8 ஆண்டு போராட்டத்தின் முடிவு: பிரபல நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

கொச்சி: கேரளாவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த நடிகர் திலீப், அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டு, அவர் மீதான கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை என கொச்சியில் உள்ள விசாரணை நீதிமன்றம் இன்று (திங்கட்கிழமை, டிசம்பர் 8, 2025) தீர்ப்பளித்துள்ளது. இதன் மூலம் நடிகர் திலீப் இந்த வழக்கில் இருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திலீப் விடுதலை:
எர்ணாகுளம் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ஹனி எம். வர்கீஸ் அவர்கள், கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இந்த வழக்கின் விசாரணைக்குப் பிறகு, வழக்கில் எட்டாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டவராக இருந்த திலீப்பை, அவர் மீதான குற்றங்களிலிருந்து விடுவித்து இன்று தீர்ப்பளித்தார். பிரபல மலையாள நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் நடிகர் திலீப் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் இந்திய அளவில் பேசுபொருளானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரபல நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு கடந்த வந்த பாதை
1. சம்பவம் நடந்தது எப்போது?
சம்பவம்: பிப்ரவரி 17, 2017 அன்று, ஒரு பிரபல மலையாள நடிகை காரில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தபோது, ஒரு கும்பலால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார்.
புகார்: நடிகை கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், போலீஸார் கடத்தல் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
2. நடிகர் திலீப் மீதான குற்றச்சாட்டுகள்
இந்த வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியாகச் செயல்பட்ட பல்சர் சுனி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். இவரிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில், இந்தச் சதித்திட்டத்தின் பின்னணியில் நடிகர் திலீப்புக்குத் தொடர்பு இருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டது.
குற்றச்சாட்டு: நடிகை மீதான இந்தத் தாக்குதலை நடத்துவதற்கு நடிகர் திலீப் சதித்திட்டம் தீட்டியதாகவும், அதற்குக் கூலி கொடுத்ததாகவும் காவல்துறை குற்றம் சாட்டியது. திலீப் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட நடிகைக்கு இடையே தனிப்பட்ட முன்விரோதம் இருந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் கூறப்பட்டது.
கைது: இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, நடிகர் திலீப் ஜூலை 2017-ல் கைது செய்யப்பட்டு, சுமார் 85 நாட்கள் சிறையில் இருந்தார். பின்னர் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தால் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.
3. வழக்கின் தற்போதைய நிலை
விசாரணை: இந்த வழக்கு கேரளாவில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் (Special Court) தொடர்ந்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
குற்றப்பத்திரிகை: நடிகர் திலீப் மற்றும் பிற குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகை (Charge Sheet) தாக்கல் செய்துள்ளது.
கூடுதல் விசாரணைகள்: இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய கூடுதல் ஆதாரங்கள் மற்றும் சாட்சியங்கள் வெளிவந்ததன் காரணமாக, வழக்கின் விசாரணை நீட்டிக்கப்பட்டது.
வழக்கு: நடிகர் திலீப் உட்பட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீதான சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மற்றும் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.
4. குற்றமற்றவர் என தீர்ப்பு
பிரபல நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: நடிகர் திலீப் குற்றமற்றவர் என விடுதலை. நீதிமன்றம், நடிகர் திலீப்பை விடுவித்த போதிலும், இந்த வழக்கில் ஆறு குற்றவாளிகள் எனக் கண்டறியப்பட்து உள்ளானர். மேலும் இந்த பரபரப்பான வழக்கில் நடிகர் திலீப் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படவில்லை என நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.
5. குற்றவாளிகள் யார்? மற்றும் விவரம்
கடந்த 8 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த இந்த வழக்கில், 6 பேர் குற்றவாளிகள் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இவர்களுக்கான தண்டனை விவரங்கள் டிசம்பர் 12 அன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
- என்.எஸ். சுனில், என்கிற 'பல்சர் சுனி' (முதல் குற்றவாளி)
- மார்ட்டின் ஆண்டனி (இரண்டாவது குற்றவாளி)
- பி. மணிகண்டன் (மூன்றாவது குற்றவாளி)
- வி.பி. விஜீஷ் (நான்காவது குற்றவாளி)
- எச். சலீம், என்கிற 'வாடிவால் சலீம்' (ஐந்தாவது குற்றவாளி)
- பிரதீப் (ஆறாவது குற்றவாளி)
6. நடிகர் திலீப் மீது சுமத்தப்பட்ட முக்கியக் குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?
- கூட்டுக் கற்பழிப்பு (Gang Rape)
- கிரிமினல் சதி (Criminal Conspiracy)
- பெண்ணின் கண்ணியத்தைக் குலைத்தல் (Outraging the Modesty of a Woman)
- சட்டவிரோத சிறைவைப்பு (Wrongful Confinement)
- கிரிமினல் பலத்தைப் பயன்படுத்துதல் (Use of Criminal Force)
- ஆதாரங்களை அழித்தல் (Destruction of Evidence)
- ஆபாசப் படங்களைப் பதிவு செய்து விநியோகித்தல் (Taking and Distributing Obscene Images)
