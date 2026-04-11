West Bengal SIR | மேற்கு வங்க வாக்காளர் பட்டியல்: 91 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம்! பின்னணி இதுதான்!

SIR Operation in West Bengal: மேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் நிறைவடைந்த 'தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்' (SIR) அம்மாநில அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. சுமார் 91 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பது தேர்தல் முடிவுகளைத் தலைகீழாக மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேற்கு வங்க வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (Special Intensive Revision) மற்றும் அதன் பின்னணியில் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் புள்ளிவிவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
பாஜகவின் முக்கிய தலைவரான சுவேந்து அதிகாரி (Suvendu Adhikari), "SIR நடவடிக்கைக்குப் பிறகு போட்டி முடிந்துவிட்டது" என்று கூறியுள்ளார். கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கும் திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கும் இடையே 40 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசம் இருந்தது. தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ள 91 லட்சம் வாக்குகள், தேர்தல் முடிவுகளை தலைகீழாக மாற்றும் சக்தி கொண்டவை என்பதால் இந்த அறிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இந்த அறிக்கையின் அர்த்தம் என்ன? SIR-ன் இறுதிப் பட்டியல் வந்த பிறகு ஏன் கேள்விகள் எழுகின்றன? SIR-ல் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள தொகுதிகளில் எத்தனை பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன?, முஸ்லிம்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களில் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டனவா இல்லையா?, மம்தா பானர்ஜியின் (Mamata Banerjee) தொகுதியில் என்ன நடந்தது? பவானிபூர் தொகுதியில் மம்தா பெற்ற வெற்றி வித்தியாசத்தை விட அதிகமான வாக்காளர்கள் SIR மூலம் வெளியேற்றப்பட்டார்களா?, இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR): அதிர்ச்சியூட்டும் புள்ளிவிவரங்கள்
ஏப்ரல் 9, 10 நள்ளிரவில் மேற்கு வங்கத்தின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி வாக்காளர் பட்டியல் இறுதி (West Bengal Voter List 2026) செய்யப்பட்டது. ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று 27 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. அதற்கு முன்பே சுமார் 60 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தன. SIR-ன் முதல் கட்டத்திற்குப் பிறகு, பிப்ரவரி 28, 2026 வரை சுமார் 63 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. இது தவிர, 60.06 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் ஆய்வில் வைக்கப்பட்டன. இதில் 27 லட்சத்து 16,000 பேரின் பெயர்கள் ஏப்ரல் 7 அன்று நீக்கப்பட்டன. அதாவது, மொத்தமாக 91 லட்சம் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் (SIR) மூலம் வங்காளத்தின் வாக்காளர் பட்டியலை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 12% குறைந்துள்ளது. அக்டோபர் 2025-ல் 7 கோடியே 66 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தனர், தற்போது அது 6 கோடியே 75 லட்சமாகக் குறைந்துள்ளது. 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 7 கோடியே 64 லட்சம் வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
- அக்டோபர் 2025: 7.66 கோடி வாக்காளர்கள்.
- ஏப்ரல் 2026: 6.75 கோடி வாக்காளர்கள்.
- நீக்கப்பட்டவை: 91 லட்சம் பெயர்கள் (சுமார் 63 லட்சம் முதற்கட்டத்திலும், 27 லட்சம் இரண்டாம் கட்டத்திலும் நீக்கப்பட்டுள்ளன).
முஸ்லிம் பெரும்பான்மை தொகுதிகளின் நிலை என்ன?
முஸ்லிம் பெரும்பான்மை தொகுதிகள் பற்றி `பார்த்தால், மேற்கு வங்கத்தில் ஒன்பது மாவட்டங்களில் முஸ்லிம் மக்கள் தொகை 25%-க்கும் அதிகமாக உள்ளது. முர்ஷிதாபாத், மால்டா மற்றும் உத்தர தினாஜ்பூரில் 50% அல்லது அதற்கு மேல் உள்ளது. SIR-க்குப் பிறகு மேற்கு வங்கத்தில் நீக்கப்பட்ட 90 லட்சத்து 82,000 வாக்காளர்களில் 57%-க்கும் அதிகமானோர் வங்கதேச எல்லையை ஒட்டியுள்ள 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.
தேர்தல் ஆணையத் தரவுகளின்படி, நீக்கப்பட்டவர்களில் 70%-க்கும் அதிகமானோர் முஸ்லிம்கள். மேற்கு வங்க ஆங்கில நாளிதழான 'தி டெலிகிராப்', தேர்தல் அதிகாரி ஒருவரை மேற்கோள் காட்டி, கூச் பிஹார், ஜல்பைகுரி, டார்ஜிலிங், வடக்கு மற்றும் தெற்கு தினாஜ்பூர், மால்டா, முர்ஷிதாபாத், நதியா, வடக்கு 24 பர்கானா மற்றும் தெற்கு 24 பர்கானா ஆகிய 10 எல்லை மாவட்டங்களில் இருந்து 52 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளது. இவர்கள் தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவில்லை, எனவே மற்ற 13 மாவட்டங்களை விட இங்கு அதிக பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் இந்த 10 மாவட்டங்களில் மம்தா பானர்ஜியின் கட்சி சிறப்பாகச் செயல்பட்டிருந்தது. 2021-ல் இந்த மாவட்டங்களின் 151 இடங்களில் திரிணாமுல் 110 இடங்களை வென்றது. பாஜக-விற்கு 41 இடங்கள் கிடைத்தன. 2024 மக்களவைத் தேர்தலின் அடிப்படையில் பார்த்தால், திரிணாமுல் 91 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும், பாஜக 48 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் இருந்தன. காங்கிரஸ்-இடதுசாரி கூட்டணி 12 இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்தது.
முர்ஷிதாபாத்தில் முஸ்லிம் மக்கள் தொகை 66%, மால்டாவில் 51% (2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப்படி). முக்கியமாக, 'தர்க்கரீதியான முரண்பாடுகள்' காரணமாக நீக்கப்பட்ட 27 லட்சம் பெயர்களில், அதிக வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்ட முதல் 10 தொகுதிகளும் இந்த இரண்டு மாவட்டங்கள் மற்றும் தெற்கு 24 பர்கானாவைச் சேர்ந்தவை.
முர்ஷிதாபாத்தின் ஷம்ஷேர்கஞ்ச் தொகுதியில் சுமார் 30% (74,775) வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். அடுத்ததாக முர்ஷிதாபாத்தின் லால்குலா (22%), பாகா பங்கோலா (16.85%), ரகுநாத்கஞ்ச், ஃபராக்கா, சூட்டி போன்ற இடங்களிலும் அதிக பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் மட்டியா (தெற்கு 24 பர்கானா), மோதாபாரி மற்றும் ரதுவா (மால்டா) ஆகியவையும் அடங்கும்.
27 லட்சத்தில் நீக்கப்பட்ட 4 லட்சம் பெயர்கள் முர்ஷிதாபாத்தைச் சேர்ந்தவை. கடந்த தேர்தலில் இங்குள்ள 22 இடங்களில் 20-ல் திரிணாமுல் வென்றிருந்தது. வடக்கு 24 பர்கானாவில் அதிகபட்சமாக 12 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு 33-ல் 28 இடங்களில் திரிணாமுல் வென்றிருந்தது. தெற்கு 24 பர்கானாவில் 10 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன, இங்கு 31-ல் 30 இடங்களில் திரிணாமுல் வென்றிருந்தது.
இந்து வாக்காளர்கள் மற்றும் 'மதுவா' சமூகத்தின் நிலை
அதே சமயம், SIR-ல் முஸ்லிம்கள் பெயர்கள் மட்டும் நீக்கப்படவில்லை. நீக்கப்பட்ட 91 லட்சம் பெயர்களில் சுமார் 63% (57 லட்சம்) இந்துக்களும் உள்ளனர். எல்லைப் பகுதிகளில் இந்துக்களின் பெயர்களும் பெருமளவில் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக 'மதுவா' (தலித் சமூகத்தின் ஒரு பிரிவு) மக்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதிகளில் இது நடந்துள்ளது. இவர்களுக்கு CAA மூலம் குடியுரிமை வழங்குவதாக பாஜக உறுதியளித்துள்ளது. உதாரணமாக, வடக்கு 24 பர்கானாவின் பாக்தா தொகுதியில் நீக்கப்பட்ட 50,230 பெயர்களில் 47,000 பேர் இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள் 3,000 மட்டுமே.
மம்தா பானர்ஜியின் பவானிபூர் தொகுதியில் சுமார் 50,000 பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் 37,000 இந்துக்கள் மற்றும் 12,000 முஸ்லிம்கள். ஜங்கிள் மஹால் பகுதிகளில் முஸ்லிம் மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள இடங்களில் நீக்கப்பட்டவர்களில் 90% பேர் இந்துக்கள். ஜார்கிராமில் 94%, பாங்குராவில் 91%, புருலியாவில் 88% இந்துக்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றும் 'வெற்றி வித்தியாசம்'
மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், கடந்த தேர்தலில் வெற்றி வித்தியாசமாக இருந்த வாக்குகளை விட, இந்த SIR-ல் நீக்கப்பட்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. கொல்கத்தாவில் மட்டும் 6 லட்சம் வாக்காளர்கள் குறைந்துள்ளனர். பவானிபூரில் மம்தா 50,000-க்கும் குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார். ஆனால் அங்கு நீக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 50,000-ஐத் தாண்டியுள்ளது.
வங்காளத்தின் 44 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த தேர்தலின் வெற்றி வித்தியாசத்தை விட அதிகம். இதில் திரிணாமுல் வென்ற 24 இடங்களும், பாஜக வென்ற 20 இடங்களும் அடங்கும்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸின் குற்றச்சாட்டும் அரசியல் பரபரப்பும்
தேர்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டு தங்கள் ஆதரவு வாக்காளர்களை நீக்கியுள்ளதாக மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான கட்சி குற்றம் சாட்டுகிறது. இதற்கிடையில், ஹுமாயூன் கபீர் தொடர்பான 'ஸ்டிங் ஆபரேஷன்' வீடியோ அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
