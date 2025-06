ரயிலில் இருந்து விழுந்த பயணிகள்! 4 பேர் உயிரிழப்பு! பலர் காயம்! காரணம் இதுதான்!

Maharashtra News In Tamil: மகாராஷ்டிராவில் ரயிலில் கூட்டம் காரணமாக ரயிலில் பயணம் செய்தவர்கள் கீழே விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. ஓடும் ரயிலில் இருந்து 13 பயணிகள் ரயில் பாதையில் விழுந்தனர். அதில் நான்கு பயணிகள் உயிரிழந்தனர். முன்னதாக இந்த எண்ணிக்கை ஐந்து பேர் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் பின்னர் ரயில்வே நிர்வாகம் நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாக உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் ரயிலில் என்ன நடந்தது? குறித்து பார்ப்போம்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையினுடைய சத்திரபதி சிவாஜி ரயில் முனையத்திலிருந்து தானேவினுடைய கசரா பகுதியை நோக்கி சென்ற ரயிலிலிருந்து சிலர் தண்டவாளத்தில் விழுந்ததன் காரணமாக அவர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பானது வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

திவா-கோப்பர் ரயில் நிலையத்திற்கு இடையே இந்த விபத்து நடந்ததாக மத்திய ரயில்வே கூறுகிறது. சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் டெர்மினஸ் (CSMT) நோக்கிச் செல்லும் உள்ளூர் ரயிலில் சில பயணிகள் பயணித்ததாக மத்திய ரயில்வே கூறுகிறது. மும்ப்ரா நிலையம் அருகே சில பயணிகள் ரயிலில் இருந்து கீழே விழுந்தனர். அதிகப்படியான கூட்ட நெரிசலே பயணிகள் விழுந்ததற்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், ரயில்வே நிர்வாகமும் காவல்துறையும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவத்தால் உள்ளூர் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இறந்தவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு வருகின்றனர். இறந்தவர்கள் அனைவரும் 30 முதல் 35 வயதுக்குட்பட்டவர்கள்.

#WATCH | On the Mumbra railway mishap, CPRO, Central Railway, Swapnil Dhanraj Nila says, "The first information given by the guard of the Kasara-bound local train was that six passengers were seen lying injured on the down-through track. Once the ambulances reached the spot, we… pic.twitter.com/DAcZgvgYL0

— ANI (@ANI) June 9, 2025