பிகினி உடையில் இந்தியாவில் நான் நடந்து போயிருந்தால்... நடிகை போட்ட வீடியோ வைரல்!

Viral News: இந்திய நடிகையும், மாடலுமான ஷெனாஸ் ட்ரெஷரி சமீபத்தில் அவரது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்த வீடியோ பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து, பெண்களின் உடல் சுதந்திரம், பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து பெரும் விவாதத்தை சமூக வலைதளங்களில் கிளப்பியிருக்கிறது.
Viral News: பிகினி உடையில்...
ஷெனாஸ் ட்ரெஷரி நடிகையாக இருந்தாலும், பயணங்களில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர். தனது இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பயணம் செய்வது குறித்த பல பதிவுகளை அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்தச் சூழலில், ஷெனாஸ் சமீபத்தில் பிரேசிலுக்கு சுற்றுலா சென்றிருக்கிறார். பிரேசிலில் சுற்றுலா சென்றபோது எடுத்த வீடியோவை இன்ஸ்டாவில் பதிவிட்டிருந்தார், அதுதான் விவாதத்தை கிளப்பியிருக்கிறது. பிரேசலின் தெருக்களில் எவ்வித கவலையோ, கட்டுப்பாடின்றி பிகினி உடையில் பேக்கை மாட்டிக்கொண்டு ஷெனாஸ் நடந்து செல்கிறார். அதாவது தனக்கு பிடித்த ஆடையுடன் தன்னால் வெளியில் சுதந்திரமாக நடமாட முடிகிறது என்ற ரீதியில் அவர் பேசியிருந்தார்.
Viral News: எனது உடல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது
அந்த வீடியோ பதிவில் அவர், "பிரேசிலில், உடல் என்பது வெறும் உடல்தான். இந்தியப் பெண்கள், மக்களின் கருத்துக்கள் அல்லது அவர்களின் பார்வைகளில் இருந்து விடுபட்டால் எப்படி இருக்கும் என்பதை நிச்சயம் அனுபவிக்க வேண்டும். இங்கு ஒரு பெண்ணாக இருப்பது பாதுகாப்பாகவும் சுதந்திரமாகவும் உணர்கிறேன். ஒருவேளை என் மொபைல் பாதுகாப்பாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் என் உடல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
Viral News: பிரேசில் vs இந்தியா
மேலும் அந்த வீடியோவில் இந்தியாவில் இருப்பதற்கும், பிரேசிலில் இருப்பதற்குமான வித்தியாசத்தை பற்றி பேசியிருந்தார். அதில், "யோசித்து பாருங்கள், நான் மும்பையிலோ அல்லது டெல்லியிலோ இப்படி நடந்திருந்தால்... யப்பா...!" என ஷெனாஸ் பேசியிருந்தார். அதாவது, இந்தியாவில் பெண்கள் அணிந்திருக்கும் ஆடையின் அடிப்படையில் தேவையற்ற கவனம் அவர்கள் மீது இருக்கும் மற்றும் அதனால் பெண்கள் பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.
ஷெனாஸின் இந்த வீடியோ சில மணிநேரங்களிலேயே சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளிப்பியது. பலரும் ஷெனாஸின் கருத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து கமெண்ட் பதிவிட்டனர். அதேநேரத்தில் இன்னும் சிலரோ, இதுதான் உங்களின் சுதந்திரமா என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.
Viral News: ஷெனாஸ் கருத்துக்கு ஆதரவு
ஒரு பதிவர் இதுகுறித்து குறிப்பிடுகையில், "நான் கோவா முழுவதும் மேல் சட்டையின்றி, தண்ணீரில் குதித்து விளையாடி, அந்த குளிர்ந்த தண்ணீர் முழுவதும் நனைத்து, கடற்கரைகளில் ஓடி, எனது உடலை அந்த குளிர்ந்த காற்று தீண்டுவதை உணர்வேன். என்னைப் போலவே கோவாவை எனது மனைவியும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுவார் என எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அவள் எப்போதும் டி-சர்ட் அணிந்துகொண்டே இருந்தார், கடலுக்குள் விளையாடும்போதும் கூட அவர் அதை அணிந்திருந்தார். நமது உடுக்கு சுதந்திரம் தேவை" என பதிவிட்டிருந்தார். "சுதந்திரம் என்ற வார்த்தையை நாம் எந்தளவிற்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்கிறோம்!" என விமர்சித்திருந்தார்.
பலரும் ஷெனாஸ் கூறியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், sheyxa என்ற பதிவர், "ஷெனாஸின் கருத்தை கண்டிக்கும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களே அவரது கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். அவர் நிர்வாணத்தை சுதந்திரம் என கூறவில்லை. அவர் சொல்வது என்னவென்றால், அவர் விரும்புவதை அவர் அணிந்துகொள்ளலாம் மற்றும் வேறு யாரும் அவரை கிண்டல் செய்யப்போவதும் இல்லை அல்லது தொந்தரவு செய்யப்போவதும் இல்லை. பெண்ணை வாழவிடுங்கப்பா" என பதிவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
