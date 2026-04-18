பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு 4 நாள் விடுமுறை... 45 டிகிரியில் வெயில்... கதறும் மக்கள்

Odisha School, College Leave due to Heat wave: தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுவிட்டது. கடந்த ஏப்ரல் ஆம் தேதி 16ஆம் தேதி கோடை விடுமுறை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், ஜூன் 1ஆம் தேதி அன்று பள்ளிகள் திறக்கப்பட இருக்கின்றன
இந்தச் சூழலில், இன்னும் சில மாநிலங்களில் பள்ளிகள் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அந்த வகையில், வெப்ப அலை கடுமையாக இருக்கும் ஒடிசாவில் பள்ளிகள் இயங்குகின்றன. இந்நிலையில், அம்மாநிலத்தின் பள்ளிகளுக்கு வெப்ப அலை காரணமாக இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெப்பமும் புழுக்கமும் அதிகரிக்கும்
வானிலை மையம் எச்சரிக்கை: ஒடிசாவில் கடும் வெப்ப அலை வீசுகிறது. நாளுக்கு நாள் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. இன்னும் வரும் நாள்களில் வெப்பநிலை மேலும் உயரும் என்றும் நிலைமைகள் தாங்க முடியாததாக மாறக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
சுட்டெரிக்கும் வெப்பமும், கடுமையான அனல்காற்றும் பகலில் மட்டுமின்றி இரவிலும் மக்களை வதைக்கிறது. மேற்கு ஒடிசா பகுதிகளே வெப்பத்தால் அதிம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது, கடலோரப் பகுதிகளில் புழுக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.
3-4 நாள்களுக்கு பள்ளிகள் விடுமுறை
வெப்பநிலை எவ்வளவு உயரும்?: வானிலை ஆய்வு மையத்தை பொருத்தவரை, தினந்தோறும் வெப்பநிலை 2 முதல் 3 டிகிரி செல்ஷியஸ் அளவுக்கு உயர வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை: கடுமையான வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என்பதால், பாலாங்கீர் மற்றும் கலஹண்டி மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மூன்று நாள்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளன. அதேநேரத்தில், சோன்பூரில் நான்கு நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய வானிலை அறிவிப்பு
45°C: வானிலை ஆய்வு மையத்தின் முன்னறிவிப்பின்படி, இன்று (ஏப்ரல் 18) அன்று, திட்லகர், சம்பல்பூர், ஜார்சுகுடாவில் வெப்பநிலை 45 டிகிரி செல்ஷியஸை எடக்கூடும்.
43°C - 44°C: பாலங்கீர், சுந்தர்கர் மற்றும் பவானிபட்னாவில் 44 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும்; சோன்பூர், நுவாபடா, பௌத் மற்றும் பர்கரில் 43 டிகிரி செல்ஷியஸாகவும் வெப்பநிலை இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
நாளை வானிலை
அதேபோல் நாளையும் (ஏப்ரல் 19) வெப்பநிலை கடுமையாக இருக்கும்.
45°C: திட்லகர், சம்பல்பூர், ஜார்சுகுடா, நுவாபடா மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 45 டிகிரி செல்ஷியஸாக இருக்கும்.
44°C: பாலங்கீர், பவானிபட்னா, சுந்தர்கர் மாவட்டங்களில் 44 டிகிரி செல்ஷியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
43°C: பௌத், சோன்பூர், பர்கர் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை சுமார் 43 டிகிரி செல்ஷியஸாக பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திங்கள், செவ்வாய் வானிலை
வரும் ஏப்ரல் 20 (திங்கள்) மற்றும் ஏப்ரல் 21 (செவ்வாய்) தேதிகளில், மேற்கு ஒடிசாவில் உள்ள மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 43 டிகிரி செல்ஷியஸ் முதல் 45 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை இருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
எனவே மக்கள் விழிப்புடன் இருக்கவும், உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ரெட் அலர்ட்
பள்ளிகள் விடுமுறை குறித்து கலஹண்டி மாவட்ட ஆட்சியர் சச்சின் பவார் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "தற்போது நிலவும் கடும் வெப்ப அலை மற்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கலஹண்டி மாவட்டத்திற்கு விடுத்துள்ள சிவப்பு எச்சரிக்கை ஆகியவற்றைக் கருத்தில்கொண்டும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஊழியர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், அனைத்துப் பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்கள் ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
துணை தேர்வுகள் நடைபெறும்
ஆனால், 5ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்புகளுக்கான துணை தேர்தவுகள் மட்டும் திட்டமிட்ட நாள்களில் காலை 7 மணிமுதல் காலை 9 மணிவரை நடத்தப்படும் என்றும், தேர்வு எழுத வருபவர்களுக்கு பழங்கள் மற்றும் பிஸ்கட்கள் போன்ற சிற்றுண்டிகள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப்போது கோடை விடுமுறை?
தமிழ்நாட்டில் தற்போது அதிகபட்சம் 40°C வெப்பநிலை பதிவாகும் சூழலில், பள்ளிகளில் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஒடிசாவில் வழக்கமாக மே முதல் வாரத்தில்தான் கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரியில் புதிய அதிரடி மாற்றம்! மத்திய அரசு அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க | தொகுதி மறுவரையறை மசோதா... வாக்கெடுப்பில் தோல்வி - மக்களவையில் நடந்தது என்ன?
மேலும் படிக்க | மே.வங்க வாக்காளர் பட்டியல்: 27 லட்சம் பேருக்கு கடைசி வாய்ப்பு! SC அதிரடி! தீர்வா அல்லது வெறும் நம்பிக்கையா?
