம்
இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க குறைந்தபட்சம் ஒரு துறையில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு 20 வயதுக்கு குறையாமலும், 28 வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். ஓபிசி பிரிவில் விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு வயது வரம்பு 31, பட்டியல் சமூகத்தினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர்கள் விண்ணப்பித்தால் அவர்களுக்கு வயது வரம்பு 33, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வயது வரம்பு 38 ஆகும். மேலும், பொதுப்பிரிவினர், ஓபிசி, EWS பிரிவினர் ஆகியோருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் 750 ரூபாய் வசலூக்கப்பட்டது. SC, ST, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விண்ணப்பத்தொகை இலவசமாகும்.
SBI Clerk Recruitment Exam: ஆன்லைனில் முதற்கட்ட தேர்வு
முதற்கட்ட தேர்வு ஆன்லைனில் நடத்தப்படும். அதில் வெவ்வேறு பிரிவுகள் இருக்கும், ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் குறிப்பிட்ட நேரமே வழங்கப்படும். எனவே, நேர மேலாண்மை மிக மிக முக்கியம். முற்கட்ட தேர்விற்கு பிறகு முடிவுகள் வெளியாகும். அதில் தேர்ச்சியடைந்தவர்கள் மட்டுமே பிரதான தேர்வை எழுதுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
SBI Clerk Recruitment Exam: தேதிகள் அறிவிப்பு
அந்த வகையில் வரும் செப்டம்பர் 20, 21 மற்றும் 27 ஆகி தேதிகளில் ஜூனியர் எஸ்பிஐ வங்கியின் அசோஷியேட் பொறுப்புக்கான முதற்கட்ட தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளன. நாட்டின் வெவ்வேறு மையங்களில் இந்த மூன்று தேதிகளில் நடைபெறும். முதற்கட்ட தேர்வுக்கான அட்மிட் கார்ட் தேர்வுக்கு 4-5 நாள்களுக்கு முன் வெளியாகும்.
SBI Clerk Recruitment Exam: அட்மிட் கார்ட் டவுன்லோட் செய்வது எப்படி?
எஸ்பிஐ இணையதளத்தில் (sbi.co.in) விண்ணப்பத்தாரர்கள் தங்களின் அட்மிட் கார்டை, விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து டவுன்லோட் செய்யலாம் செப்.20ஆம் தேதி தேர்வு நடைபெறுகிறது என்பதால் செப். 15ஆம் தேதி அட்மிட் கார்ட் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. அட்மிட் கார்ட் இருந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வெழுத முடியும்.
