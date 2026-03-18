பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு! மழையினால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? முழு விவரம்!

தென்னிந்தியா முழுவதும் தற்போது குளிர்காலம் முடிவடைந்து, கோடை காலம் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதாக மக்கள் புலம்பி வருகின்றனர். இன்னும் ஏப்ரல், மே மாதங்கள் தொடங்காத நிலையில் மார்ச் மாதமீ இப்படி வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தென்னிந்திய மக்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி மார்ச் 16 முதல் மார்ச் 20ஆம் தேதி வரை தென்னிந்தியாவில் உள்ள பல பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். மார்ச் மாதங்களில் பொது தேர்வுகள் நடைபெறும். அந்த வகையில் தற்போது பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் பலத்த மழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக வரும் நாட்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நிலவி வருகிறது. இது குறித்த முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு?
தமிழ்நாட்டில் வளிமண்டல கீழ் அடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்து வருகிறது. மேலும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் குளிர்ந்த காற்றும் வீசி வருகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யலாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்று புதன்கிழமை மற்றும் நாளை வியாழக்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாட்களிலும் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை சுற்றியுள்ள இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை கிடைக்குமா?
வானிலை ஆய்வு மையம் மழைக்கான எச்சரிக்கையை விடுத்திருந்தாலும், பள்ளிகளுக்கு எந்த ஒரு விடுமுறையும் அளிக்கப்படாது என்றும் கூறப்படுகிறது. இன்று புதன்கிழமை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்று சில தவறான செய்திகள் பரவி வரும் நிலையில், அப்படி எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் அரசு வெளியிடவில்லை. பள்ளிக்கல்வித்துறை தரப்பிலிருந்தும் எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இல்லை. எனவே இது போன்ற வதந்திகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மழையின் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உள்ளூர் விடுமுறையை அறிவிப்பார்கள்.
தெலுங்கானாவில் உஷார் நிலை!
தமிழகத்தை தாண்டி தெலுங்கானாவில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு வானிலையில் கடுமையான மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று மார்ச் 17 முதல் மார்ச் 20 ஆம் தேதி வரை தெலுங்கானா முழுவதும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சூறாவளி காற்றும் வீசும் என்பதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 20 ஆம் தேதி வரை மழையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மழையின் தாக்கம் அதிகம் இருக்கும் என்றாலும், தெலுங்கானாவில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்ற அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. அங்கும் சூழ்நிலையை பொறுத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முடிவு செய்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா நிலை என்ன?
ஆந்திர பிரதேசத்திலும் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அங்கும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கும் வகையில் தீவிரமான மழைப்பொழிவு இல்லை. அதே போல கர்நாடக மாவட்டத்திலும் கடலோர பகுதிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு மழையின் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்படும். தற்போது வரை விடுமுறைக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை.
பெற்றோர்களுக்கான அறிவுரை
மார்ச் மாதம் முழுவதும் தேர்வுகள் நடைபெறும் என்பதால், மாணவர்கள் தங்களது படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொடர் மழை மற்றும் இடி, மின்னல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் வசிக்கும் பெற்றோர்கள், தங்களது பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பும் போது குடைகள் மற்றும் ரெயின்கோட்களை தவறாமல் வழங்கி அனுப்புவது பாதுகாப்பானது. சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் போலியான பள்ளி விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை நம்பி ஏமாற வேண்டாம். மாவட்ட நிர்வாகம் அல்லது பள்ளி நிர்வாகம் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் வரை மாணவர்களை பாதுகாப்பாக பள்ளிக்கு அனுப்புவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
