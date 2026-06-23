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SBI PO Recruitment: SBI வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு, 1,500 காலிப்பணியிடங்கள், பட்டதாரிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்

SBI PO Recruitment 2026: SBI, நாடு முழுவதும் உள்ள அதன் கிளைகளில் காலியாக உள்ள 1,500 புரோபேஷனரி ஆபீசர் (PO) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான கல்வித் தகுதி, கடைசி தேதி, சம்பளம் ஆகிய அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:26 PM IST
SBI PO Recruitment: SBI வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு, 1,500 காலிப்பணியிடங்கள், பட்டதாரிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்
Image Credit: SBI PO Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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