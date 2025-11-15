English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Office காதலில் இந்தியவிற்கு 2வது இடம்! 10ல் 4 இந்தியர்கள் ஆஃபிஸ் டேட்டிங்கிற்கு ரெடி..

Office காதலில் இந்தியவிற்கு 2வது இடம்! 10ல் 4 இந்தியர்கள் ஆஃபிஸ் டேட்டிங்கிற்கு ரெடி..

Workplace Secret Love Affairs India : இந்தியாவில் 10ல் 4 ஆண்கள் தங்களுடன் ஆபீஸில் வேலை பார்க்கும் பெண்களை டேட் செய்ய ரெடியாக இருப்பதாக ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கிறது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 15, 2025, 05:38 PM IST
  • அலுவலகத்தில் காதல்..
  • டாப்பில் இந்தியா-மெக்சிகோ
  • அதிர்ச்சியளிக்கும் ரிப்போர்ட்

Office காதலில் இந்தியவிற்கு 2வது இடம்! 10ல் 4 இந்தியர்கள் ஆஃபிஸ் டேட்டிங்கிற்கு ரெடி..

Workplace Secret Love Affairs India : அலுவலகத்தில் உடன் வேலை பார்க்கும் ஆட்களை டேட்டிங் செய்வது, காதலிப்பது போன்ற விஷயங்களை ஆங்கிலத்தில் Office Romance என கூறுகிறார்கள். இது, தற்போது சகஜமான விஷயமாக மாறிவிட்டாலும், இதில் பல பிரச்சினைகளும் அடங்கி இருக்கிறது. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் ஆஷ்லே மேடிசன் என்கிற நிறுவனம் உறவுகள் குறித்த ஆய்வு நடத்தியதில் சில அலுவலக ரொமான்ஸ் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

சமீபத்திய ஆய்வு:

ஆஷ்லே மேடிசன் என்கிற தளம், புத்திசாலித்தனமான உறவுகள் குறித்து சமீபத்தில் ஆய்வு ஒன்றினை நடத்தியது. சர்வதேச அளவில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், வேலை செய்யும் இடத்தில் காதல் கொண்டவர்கள் மற்றும் உறவில் இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டவர்களில், இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறதாம். 

11 நாடுகளிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு!

இந்த ஆய்வானது ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், ஜெர்மனி, இத்தாலி, மெக்சிகோ, சுவிச்சர்லாந்து, இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட 11 முக்கிய நாடுகளை வைத்து, YouGov உடன் இணைந்து இந்த ஆய்வானது நடத்தப்பட்டது. இதில், மேற்குறிப்பிட்ட நாடுகளில் இருந்து மொத்தம் 13 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். அனைவரும் வேலைக்கு செல்பவர்களாகவும் இருந்தனர். 

இந்தியாவில் அலுவலக ரொமான்ஸ்:

பணியிடத்தில் இருக்கும் எல்லை கோடுகள், நடத்திகள், பணியிடக் கொள்கைகள் குறித்த பல்வேறு விழிப்புணர்வுகள் இருந்தாலும் பணியிடத்தில் ரொமான்ஸ் செய்வது இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கிறதாம். 10 பேரில் நான்கு இந்தியர்கள், பணியிடத்தில் டேட்டிங் செய்து இருக்கலாம் அல்லது செய்து கொண்டிருக்கலாம் எனக் கூறுவதற்கு இந்த ஆய்வு. 

பணியிடத்தில் டேட்டிங் செய்யும் ஆண்களின் ஆய்வுப்படி, இந்தியா 2வது இடத்தில் இருக்கிறது. டாப் இடத்தில் மெக்சிகோ உள்ளது. இந்த ஆய்வில் பதில் அளித்தவர்களில் 45% பேர் சக ஊழியருடன் காதல் கொண்டிருந்ததாக கூறியிருக்கின்றன. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, 40% பேர் தங்களுடன் வேலை பார்ப்பவர்களை டேட்டிங் செய்வதாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். மேற்குறிப்பிட்ட இந்த விழுக்காடுகள், அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது 30% அதிகமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

இளம் தலைமுறையினர் சொல்வது..

பணியிடத்தில் ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் காதல் உறவு குறித்து பேசும் இளம் தலைமுறையினரின் பணியிட உறவு குறித்து எச்சரிக்கையாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில், 18ல் இருந்து 24 வயது வரை இருப்பவர்களில், 34 % பேர், அத்தகைய உறவுகள் தங்களின் கெரியரை பாதிக்கும் என்பதால் அது குறித்து அவர்கள் விழிப்புடன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

